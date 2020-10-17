Stratejik Finansal Liderlik Sertifika Programı
Geleceğin Lider CFO'ları | CFO Eğitim Programı - BMI Executive Education
Program Hakkında
Stratejik Finansal Liderlik – Geleceğin Lider CFO’ları eğitiminin amacı, finansal yönetim alanında deneyim sahibi ve bu alanda kariyerini geliştirmeyi hedefleyen profesyonelleri, En Üst Seviye Finans ve Mali İşler Yöneticisi (CFO) rolüne hazırlamak, stratejik bakış açısına, güncel dünya trendlerine ve güçlü liderlik özelliklerine sahip CFO’lar yetiştirmektir.
Bir CFO’nun sahip olması gereken teknik bilgiler, sosyal beceriler ve liderlik yetkinliklerinin kapsama alındığı, toplam 10 gün sürecek olan bu sertifika programında katılımcılar, etkin finansal yönetim, stratejik düşünme ve vizyoner liderlik alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Türkiye’nin ekonomi, finansal yönetim, muhasebe, denetim, vergi gibi alanlarda en önemli uzmanları ve akademisyenleriyle çalışacaklar. Aynı zamanda sektörün önde gelen CFO’ları, finans yöneticileri ve yönetim danışmanları ile gerçekleştirecekleri koçluk ve deneyim aktarım seansları sayesinde, güncel ve başarılı örnekleri inceleyecekler, pratikte uygulanabilir bilgi ve yetkinlik edecekler.
> Program broşürünü PDF olarak indirmek için tıklayınız | > Click to download program brochure (PDF) in English
> Önceki eğitimden görüntüleri incelemek için tıklayınız
Genel Bilgiler
Başlangıç Tarihi: 17 Ekim 2020 (Online Dönem)
Süre: 60 Saat (5 Haftasonu)
Gün & Saatler: Cumartesi - Pazar / 09:30 - 16:30
Lokasyon: Online / Çevrimiçi İnteraktif Sınıf
Sonraki Dönem: Şubat 2021
Detaylı Bilgi için
Aysel Yapar | BMI Education Consultant
0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40
ayselyapar@bm-institute.com
Program İçeriği
|1. Modül | CFO Kimdir? - CFO ve Yönetim - Şirket Yapıları & Stratejik Yönetim
|2. Modül | Yöneticiler için Makroekonomik Göstergeler ve Makroekonomik Analiz
|CFO'nun Şirket Yönetimindeki Yeri - Stratejik Lider CFO
|Makroekonomik Konjonktür ve Trend Analizi
|CFO'nun Stratejik Rolü, Görevi ve Amacı
|Makroekonomik Göstergelerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması
|CFO Vizyonunun Şirket Stratejisine Etkisi
|Makroekonomik Dengeler ve Şirket Finans Yönetimi
|CFO'nun Temel Sorumluluk Alanları, Finans Fonksiyonu ve Yönetim
|Güncel Piyasalar, Küresel Ekonomi ve Finans Dünyası - Türkiye
|3. Modül | Vergi Türleri ve Planlaması
|4. Modül | Stratejik Planlama ve Bütçe Planlama Yöntemleri
|Vergi Planlaması, Temel Vergi Hukuku
|Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama
|Vergi Yönetimi ve Planlamasının Önemi
|Stratejik Finans Yönetimi
|CFO'nun Şirket Vergi Yönetimindeki Rolü
|Bütçe Planlamanın Amacı ve Yöntemleri
|Sık Karşılaşılan Örnekler ve Uygulamalar
|Bütçe Hazırlama, Kontrol, Raporlama ve Analiz
|5. Modül | Stratejik Finans Yönetimi
|6. Modül | Finansman, Proje Finansmanı, Banka - CFO İlişkileri
|Strateji Geliştirme ve Uygulama
|CFO - Banka İlişkilerini Geliştirmek & Yönetmek
|Strateji Finans Yönetiminin Amacı ve Kapsamı
|Finansman Türleri ve Amaçları - Finansman Terminolojisi
|CFO Seviyesinden Şirket Stratejisi
|Kısa Dönem Finansmanı, Proje Finansmanı, Uzun Dönem Banka Kredileri, Likidite
|7. Modül | İşletmerlerde İç Denetim, Kontrol, Suistimal ve Sahteciliğin Önlenmesi
|8. Modül | Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, TTK ve Uygulamaları
|İç Kontrol ve Risk Yönetimi, İç Denetimin Rolü
|Finansal Raporlama İlke ve Standartları, TTK Uygulamaları
|Suistimal ve Sahteciliği Önleyici Uygulamalar
|Mali Tabloların Analizi ve Yorumlanması
|CFO'nun İç Denetim ve İç Kontrol Görevleri
|UFRS Uygulama Çalışmaları ve Vaka Analizi
|9. Modül | CFO, Strateji ve Liderlik
|10. Modül | CFO, Strateji ve Liderlik
|CFO'nun Sorumluluk Alanları - Ekip Yönetimi & Liderlik
|Şirket Değerlemesi, Şirket Satınalma & Birleşme Süreçleri
|CFO Vizyonu ve Bakış Açısının Şirket Geleceğine Etkileri
|Yönetimi Kurulu ve CFO İlişkileri & Stratejik Olarak CFO
|Finans Fonksiyonu Strateji ve Vizyonu
|Gelişen Dünya ve CFO, Dijital Dönüşüm ve CFO, Fintech
|CFO'nun Yatırım ve Bütçe Süreçlerindeki Stratejik Rolü
|CFO'nun Kariyer Adımları, C-Level Kariyer Yönetimi
Eğitmen & Konuşmacılar
Konuk konuşmacılar ve sektör profesyonelleri, katılımcıların sektör, seviye ve departman dağılımına göre eğitim dönemlerinde farklılıklar gösterebilmektedir. Güncel eğitim döneminin konuşmacı listesi için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz.
Adnan Nas
Global Yatırım Holding
Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Sabuncu
Koton
Managing Director
Derya Hatiboğlu
Asaş Alüminyum
General Manager
Mustafa Darman
Abdi İbrahim İlaç
Finans Direktörü
Erdal Ekinci
Esin Avukatlık Ortaklığı
Partner
Hande Şenova
KPMG
Partner
Erdinç Güzel
Unifree
CFO
Cenker Ucan
Pladis Global
Regional CFO
Prof. Dr. Nuran Cömert
Marmara Üniversitesi
İşletme Fakültesi
Prof. Dr. Cengiz Bahçekapılı
Marmara Üniversitesi
İktisat Fakültesi
Dr. Şevket Sayılgan
Marmara Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Doç. Dr. Ercan Çalış
Marmara Üniversitesi
İşletme Fakültesi
Prof. Dr. Barış Sipahi
Marmara Üniversitesi
İşletme Fakültesi
Prof. Dr. Erkan Aydın
Marmara Üniversitesi
İktisat Fakültesi
Yasin Altunkaya
Data Expert Executive Search
Partner
Yenal Koçak
YAD Danışmanlık
Founding Partner
Program Takvimi & Detaylar
Online Dönemde - Eğitim programı, 10 Gün (5 Haftasonu) boyunca her gün 6 saatlik online seanslar olarak gerçekleştirilecek, eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra, güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacak, ayrıca deneyim, bilgi paylaşımı ve networking seansları yapılacaktır.
Program boyunca katılımcılar, online seanslar aracılığıyla;
- Finansal Yönetim alanında Türkiye'nin lider akademisyenleri ve eğitmenleri,
- Türkiye’nin lider firmalarının CFO’ları ve üst düzey finans yöneticileri,
- Sektörün önde gelen finansal yönetim ve yönetim danışmanlarıyla,
eğitim / sunum seanslarında buluşacaklar, güncel ve başarılı örnekleri inceleyecek – vaka analizleri / çalışmaları uygulayacak, bilgi - deneyim paylaşımı seansları gerçekleştirecekler.
Program Süresi: 60 Saat (10 Gün)
Gün & Saat: Cumartesi - Pazar / 10:00 – 16:00
Lokasyon: Online – Vedubox Eğitim Sistemi / Zoom Video Conference
Kontenjan: Maksimum 20 Katılımcı
* Program katılımcı kitlesinde çeşitliliği gözetmek adına, her dönem başvurular sektör, seviye ve departman bazında değerlendirilmektedir. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.
Belgelendirme
Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar BMI tarafından hazırlanan resmi “Stratejik Finansal Liderlik / CFO Eğitim Programı” sertifikasına hak kazanacaklardır.
Ücret Bilgileri
2020-2021 Akademik yılı için, program kişi başı katılım ücreti peşin ödeme 7.000TL + KDV olarak belirlenmiştir.
- Erken kayıt dönemi program başlama tarihinden 30 gün öncesine kadardır, ve %10 erken kayıt indirimi uygulanmaktadır.
- Programa üç kişi ve üzeri toplu katılımlarda, %10 grup indirimi uygulanmaktadır.
- BMI Mezunlar Topluluğu üyelerine programa katılım için %25 indirim uygulanmaktadır.
- Program başlama tarihinden 10 gün öncesine kadar iptal / erteleme işlemi yapılamamaktadır.
Programa kayıt için öncelikle başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve eğitim danışmanına iletilmesi gerekmektedir. Programa başvurular seçici komite tarafından, katılımcı profilindeki çeşitliliği gözetmem adına ve ön gereklilikleri tamamlamaları açısından değerlendirilecektir ve bu doğrultuda programa kabul edilen adaylar kayıt işlemlerini tamamlamak üzere yönlendirilecektir.
Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.