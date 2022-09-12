International Executive MBA Program

800 Yıllık Tarihi ile Dünya’nın en köklü ve prestijli üniversitelerinden birisi olan Paris Sorbonne Üniversitesi, günümüzde Fransa’nın en önemli üniversitesi konumundadır. Sorbonne Üniversitesi, 40.000’in üzerinde kayıtlı öğrencisi, 14 akademik departmanı, araştırma enstitüleri ve farklı eğitim birimleri ile, hukuk, siyaset bilimi, ekonomi, işletme ve sosyal bilimler alanlarında lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim programları sunmaktadır.





Dünya’nın en önemli başkentlerinden Paris’in kalbindeki konumu ile Sorbonne Üniversitesi, beş farklı kıtaya uzanan zengin bir uluslararası ilişkiler ağının merkezindedir ve global standartlarda araştırmacıların, akademisyenlerin, hukukçuların, yöneticilerin ve profesyonellerin gelişimi için önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Gelenekselin ve modernin kesiştiği Paris Sorbonne Üniversitesi, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Sosyal Bilimler, Yönetim ve İletişim alanlarında Avrupa’nın lider üniversitesi konumundadır.