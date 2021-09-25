Eğitim programı, finans, muhasebe, bütçe, denetim, vergi ve benzeri alanlarda deneyimli iş dünyası profesyonellerini, üst düzey finans yönetici koltuklarına hazırlamak için tasarlanmıştır. Programa ilgili alanlarda, en az 5 yıl deneyim sahibi, kurumlarında orta-üst düzey yönetici olarak çalışan veya yönetici adayı olarak gösterilen iş dünyası profesyonelleri kabul edilmektedir.





Bununla birlikte, programa kendini stratejik finans yönetimi alanında geliştirmek isteyen işletme sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürler ve satış, teknoloji, pazarlama gibi diğer departmanlardaki üst düzey yöneticilerin katılımı da kabul edilmektedir.





Önceki dönemler detaylı katılımcı profili için,

lütfen eğitim danışmanı ile iletişime geçiniz.