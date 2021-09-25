BMI Business School

Stratejik Finansal Liderlik ( CFO ) Sertifika Programı

Geleceğin Lider CFO'ları Eğitim Programı - BMI Yönetici Eğitimi

CFO Stratejik Finansal Liderlik Eğitimi

Program Hakkında

Stratejik Finansal Liderlik – Geleceğin Lider CFO’ları eğitiminin amacı, finansal yönetim alanında deneyim sahibi ve bu alanda kariyerini geliştirmeyi hedefleyen profesyonelleri, En Üst Seviye Finans ve Mali İşler Yöneticisi (CFO) rolüne hazırlamak, stratejik bakış açısına, güncel dünya trendlerine ve güçlü liderlik özelliklerine sahip CFO’lar yetiştirmektir.


Bir CFO’nun sahip olması gereken teknik bilgiler, sosyal beceriler ve liderlik yetkinliklerinin kapsama alındığı, toplam 10 gün sürecek olan bu sertifika programında katılımcılar, etkin finansal yönetim, stratejik düşünme ve vizyoner liderlik alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Türkiye’nin ekonomi, finansal yönetim, muhasebe, denetim, vergi gibi alanlarda en önemli uzmanları ve akademisyenleriyle çalışacaklar. Aynı zamanda sektörün önde gelen CFO’ları, finans yöneticileri ve yönetim danışmanları ile gerçekleştirecekleri koçluk ve deneyim aktarım seansları sayesinde, güncel ve başarılı örnekleri inceleyecekler, pratikte uygulanabilir bilgi ve yetkinlik edecekler. 


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Genel Bilgiler

Başlangıç Tarihi: 25 Eylül 2021

Süre: 60 Saat (5 Haftasonu)

Gün & Saatler: Cumartesi - Pazar / 10:00 - 17:00

Lokasyon: Online / Çevrimiçi İnteraktif Sınıf

Sonraki Dönem: Şubat 2022.

Detaylı Bilgi için

Aysel Yapar | BMI Education Consultant

0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40

ayselyapar@bmieducation.com

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu
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Eğitim Alanları

  • Finans
  • Strateji & Liderlik
  • Genel Yönetim

Kimin İçin Uygun

  • Orta Düzey Yöneticiler
  • Takım & Departman Yöneticileri
  • Kıdemli Danışmanlar
  • İşletme Sahipleri & Yöneticileri

Hedefler

  • Stratejik Finansal Liderlik Programı katılımcılarına; 
    • Bir CFO’nun sahip olması gereken finans ve yönetim bilgilerini aktarır,

    • Stratejik finansal analiz, raporlama ve planlama teknikleri hakkında güncel bilgi seti kazandırır, 

    • İletişim, mentorluk ve liderlik becerilerini geliştirerek, yönetim kademelerinde ihtiyaç duyacağı yetkinlikleri güçlendirir,

    • Kurumun hedeflerine ve başarısına katkıda buluna1cak finans stratejisi ve planı oluşturma konusunda yetkinliklerini geliştirir, 

    • Kurumun ve ekibinin finans alanındaki bakış açısını stratejik ve inovatif seviyeye taşımasını sağlar,

    • Finans dünyası ve küresel ekonomi ile ilgili güncel ve pratik bilgileri aktarır,

Katılımcı Profili

Eğitim programı, finans, muhasebe, bütçe, denetim, vergi ve benzeri alanlarda deneyimli iş dünyası profesyonellerini, üst düzey finans yönetici koltuklarına hazırlamak için tasarlanmıştır. Programa ilgili alanlarda, en az 5 yıl deneyim sahibi, kurumlarında orta-üst düzey yönetici olarak çalışan veya yönetici adayı olarak gösterilen iş dünyası profesyonelleri kabul edilmektedir.


Bununla birlikte, programa kendini stratejik finans yönetimi alanında geliştirmek isteyen işletme sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürler ve satış, teknoloji, pazarlama gibi diğer departmanlardaki üst düzey yöneticilerin katılımı da kabul edilmektedir. 


Önceki dönemler detaylı katılımcı profili için, 
lütfen eğitim danışmanı ile iletişime geçiniz.

Sertifika & Mezunlar Topluluğu

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar BMI tarafından hazırlanan resmi “Stratejik Finansal Liderlik” sertifikasına hak kazanacaklardır.


Aynı zamanda program mezunları, Executive Education programı katılımcılarına özel BMI Mezunlar Topluluğu üyesi olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, topluluk üyelerine özel olarak düzenlenen workshop, seminer ve etkinliklere ücretsiz olarak katılım gösterebilmekte ve yaşam boyu sürecek eşsiz bir network ve gelişim ağına sahip olmaktadırlar. Mezunlar topluluğu üyeleri aynı zamanda, BMI tarafından düzenlenen tüm eğitim, konferans ve zirve programlarına katılım için özel indirim oranlarından yararlanabilmektedir.   

Program İçeriği

 1. Modül | CFO Kimdir?  - CFO ve Yönetim - Şirket Yapıları & Stratejik Yönetim 2. Modül | Yöneticiler için Makroekonomik Göstergeler ve Makroekonomik Analiz
CFO'nun Şirket Yönetimindeki Yeri - Stratejik Lider CFOMakroekonomik Konjonktür ve Trend Analizi
CFO'nun Stratejik Rolü, Görevi ve Amacı Makroekonomik Göstergelerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması
CFO Vizyonunun Şirket Stratejisine EtkisiMakroekonomik Dengeler ve Şirket Finans Yönetimi
CFO'nun Temel Sorumluluk Alanları, Finans Fonksiyonu ve YönetimGüncel Piyasalar, Küresel Ekonomi ve Finans Dünyası - Türkiye
 3. Modül | Vergi Türleri ve Planlaması 4. Modül | Stratejik Planlama ve Bütçe Planlama Yöntemleri
Vergi Planlaması, Temel Vergi HukukuStratejik Yönetim ve Stratejik Planlama
Vergi Yönetimi ve Planlamasının ÖnemiStratejik Finans Yönetimi
CFO'nun Şirket Vergi Yönetimindeki RolüBütçe Planlamanın Amacı ve Yöntemleri
Sık Karşılaşılan Örnekler ve UygulamalarBütçe Hazırlama, Kontrol, Raporlama ve Analiz
5. Modül | Stratejik Finans Yönetimi 6. Modül | Finansman, Proje Finansmanı, Banka - CFO İlişkileri
Strateji Geliştirme ve UygulamaCFO - Banka İlişkilerini Geliştirmek & Yönetmek
Strateji Finans Yönetiminin Amacı ve KapsamıFinansman Türleri ve Amaçları - Finansman Terminolojisi
CFO Seviyesinden Şirket StratejisiKısa Dönem Finansmanı, Proje Finansmanı, Uzun Dönem Banka Kredileri, Likidite
7. Modül | İşletmerlerde İç Denetim, Kontrol, Suistimal ve Sahteciliğin Önlenmesi 8. Modül | Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, TTK ve Uygulamaları
İç Kontrol ve Risk Yönetimi, İç Denetimin RolüFinansal Raporlama İlke ve Standartları, TTK Uygulamaları
Suistimal ve Sahteciliği Önleyici UygulamalarMali Tabloların Analizi ve Yorumlanması
CFO'nun İç Denetim ve İç Kontrol GörevleriUFRS Uygulama Çalışmaları ve Vaka Analizi
9. Modül | CFO, Strateji ve Liderlik 10. Modül | CFO, Strateji ve Liderlik
CFO'nun Sorumluluk Alanları - Ekip Yönetimi & LiderlikŞirket Değerlemesi, Şirket Satınalma & Birleşme Süreçleri
CFO Vizyonu ve Bakış Açısının Şirket Geleceğine EtkileriYönetimi Kurulu ve CFO İlişkileri & Stratejik Olarak CFO
Finans Fonksiyonu Strateji ve VizyonuGelişen Dünya ve CFO, Dijital Dönüşüm ve CFO, Fintech 
CFO'nun Yatırım ve Bütçe Süreçlerindeki Stratejik RolüCFO'nun Kariyer Adımları, C-Level Kariyer Yönetimi

Eğitmen & Konuşmacılar

Konuk konuşmacılar ve sektör profesyonelleri, katılımcıların sektör, seviye ve departman dağılımına göre eğitim dönemlerinde farklılıklar gösterebilmektedir. Güncel eğitim döneminin konuşmacı listesi için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz. 

Adnan Nas

STFA Holding A.Ş.

CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı

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Bülent Sabuncu

Koton

CEO

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Derya Hatiboğlu

Asaş Alüminyum

General Manager

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Hüseyin Okur

Hayat Holding

Başkan Yardımcısı / CFO

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Erdal Ekinci

Esin Avukatlık Ortaklığı
Partner

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Hande Şenova

KPMG

Partner

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Erdinç Güzel

Unifree

İcra Kurulu Üyesi / CFO

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Cenker Ucan

Ülker

CFO

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Prof. Dr. Nuran Cömert

Marmara Üniversitesi

İşletme Fakültesi

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Prof. Dr. Cengiz Bahçekapılı

Marmara Üniversitesi

İktisat Fakültesi

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Dr. Şevket Sayılgan

Marmara Üniversitesi

İletişim Fakültesi

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Emirhan Altunkaya

Galatasaray Üniversitesi

Araştırma Görevlisi

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Prof. Dr. Barış Sipahi

Marmara Üniversitesi
İşletme Fakültesi

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Prof. Dr. Erkan Aydın

Marmara Üniversitesi

İktisat Fakültesi

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İzzet Özberki

Arkan & Ergin

Partner

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Yenal Koçak

YAD Danışmanlık

Founding Partner

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Ayşegül Eser

KPMG

Strategy Advisory - Director

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Doç. Dr. Ercan Çalış

Marmara Üniversitesi

İşletme Fakültesi

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Program Takvimi & Detaylar

Online Dönemde - Eğitim programı, 10 Gün (5 Haftasonu) boyunca, cumartesi - pazar günleri 6 saatlik online seanslar olarak gerçekleştirilecek, eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra, güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacak, ayrıca deneyim, bilgi paylaşımı ve networking seansları yapılacaktır. 


Program boyunca katılımcılar, online seanslar aracılığıyla;

-  Finansal Yönetim alanında Türkiye'nin lider akademisyenleri ve eğitmenleri,

-  Türkiye’nin lider firmalarının CFO’ları ve üst düzey finans yöneticileri,

-  Sektörün önde gelen finansal yönetim ve yönetim danışmanlarıyla,

eğitim / sunum seanslarında buluşacaklar, güncel ve başarılı örnekleri inceleyecek – vaka analizleri / çalışmaları uygulayacak, bilgi - deneyim paylaşımı seansları gerçekleştirecekler. 


Program Süresi: 60 Saat (10 Gün - 5 Haftasonu)

Gün & Saat: Cumartesi - Pazar / 10:00 – 17:00
Lokasyon: Online – Vedubox Eğitim Sistemi / Zoom Video Conference

Kontenjan: Maksimum 15 Katılımcı
* Program katılımcı kitlesinde çeşitliliği gözetmek adına, her dönem başvurular sektör, seviye ve departman bazında değerlendirilmektedir. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.


Belgelendirme

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar BMI tarafından hazırlanan resmi “Stratejik Finansal Liderlik / CFO Eğitim Programı” sertifikasına hak kazanacaklardır. 


Ücret Bilgileri
2020-2021 Akademik yılı için, program kişi başı katılım ücreti peşin ödeme 9.400TL + KDV olarak belirlenmiştir. 

-  Erken kayıt dönemi program başlama tarihinden 30 gün öncesine kadardır, ve %10 erken kayıt indirimi uygulanmaktadır.

-  Programa üç kişi ve üzeri toplu katılımlarda, %10 grup indirimi uygulanmaktadır.

-  BMI Mezunlar Topluluğu üyelerine programa katılım için %25 indirim uygulanmaktadır.

-  Program başlama tarihinden 10 gün öncesine kadar iptal / erteleme işlemi yapılamamaktadır.

Programa kayıt için öncelikle başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve eğitim danışmanına iletilmesi gerekmektedir. Programa başvurular seçici komite tarafından, katılımcı profilindeki çeşitliliği gözetmem adına ve ön gereklilikleri tamamlamaları açısından değerlendirilecektir ve bu doğrultuda programa kabul edilen adaylar kayıt işlemlerini tamamlamak üzere yönlendirilecektir.


Online Eğitim Sistemi / Destek Partneri: Vedubox Dijital Sertifika Destek Partneri: Sertifier 

Referanslar

Önceki dönemlerde "Geleceğin Lider CFO'ları | Stratejik Finansal Liderlik Sertifika Programı" katılımcı yönlendiren firmalardan bazılarını görebilirsiniz.

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu


Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. 

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M: info@bmieducation.com

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