BMI Business School

Stratejik Pazarlama Yönetimi ( CMO )
Sertifika Programı

Geleceğin Lider CMO'ları | CMO Eğitim Programı - BMI Yönetici Eğitimi

Pazarlama Eğitimi Sertifika Programı

Program Hakkında

Stratejik Pazarlama Yönetimi Sertifika Programının amacı, pazarlama alanında deneyim sahibi ve bu alanda kariyerini geliştirmeyi hedefleyen profesyonelleri, En Üst Seviye Pazarlama Yöneticisi (CMO) rolüne hazırlamak, güncel dünya trendlerine hâkim ve güçlü liderlik özelliklerine sahip CMO’lar olarak iş dünyasına kazandırmaktır.


Bir CMO’nun sahip olması gereken teknik bilgiler, sosyal beceriler ve liderlik yetkinliklerinin kapsama alındığı, toplam 10 gün sürecek olan bu sertifika programında katılımcılar, etkin pazarlama stratejileri, inovatif yaklaşımlar ve vizyoner liderlik alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar.  Bu doğrultuda, Türkiye’nin pazarlama iletişimi ve marka yönetimi alanında en önemli uzmanları ve akademisyenleriyle çalışacaklar. Aynı zamanda sektörün önde gelen CMO’ları, pazarlama yöneticileri ve yönetim danışmanları ile gerçekleştirecekleri koçluk ve deneyim aktarım seansları sayesinde, güncel ve başarılı örnekleri inceleyecekler, pratikte uygulanabilir bilgi ve yetkinlik elde edecekler. 


> Program broşürünü PDF olarak indirmek için tıklayınız 

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Genel Bilgiler

Başlangıç Tarihi: 19 Mart 2022 (Online Dönem)

Süre: 60 Saat (5 Haftasonu)

Gün & Saatler: Cumartesi - Pazar / 10:00 - 17:00

Lokasyon: Online / Canlı - Interaktif Sınıf

Sonraki Dönem: Duyurulacaktır.

Detaylı Bilgi için

Aysel Yapar | BMI Education Consultant

0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40

ayselyapar@bmieducation.com

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu
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Eğitim Alanları

  • Pazarlama & Satış
  • Strateji & Liderlik
  • Genel Yönetim

Kimin İçin Uygun

  • Orta Düzey Yöneticiler
  • Takım & Departman Yöneticileri
  • Kıdemli Danışmanlar
  • İşletme Sahipleri & Yöneticileri

Hedefler

  • Stratejik Pazarlama Yönetimi Programı katılımcılarına; 
    • Bir CMO’nun sahip olması gereken pazarlama ve yönetim bilgilerini aktarır,
    • Stratejik pazarlama yöntemleri ve pazarlama iletişimi teknikleri hakkında güncel bilgi seti kazandırır, 
    • İletişim, mentorluk ve liderlik becerilerini geliştirerek, yönetim kademelerinde ihtiyaç duyacağı yetkinlikleri güçlendirir,
    • Kurumun hedeflerine ve başarısına katkıda bulunacak pazarlama stratejisi ve planı oluşturma konusunda yetkinliklerini geliştirir, 
    • Kurumun ve ekibinin pazarlama alanındaki bakış açısını stratejik ve inovatif seviyeye taşımasını sağlar,
    • Pazarlama dünyası ile ilgili güncel ve pratik bilgileri aktarır, yaklaşan değişimlere ve dijital dönüşüme hazırlar,

Katılımcı Profili

Eğitim programı, pazarlama, marka yönetimi, halkla ilişkiler, iletişim ve benzeri alanlarda deneyimli iş dünyası profesyonellerini, üst düzey pazarlama yönetici koltuklarına hazırlamak için tasarlanmıştır. Programa ilgili alanlarda, en az 7 yıl deneyim sahibi, kurumlarında orta-üst düzey yönetici olarak çalışan veya yönetici adayı olarak gösterilen iş dünyası profesyonelleri kabul edilmektedir.


Bununla birlikte, programa kendini stratejik pazarlama yönetimi alanında geliştirmek isteyen işletme sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürler ve satış, teknoloji, finans gibi diğer departmanlardaki üst düzey yöneticilerin katılımı da kabul edilmektedir. 


Önceki dönemler detaylı katılımcı profili için, 
lütfen eğitim danışmanı ile iletişime geçiniz.

Sertifika & Mezunlar Topluluğu

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar BMI tarafından hazırlanan resmi “Stratejik Pazarlama Yönetimi” sertifikasına hak kazanacaklardır.


Aynı zamanda program mezunları, Executive Education programı katılımcılarına özel BMI Mezunlar Topluluğu üyesi olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, topluluk üyelerine özel olarak düzenlenen workshop, seminer ve etkinliklere ücretsiz olarak katılım gösterebilmekte ve yaşam boyu sürecek eşsiz bir network ve gelişim ağına sahip olmaktadırlar. Mezunlar topluluğu üyeleri aynı zamanda, BMI tarafından düzenlenen tüm eğitim, konferans ve zirve programlarına katılım için özel indirim oranlarından yararlanabilmektedir.   

CMO Program İçeriği

 1. Modül | CMO Kimdir?  - CMO ve Yönetim - Şirket Yapıları & Stratejik Yönetim 2. Modül | CMO, Teknoloji, Dijitalleşen Dünya, Pazarlama'da Güncel Konular
CMO'nun Şirket Yönetimindeki Yeri - Stratejik Lider CMODijital İletişim vs. Geleneksel İletişim
CMO'nun Stratejik Rolü, Görevi ve Amacı CMO - CTO İlişkisi, Dijital Dünya ve Pazarlama İlişkisi
CMO Vizyonunun Şirket Stratejisine EtkisiDijital Trendler ve Pazarlamanın Geleceği
CMO'nun Temel Sorumluluk Alanları, Pazarlama Fonksiyonu ve YönetimPazarlama'da Yeni Yaklaşımlar ve Stratejik Pazarlama Yönetimi
 3. Modül | Kurumsal İletişim, PR, Sosyal Sorumluluk ve Dijital İletişim Stratejileri 4. Modül | Stratejik Marka Yönetimi ve Marka Yaratmak, Genişletmek, Yönetmek
Halkla İlişkiler Stratejileri, Kriz ve Risk İletişimi YönetimiMarka Kavramı, Marka Unsurları, Stratejiye Uygun Marka Yönetimi
 Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sponsorluk İlişkileri YönetimiMarka Konumlandırma Stratejileri, Konumlandırma Hataları ve Önerileri
Kurumsal Kimlik, İtibar Yönetimi ve PR, Medya ile İlişkilerin Yönetimi Marka Yaratma Yolculuğu, Marka Portföy Yönetimi ve Marka Genişletme
 Dijital İletişim Stratejileri, Dijital PR, Dijital Dünyada İtibar YönetimiMarka Yaratmak ve Marka Genişletmek – Vaka Analizi & Uygulama Çalışmaları
5. Modül | Pazarlama Bilgi Sistemi, Pazar Araştırma Yöntemleri, Stratejik Karar Alma 6.  Modül | Müşteri Yönetimi, Sadakat ve Şikayet Yönetimi, Müşteri Deneyimi
Pazarlama Stratejisi Açısından Bilgi İhtiyacı, Önemi ve YönetimiMüşteriyi Tanımak, Anlamak, Davranışlarını Yönetmek
Pazarlama Araştırması, Pazar Araştırması Teknikler, Yeni Trendler, UygulamalarMüşteri Sadakati Oluşturmak ve Müşteri Sadakat Sistemi Uygulamaları
Pazarlama Bilgi Sistemi ve Bilgilerin Karar Alma Sürecinde KullanılmasıMüşteri İlişkileri Vizyonu Geliştirme, Segmentasyon ve Hedefleme
Bilgi Ağı, Veri Analitiği, Veriyi Değere Dönüştürmek – Müşteriyi TanımakMüşteri’nin Deneyim Yolculuğu, Müşteri Deneyimini Zirveye Çıkarmak
7. Modül | Uluslararası Pazarlama ve Rekabet Stratejileri 8. Modül | Reklam Stratejisi Yönetimi, Dijital Pazarlama İletişimi & Yönetimi
Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri, Uluslararası Pazarlama SüreçleriBütünleşik Pazarlama İletişimi, Geleneksel Mecralar, Dijital ve Mobil Mecralar
Uluslararası Pazarlarda Marka ve Ürün YönetimiReklam Stratejisi Yönetimi ve Etkili Reklam, Medya / Mecra Planlama
Uluslararası Pazarlarda Rekabet Stratejileri, UygulamalarıDijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi, Dijital İletişim Teknikleri
Küresel Pazarlama, CMO ve Küresel Marka YönetimiDijital Pazarlama Vaka Analizleri ve Uygulama Çalışmaları
9. Modül | CMO, Strateji ve Liderlik 10. Modül | CMO, Strateji ve Liderlik
CMO'nun Sorumluluk Alanları - Ekip Yönetimi & LiderlikLove Brand Yaratmak, Deneyim Pazarlamak, Design Thinking
CMO Vizyonu ve Bakış Açısının Şirket Geleceğine EtkileriYönetimi Kurulu ve CMO İlişkileri & Stratejik Olarak CMO
 Pazarlama Fonksiyonu Strateji ve VizyonuGelişen Dünya ve CMO, Dijital Dönüşüm ve CMO
CMO'nun Yatırım ve Bütçe Süreçlerindeki Stratejik RolüCMO'nun Kariyer Adımları, C-Level Kariyer Yönetimi

CMO Eğitmen & Konuşmacılar

Konuk konuşmacılar ve sektör profesyonelleri, katılımcıların sektör, seviye ve departman dağılımına göre eğitim dönemlerinde farklılıklar gösterebilmektedir. Güncel eğitim döneminin konuşmacı listesi için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz. 

Stratejik Pazarlama Yönetimi Eğitmen Kadrosu

Prof. Dr. Şakir Erdem

Marmara Üniversitesi

İşletme Fakültesi

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Güliz Aksoy

BMI Business School

Marketing Consultant & Trainer

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Prof. Dr. Kemal Süher

Bahçeşehir Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dekanı

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Prof. Dr. Ali Atıf Bir

Bahçeşehir Üniversitesi

İletişim Fakültesi

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Elif Şen

Organik İnsan

Kurucu

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Doç. Dr. Yusuf Can Erdem

Yeditepe Üniversitesi

İşletme Fakültesi

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Evren Aksoy

BMI Business School

Pazarlama & Performans Danışmanı

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Ayşegül Eser

KPMG

Strategy Advisory - Director

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Stratejik Pazarlama Yönetimi Konuk Konuşmacı Kadrosu

Boğaç Göncü

Starters Hub
General Manager & VP of Board

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Aslı Özen Turhan

Ülker

CMO

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Çağanur Atay Uçtu

MediaMarkt Turkey

CMO

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Alper Eroğlu

Unilever

Chief Marketing Director, Beauty & Personal Care, Turkey, Iran & Central Asia & Board Member

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Feyza Dereli Fedar

GittiGidiyor

CMO

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Gökçe Kunt

Danone Su

CMO

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Hülya Türkmen

Garanti BBVA

Customer Experience Director

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Sibel Bilge Sonuç

KPMG Türkiye

Senior Manager

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CMO Eğitimi  Katılımcı İstatistikleri

2018 yılından beri düzenli olarak, senede iki dönem açılmış olan CMO Eğitim Programı; toplam 6 dönemde 100'ün üzerinde mezun vermiştir. Katılımcılar ağırlıklı olarak kurumların pazarlama - kurumsal iletişim - marka yönetimi vb. departmanlarında görev alan orta - üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır. Bununla birlikte kendini pazarlama yönetimi alanında geliştirmek isteyen diğer departman yöneticileri, üst düzey yöneticiler, şube - işletme müdürleri, işletme sahipleri, girişimcilerin de sıklıkla katılım gösterdiği görülmektedir. 


Program geçmiş dönem katılımcı profili hakkında detaylı bilgi için eğitim danışmanı ile iletişime geçiniz.

CMO Program Takvimi & Detaylar

Online Dönemde - Eğitim programı, 10 Gün (5 Haftasonu) boyunca her gün 6 saatlik online seanslar olarak gerçekleştirilecek, eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra, güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacak, ayrıca deneyim, bilgi paylaşımı ve networking seansları yapılacaktır. 


Program boyunca katılımcılar, online seanslar aracılığıyla;

-  Finansal Yönetim alanında Türkiye'nin lider akademisyenleri ve eğitmenleri,

-  Türkiye’nin lider firmalarının CMO’ları ve üst düzey pazarlama yöneticileri,

-  Sektörün önde gelen pazarlama, marka, iletişim ve yönetim danışmanlarıyla,

eğitim / sunum seanslarında buluşacaklar, güncel ve başarılı örnekleri inceleyecek – vaka analizleri / çalışmaları uygulayacak, bilgi - deneyim paylaşımı seansları gerçekleştirecekler. 


Program Süresi: 60 Saat (10 Gün)

Gün & Saat: Cumartesi - Pazar / 10:00 – 17:00
Lokasyon: Online – Vedubox Eğitim Sistemi / Zoom Video Conference

Kontenjan: Maksimum 15 Katılımcı
* Program katılımcı kitlesinde çeşitliliği gözetmek adına, her dönem başvurular sektör, seviye ve departman bazında değerlendirilmektedir. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.


Belgelendirme

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar BMI tarafından hazırlanan resmi “Stratejik Pazarlama Yönetimi / CMO Eğitim Programı” sertifikasına hak kazanacaklardır. 


Ücret Bilgileri
Program için kişi başı katılım ücreti peşin ödeme 9.400 TL + KDV olarak belirlenmiştir. 1 Ocak 2022 itibariyle program katılım ücretinde güncelleme olacaktır.

-  Erken kayıt dönemi program başlama tarihinden 30 gün öncesine kadardır, ve %10 erken kayıt indirimi uygulanmaktadır.

-  Programa üç kişi ve üzeri toplu katılımlarda, %10 grup indirimi uygulanmaktadır.

-  BMI Mezunlar Topluluğu üyelerine programa katılım için %25 indirim uygulanmaktadır.

-  Program başlama tarihinden 10 gün öncesine kadar iptal / erteleme işlemi yapılamamaktadır.

Programa kayıt için öncelikle başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve eğitim danışmanına iletilmesi gerekmektedir. Programa başvurular seçici komite tarafından, katılımcı profilindeki çeşitliliği gözetmem adına ve ön gereklilikleri tamamlamaları açısından değerlendirilecektir ve bu doğrultuda programa kabul edilen adaylar kayıt işlemlerini tamamlamak üzere yönlendirilecektir.


Online Eğitim Sistemi / Destek Partneri: Vedubox  Dijital Sertifika Destek Partneri: Sertifier 


Destekleyen Kurum: iab Akademi 

Referanslar

Önceki dönemlerde "Geleceğin Lider CMO'ları | Stratejik Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı" katılımcı yönlendiren firmalardan bazılarını görebilirsiniz.


Detaylı Bilgi & Başvuru Formu

Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. 

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M: info@bmieducation.com

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