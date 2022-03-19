Stratejik Pazarlama Yönetimi ( CMO )
Sertifika Programı
Geleceğin Lider CMO'ları | CMO Eğitim Programı - BMI Yönetici Eğitimi
Program Hakkında
Stratejik Pazarlama Yönetimi Sertifika Programının amacı, pazarlama alanında deneyim sahibi ve bu alanda kariyerini geliştirmeyi hedefleyen profesyonelleri, En Üst Seviye Pazarlama Yöneticisi (CMO) rolüne hazırlamak, güncel dünya trendlerine hâkim ve güçlü liderlik özelliklerine sahip CMO’lar olarak iş dünyasına kazandırmaktır.
Bir CMO’nun sahip olması gereken teknik bilgiler, sosyal beceriler ve liderlik yetkinliklerinin kapsama alındığı, toplam 10 gün sürecek olan bu sertifika programında katılımcılar, etkin pazarlama stratejileri, inovatif yaklaşımlar ve vizyoner liderlik alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Bu doğrultuda, Türkiye’nin pazarlama iletişimi ve marka yönetimi alanında en önemli uzmanları ve akademisyenleriyle çalışacaklar. Aynı zamanda sektörün önde gelen CMO’ları, pazarlama yöneticileri ve yönetim danışmanları ile gerçekleştirecekleri koçluk ve deneyim aktarım seansları sayesinde, güncel ve başarılı örnekleri inceleyecekler, pratikte uygulanabilir bilgi ve yetkinlik elde edecekler.
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Genel Bilgiler
Başlangıç Tarihi: 19 Mart 2022 (Online Dönem)
Süre: 60 Saat (5 Haftasonu)
Gün & Saatler: Cumartesi - Pazar / 10:00 - 17:00
Lokasyon: Online / Canlı - Interaktif Sınıf
Sonraki Dönem: Duyurulacaktır.
Detaylı Bilgi için
Aysel Yapar | BMI Education Consultant
0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40
ayselyapar@bmieducation.com
CMO Program İçeriği
|1. Modül | CMO Kimdir? - CMO ve Yönetim - Şirket Yapıları & Stratejik Yönetim
|2. Modül | CMO, Teknoloji, Dijitalleşen Dünya, Pazarlama'da Güncel Konular
|CMO'nun Şirket Yönetimindeki Yeri - Stratejik Lider CMO
|Dijital İletişim vs. Geleneksel İletişim
|CMO'nun Stratejik Rolü, Görevi ve Amacı
|CMO - CTO İlişkisi, Dijital Dünya ve Pazarlama İlişkisi
|CMO Vizyonunun Şirket Stratejisine Etkisi
|Dijital Trendler ve Pazarlamanın Geleceği
|CMO'nun Temel Sorumluluk Alanları, Pazarlama Fonksiyonu ve Yönetim
|Pazarlama'da Yeni Yaklaşımlar ve Stratejik Pazarlama Yönetimi
|3. Modül | Kurumsal İletişim, PR, Sosyal Sorumluluk ve Dijital İletişim Stratejileri
|4. Modül | Stratejik Marka Yönetimi ve Marka Yaratmak, Genişletmek, Yönetmek
|Halkla İlişkiler Stratejileri, Kriz ve Risk İletişimi Yönetimi
|Marka Kavramı, Marka Unsurları, Stratejiye Uygun Marka Yönetimi
|Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sponsorluk İlişkileri Yönetimi
|Marka Konumlandırma Stratejileri, Konumlandırma Hataları ve Önerileri
|Kurumsal Kimlik, İtibar Yönetimi ve PR, Medya ile İlişkilerin Yönetimi
|Marka Yaratma Yolculuğu, Marka Portföy Yönetimi ve Marka Genişletme
|Dijital İletişim Stratejileri, Dijital PR, Dijital Dünyada İtibar Yönetimi
|Marka Yaratmak ve Marka Genişletmek – Vaka Analizi & Uygulama Çalışmaları
|5. Modül | Pazarlama Bilgi Sistemi, Pazar Araştırma Yöntemleri, Stratejik Karar Alma
|6. Modül | Müşteri Yönetimi, Sadakat ve Şikayet Yönetimi, Müşteri Deneyimi
|Pazarlama Stratejisi Açısından Bilgi İhtiyacı, Önemi ve Yönetimi
|Müşteriyi Tanımak, Anlamak, Davranışlarını Yönetmek
|Pazarlama Araştırması, Pazar Araştırması Teknikler, Yeni Trendler, Uygulamalar
|Müşteri Sadakati Oluşturmak ve Müşteri Sadakat Sistemi Uygulamaları
|Pazarlama Bilgi Sistemi ve Bilgilerin Karar Alma Sürecinde Kullanılması
|Müşteri İlişkileri Vizyonu Geliştirme, Segmentasyon ve Hedefleme
|Bilgi Ağı, Veri Analitiği, Veriyi Değere Dönüştürmek – Müşteriyi Tanımak
|Müşteri’nin Deneyim Yolculuğu, Müşteri Deneyimini Zirveye Çıkarmak
|7. Modül | Uluslararası Pazarlama ve Rekabet Stratejileri
|8. Modül | Reklam Stratejisi Yönetimi, Dijital Pazarlama İletişimi & Yönetimi
|Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri, Uluslararası Pazarlama Süreçleri
|Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Geleneksel Mecralar, Dijital ve Mobil Mecralar
|Uluslararası Pazarlarda Marka ve Ürün Yönetimi
|Reklam Stratejisi Yönetimi ve Etkili Reklam, Medya / Mecra Planlama
|Uluslararası Pazarlarda Rekabet Stratejileri, Uygulamaları
|Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi, Dijital İletişim Teknikleri
|Küresel Pazarlama, CMO ve Küresel Marka Yönetimi
|Dijital Pazarlama Vaka Analizleri ve Uygulama Çalışmaları
|9. Modül | CMO, Strateji ve Liderlik
|10. Modül | CMO, Strateji ve Liderlik
|CMO'nun Sorumluluk Alanları - Ekip Yönetimi & Liderlik
|Love Brand Yaratmak, Deneyim Pazarlamak, Design Thinking
|CMO Vizyonu ve Bakış Açısının Şirket Geleceğine Etkileri
|Yönetimi Kurulu ve CMO İlişkileri & Stratejik Olarak CMO
|Pazarlama Fonksiyonu Strateji ve Vizyonu
|Gelişen Dünya ve CMO, Dijital Dönüşüm ve CMO
|CMO'nun Yatırım ve Bütçe Süreçlerindeki Stratejik Rolü
|CMO'nun Kariyer Adımları, C-Level Kariyer Yönetimi
CMO Eğitmen & Konuşmacılar
Konuk konuşmacılar ve sektör profesyonelleri, katılımcıların sektör, seviye ve departman dağılımına göre eğitim dönemlerinde farklılıklar gösterebilmektedir. Güncel eğitim döneminin konuşmacı listesi için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz.
Stratejik Pazarlama Yönetimi Eğitmen Kadrosu
Prof. Dr. Şakir Erdem
Marmara Üniversitesi
İşletme Fakültesi
Güliz Aksoy
BMI Business School
Marketing Consultant & Trainer
Prof. Dr. Kemal Süher
Bahçeşehir Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali Atıf Bir
Bahçeşehir Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Elif Şen
Organik İnsan
Kurucu
Doç. Dr. Yusuf Can Erdem
Yeditepe Üniversitesi
İşletme Fakültesi
Evren Aksoy
BMI Business School
Pazarlama & Performans Danışmanı
Ayşegül Eser
KPMG
Strategy Advisory - Director
Stratejik Pazarlama Yönetimi Konuk Konuşmacı Kadrosu
Boğaç Göncü
Starters Hub
General Manager & VP of Board
Aslı Özen Turhan
Ülker
CMO
Çağanur Atay Uçtu
MediaMarkt Turkey
CMO
Alper Eroğlu
Unilever
Chief Marketing Director, Beauty & Personal Care, Turkey, Iran & Central Asia & Board Member
Feyza Dereli Fedar
GittiGidiyor
CMO
Gökçe Kunt
Danone Su
CMO
Hülya Türkmen
Garanti BBVA
Customer Experience Director
Sibel Bilge Sonuç
KPMG Türkiye
Senior Manager
CMO Eğitimi Katılımcı İstatistikleri
CMO Eğitimi Katılımcı İstatistikleri
2018 yılından beri düzenli olarak, senede iki dönem açılmış olan CMO Eğitim Programı; toplam 6 dönemde 100'ün üzerinde mezun vermiştir. Katılımcılar ağırlıklı olarak kurumların pazarlama - kurumsal iletişim - marka yönetimi vb. departmanlarında görev alan orta - üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır. Bununla birlikte kendini pazarlama yönetimi alanında geliştirmek isteyen diğer departman yöneticileri, üst düzey yöneticiler, şube - işletme müdürleri, işletme sahipleri, girişimcilerin de sıklıkla katılım gösterdiği görülmektedir.
Program geçmiş dönem katılımcı profili hakkında detaylı bilgi için eğitim danışmanı ile iletişime geçiniz.
CMO Program Takvimi & Detaylar
Online Dönemde - Eğitim programı, 10 Gün (5 Haftasonu) boyunca her gün 6 saatlik online seanslar olarak gerçekleştirilecek, eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra, güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacak, ayrıca deneyim, bilgi paylaşımı ve networking seansları yapılacaktır.
Program boyunca katılımcılar, online seanslar aracılığıyla;
- Finansal Yönetim alanında Türkiye'nin lider akademisyenleri ve eğitmenleri,
- Türkiye’nin lider firmalarının CMO’ları ve üst düzey pazarlama yöneticileri,
- Sektörün önde gelen pazarlama, marka, iletişim ve yönetim danışmanlarıyla,
eğitim / sunum seanslarında buluşacaklar, güncel ve başarılı örnekleri inceleyecek – vaka analizleri / çalışmaları uygulayacak, bilgi - deneyim paylaşımı seansları gerçekleştirecekler.
Program Süresi: 60 Saat (10 Gün)
Gün & Saat: Cumartesi - Pazar / 10:00 – 17:00
Lokasyon: Online – Vedubox Eğitim Sistemi / Zoom Video Conference
Kontenjan: Maksimum 15 Katılımcı
* Program katılımcı kitlesinde çeşitliliği gözetmek adına, her dönem başvurular sektör, seviye ve departman bazında değerlendirilmektedir. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.
Belgelendirme
Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar BMI tarafından hazırlanan resmi “Stratejik Pazarlama Yönetimi / CMO Eğitim Programı” sertifikasına hak kazanacaklardır.
Ücret Bilgileri
Program için kişi başı katılım ücreti peşin ödeme 9.400 TL + KDV olarak belirlenmiştir. 1 Ocak 2022 itibariyle program katılım ücretinde güncelleme olacaktır.
- Erken kayıt dönemi program başlama tarihinden 30 gün öncesine kadardır, ve %10 erken kayıt indirimi uygulanmaktadır.
- Programa üç kişi ve üzeri toplu katılımlarda, %10 grup indirimi uygulanmaktadır.
- BMI Mezunlar Topluluğu üyelerine programa katılım için %25 indirim uygulanmaktadır.
- Program başlama tarihinden 10 gün öncesine kadar iptal / erteleme işlemi yapılamamaktadır.
Programa kayıt için öncelikle başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve eğitim danışmanına iletilmesi gerekmektedir. Programa başvurular seçici komite tarafından, katılımcı profilindeki çeşitliliği gözetmem adına ve ön gereklilikleri tamamlamaları açısından değerlendirilecektir ve bu doğrultuda programa kabul edilen adaylar kayıt işlemlerini tamamlamak üzere yönlendirilecektir.
Online Eğitim Sistemi / Destek Partneri: Dijital Sertifika Destek Partneri:
Referanslar
Önceki dönemlerde "Geleceğin Lider CMO'ları | Stratejik Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı" katılımcı yönlendiren firmalardan bazılarını görebilirsiniz.
Detaylı Bilgi & Başvuru Formu
Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.