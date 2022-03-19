Eğitim programı, pazarlama, marka yönetimi, halkla ilişkiler, iletişim ve benzeri alanlarda deneyimli iş dünyası profesyonellerini, üst düzey pazarlama yönetici koltuklarına hazırlamak için tasarlanmıştır. Programa ilgili alanlarda, en az 7 yıl deneyim sahibi, kurumlarında orta-üst düzey yönetici olarak çalışan veya yönetici adayı olarak gösterilen iş dünyası profesyonelleri kabul edilmektedir.





Bununla birlikte, programa kendini stratejik pazarlama yönetimi alanında geliştirmek isteyen işletme sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürler ve satış, teknoloji, finans gibi diğer departmanlardaki üst düzey yöneticilerin katılımı da kabul edilmektedir.





Önceki dönemler detaylı katılımcı profili için,

lütfen eğitim danışmanı ile iletişime geçiniz.