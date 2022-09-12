International Executive MBA Program

BMI Business School

International Executive MBA

IAE Paris Sorbonne Business School & BMI Business School Istanbul

Genel Bilgiler

Tarihler: Eylül 2022 - Kasım 2023 (Ders Dönemi)

Kasım 2023 - Nisan 2024 (Bitirme Projesi ve Mezuniyet)

Süre: Toplam 18 Ay (1.5 Yıl)

Kapsam: 14 Eğitim Modülü + Bitirme Projesi 

Lokasyon: Paris & İstanbul

Derece: Yüksek Lisans / Executive MBA

Diploma: University Paris 1 Pantheon Sorbonne

Eğitim Dili: İngilizce

Kontenjan: Maksimum 30 Katılımcı

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Aysel Yapar | BMI Education Consultant

0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40

ayselyapar@bmieducation.com

Program Hakkında

Paris Sorbonne Üniversitesi'nin resmi iş okulu olan IAE Paris Sorbonne Business School ve BMI Business School İstanbul işbirliğinde düzenlenen International Executive MBA Programı; lider yöneticiler geliştirmek için özel olarak hazırlanmış, uluslararası anlamda geçerliliğe ve tanınırlığa sahip resmi bir Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans / Executive Master of Business Administration Programıdır.


Global akademik standartlarda hazırlanmış olan eğitim içeriği, Avrupa’dan ve Türkiye’den alanında uzman dünyaca ünlü akademisyenlerden oluşan eğitmen kadrosu ve sunduğu eşsiz networking ortamı ile Türkiye’nin En Prestijli Executive MBA Programı olarak kurgulanmıştır. Program, eğitim seanslarının yanı sıra; Türkiye’nin lider firmalarının üst düzey yöneticileri ile deneyim paylaşımı seansları, eğitim modüllerine eşlik edecek yönetim simülasyonları, liderlik / kişisel gelişim koçluk seansları ve takım uygulama çalışmaları katılımcılara ile benzersiz bir gelişim yolculuğu sunmaktadır.


Program başarıyla tamamlayan katılımcılar, global anlamda geçerliliğe ve tanınırlığa sahip, yüksek prestijli Paris Sorbonne Üniversitesi’nin resmi Executive MBA Diplomasına / Yüksek Lisans Derecesine hak kazanırlar. 

Genel Bakış
Akademik Program
Akademik Kadro
Başvuru Koşulları & Katılım Ücreti
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Paris Sorbonne Üniversitesi

Paris Sorbonne Üniversitesi Hakkında

800 Yıllık Tarihi ile Dünya’nın en köklü ve prestijli üniversitelerinden birisi olan Paris Sorbonne Üniversitesi, günümüzde Fransa’nın en önemli üniversitesi konumundadır. Sorbonne Üniversitesi, 40.000’in üzerinde kayıtlı öğrencisi, 14 akademik departmanı, araştırma enstitüleri ve farklı eğitim birimleri ile, hukuk, siyaset bilimi, ekonomi, işletme ve sosyal bilimler alanlarında lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim programları sunmaktadır.


Dünya’nın en önemli başkentlerinden Paris’in kalbindeki konumu ile Sorbonne Üniversitesi, beş farklı kıtaya uzanan zengin bir uluslararası ilişkiler ağının merkezindedir ve global standartlarda araştırmacıların, akademisyenlerin, hukukçuların, yöneticilerin ve profesyonellerin gelişimi için önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Gelenekselin ve modernin kesiştiği Paris Sorbonne Üniversitesi, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Sosyal Bilimler, Yönetim ve İletişim alanlarında Avrupa’nın lider üniversitesi konumundadır. 

IAE Paris Sorbonne Business School Hakkında

Dünya'nın en köklü ve en prestijli üniversitelerinden Paris Sorbonne Universitesi'ne bağlı resmi iş ve yönetim okulu; IAE Paris Sorbonne Business School iş dünyasına yönelik yüksek lisans ve yönetici gelişim programları sunmak üzere 1956 yılında kurulmuştur. Küresel ölçekte geçerliliğe sahip diploma ve sertifika programları sunan IAE Paris Sorbonne Business School, Avrupa'nın en önemli iş okullarından birisi olarak gösterilmektedir. Aynı zamanda, Paris Sorbonne Business School Fransa'daki seçkin iş okulları ağını temsil eden IAE (Institut d'Adminsitration des Entrerprises) Network üyesidir.


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Paris Sorbonne Üniversitesi

International Executive MBA Program

IAE Paris Sorbonne Business School & BMI Business School Istanbul iş birliğinde düzenlenen International Executive MBA programı, Université Paris 1 - Pantheon Sorbonne Üniversitesinin resmi diplomasına hak kazanmanızı sağlayan, uluslararası geçerliliğe ve tanınırlığa sahip bir İşletme Yüksek Lisans Programıdır. Hali hazırda Paris (Fransa) ve Bejing (Çin)'de de yürütülmekte olan program, global anlamda yüksek prestije sahip bir Delocalized EMBA programıdır. Bu doğrultuda, Paris Sorbonne Üniversitesi'nin resmi EMBA yüksek lisans programı, BMI Business School ortaklığında, ağırlıklı olarak İstanbul'da (Boğaziçi Üniversitesi Kampüsünde) gerçekleştirilecektir. 

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Genel Bakış

Tarihler

Eylül 2022  - Kasım 2023 (Ders Dönemi)

Kasım 2023 - Nisan 2024
(Bitirme Projesi- Mezuniyet)

Süre

Toplam 18 Ay (1.5 Yıl)


Kapsam

14 Eğitim Modülü + Bitirme Projesi


Lokasyon

12 Hafta - Istanbul / 2 Hafta - Paris


Derece

Yüksek Lisans / Executive MBA


Diploma

University Paris 1 Pantheon Sorbonne


Eğitim Dili

İngilizce


Kontenjan

Maksimum 30 Katılımcı


Program Hedefler

International Executive MBA Programının amacı; kurumlardaki üst ve orta düzey yöneticileri, hızla değişen global iş dünyası ve rekabet ortamı karşısında stratejik ve vizyoner bakış açısına sahip, güncel iş & yönetim metodolojilerine hakim ve üstün liderlik becerileri sergileyebilen, iş dünyası liderleri olarak geliştirmektir.


International Executive MBA programı katılımcılarına;

  • İşletme & yönetim bilimi alanındaki en son bilgi, teknik ve metodolojileri aktarır,
  • Kurum içerisindeki tüm fonksiyonlarının yönetimine ilişkin güncel bilgi seti kazandırır,
  • Stratejik düşünme, planlama ve yönetim konusundaki yetkinliklerini geliştirir,
  • Üst yönetim kadrolarında ihtiyaç duyacağı iletişim ve liderlik becerilerini güçlendirir, 
  • Geleceği planlama, inovatif düşünme ve girişimcilik sezgilerini güçlendirir,
  • Dijital dönüşüm ve dijital iş dünyası hakkında bakış açısını ve vizyonunu genişletir,
  • İş dünyası ve ekonomi ile ilgili güncel bilgileri aktarır ve yaklaşan değişimlere hazırlar, 

Program Takvimi

International Executive MBA Programı, global akademik standartlarda bir EMBA müfredatını toplam 18 aylık bir sürede tamamlamanıza olanak sağlar. Programda tamamlanması gereken 14 eğitim modülü + tez / proje çalışması bulunmaktadır. 


Programın eğitim aşamasında katılımcılar her ayın bir haftasını, Çarşamba – Pazar günleri arasında yoğunlaştırılmış bir eğitim haftasına ayıracak, böylelikle programdaki toplam 14 eğitim modülünü / 14 aylık sürede tamamlayacaklar. Programdaki 14 eğitim modülünden ikisi Paris’te, geriye kalanları ise İstanbul’da gerçekleştirilecek. 


Katılımcılar son 4 aylık süreyi danışmanları eşliğinde tez çalışmasının hazırlanmasına ayıracaklar ve akademik bir jüri önünde tez çalışmasını sunarak yüksek lisans programını tamamlayacaklar.  Böylelikle toplamda 18 aylık bir sürede global anlamada geçerli ve tanınır bir işletme yüksek lisans programını tamamlama fırsatı yakalayacaklar. 

Metodoloji

Program süresince akademik ve pratik bilgi dengeli oranda sunularak, sektörden başarılı uygulamalara odaklanan, iş dünyasındaki güncel trendler ve gelişmeler hakkında perspektif sağlayan ders içerikleri takip edilecektir. Derslerde uygulanacak uluslararası standartlardaki vaka çalışmaları ve çözümlemeleri ile katılımcıların edindikleri bilgileri bireysel ve takım olarak deneyimleme, geliştirme ve sunma fırsatı olacaktır. 


Sorbonne & BMI – International Executive MBA Program-içi Uygulamaları;

  • Akademik bilgi ile pratik bilgiyi dengeli biçimde sunan interaktif bilgi paylaşımı,
  • Video, görsel, istatistik, araştırma raporları, grafikler ile zenginleştirilmiş içerik,
  • Deneyimleme ve beceri geliştirmeye yönelik bireysel ve takım olarak uygulama ve araştırma çalışmaları,
  • Uluslararası vaka incelemeleri (case study) & çözümlemeleri ile gerçek iş dünyası problem incelemeleri,
  • İş dünyasından konuk konuşmacılar ile deneyim paylaşımı seansları ve güncel iş dünyası örneklerinin incelenmesi,
  • Katılımcılar arasında bilgi paylaşımı ve fikir alış verişine olanak sağlayan interaktif sınıf ortamı,
  • Bireysel ve takım olarak araştırma, proje, sunum ve takip çalışmaları, 
  • Liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik seminerler ve koçluk seansları,
  • Eğitim programına eşlik eden modüler yönetim / iş simülasyonları,

Mezuniyet

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Université Paris 1 - Pantheon Sorbonne Üniversitesi'nin resmi yüksek lisans mezunu olmaktadır ve yüksek lisans derecesine hak kazanmaktadır. Kazanılan diploma devlet tarafından akredite ve uluslararası geçerliliğe sahip bir yüksek lisans derecesinin başarıyla tamamlandığını belgelemektedir.  


Programın başarıyla tamamlanması için; 14 eğitim modülüne ilişkin ders saatlerinin tamamlanması (her modül için 28 saat), modül sonlarında yapılan sınavlarının başarıyla geçilmesi ve hazırlanan bitirme projesi / tez çalışmasının jüri önünde sunularak başarılı bulunması gerekmektedir. 18 Aylık sürecin sonunda mezun olmaya hak kazanan katılımcılar, tercihlerine göre Haziran 2024'te Paris Sorbonne Üniversitesi'nde veya Mayıs 2024'te İstanbul'da düzenlenecek mezuniyet töreninde diplomalarını teslim almaya hak kazanırlar

Akademik Program

Sorbonne & BMI – International Executive MBA Program içeriği; uluslararası standartlarda bir Executive MBA eğitim müfredatının yanı sıra, günümüz iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinlikler ve katılımcıların bireysel gelişimini katkı sağlayacak becerileri de kapsayacak şekilde güçlendirilmiştir.


Eğitim programı bütünsel bir yönetim anlayışını kazandırmaya, dijital çağda iş yönetimi ve liderlik becerilerini geliştirmeye odaklanan toplam 14 eğitim modülünden oluşmaktadır. Programın ilk 14 ayı aktif ders – sınıf katılımı gerektirmektedir, geriye kalan 4 ay katılımcıların tez çalışmaları için ayrılmış olan süredir. 

ModülDersKoordinatör / EğitmenTarihLokasyon
 -Açılış & NetworkingEmirhan Altunkaya & Prof. Dr. Jerome Caby
(BMI Business School - IAE Paris Sorbonne)
12 Eylül 2022Istanbul 
 1Yöneticiler için Ekonomi & Finansal PiyasalarProf. Dr. Erhan Aslanoğlu - Piri Reis Üniversitesi
Prof. Dr. Metin Ercan - Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Erdem Başçı - TED Üniversitesi-Ex. Merkez Bankası Başkanı
Prof. Dr. Levent Koçkesen - Koç Üniversitesi		21 - 25 Eylül 2022Istanbul 
 2İşletme & Yönetime Giriş
Prof. Dr. Pierre Yves Lagroue -Paris Sorbonne Üniversitesi
Dr. Valerie Zeitoun -Paris Sorbonne Üniversitesi		16 - 23 Ekim 2022Paris 
 3Stratejik Pazarlama YönetimiProf. Dr. Geraldine  Michel - Paris Sorbonne Üniversitesi
Dr. Valerie Zeitoun -Paris Sorbonne Üniversitesi
16 - 20 Kasım 2022Istanbul 
 4Finansal MuhasebeDoç. Dr. Ali Coşkun - Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih Yılmaz - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Volkan Demir - Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Celal Aksu - Former INSEAD
Doç. Dr. Melik Ertuğrul - Galatasaray Üniversitesi		14 - 18 Aralık 2022Istanbul 
 5 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Florent Noel - Paris Sorbonne Üniversitesi
 18 - 22 Ocak 2023Istanbul 
 6 Operasyon & Tedarik Zinciri Yönetimi Prof. Dr. Pierre Yves Lagroue - Paris Sorbonne Üniversitesi
15 - 19 Şubat 2023Istanbul 
 7Yöneticiler için HukukProf. Dr. Erdem Büyüksagis - Fribourg & Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar - Yeditepe Üniversitesi
Dr. Canan Ünal Adınır - Marmara Üniversitesi
15 - 19 Mart 2023Istanbul
 8 Stratejik Finansal YönetimProf. Dr. Metin Ercan- Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Vedat Akgiray - Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Oğuzhan Özbaş - Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Neslihan Yılmaz - Boğaziçi Üniversitesi
Dr. Cenk C. Karahan - Boğaziçi Üniversitesi
Dr. Erdinç Akyıldırım - Boğaziçi Üniversitesi		12 - 16 Nisan 2023Istanbul 
 9 Dijital Dönüşüm & Dijital StratejiProf. Dr. Erkan Erdil - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 Doç. Dr. Nihan Yıldırım - İstanbul Teknik Üniversitesi		10 - 14 Mayıs 2023Istanbul
 10Uluslararası & Kültürlerarası YönetimProf. Dr. Geraldine Schmidt - Paris Sorbonne Üniversitesi
7 - 11 Haziran 2023Istanbul
 11Bilişim Sistemlerinin Stratejik YönetimiDoç. Dr. Yavuz Acar -Boğaziçi Üniversitesi6 - 10 Eylül 2023Istanbul
 12Yönetimsel Muhasebe & KontrolProf. Dr. Marion Soulerot -Paris Sorbonne Üniversitesi
5 - 8 Ekim 2023Istanbul
 13Girişimcilik & LiderlikProf. Dr. Didier Chabaud - Paris Sorbonne Üniversitesi
1 - 5 Kasım 2023Istanbul
 14Stratejik Yönetim & OrganizasyonProf. Dr. Simon Porcher - Paris Sorbonne Üniversitesi
19 - 26 Kasım 2023Paris
 -Bitirme Projesi TeslimiEmirhan Altunkaya & Pierre Yves Lagroue
(BMI Business School & IAE Paris Sorbonne)		Mart 2024Istanbul
 -Mezuniyet TöreniEmirhan Altunkaya & Pierre Yves Lagroue
(BMI Business School & IAE Paris Sorbonne)		Nisan 2024Paris 

Yukarıdaki eğitim takviminin yanı sıra; eğitim modüllerine eşlik edecek şekilde iş simülasyonları, yönetim danışmanları ile uygulama çalışmaları, iletişim – liderlik temalı seminerler, webinarlar ve koçluk seansları düzenlenecektir. Programdaki her eğitim modülü içerisinde Türkiye’nin lider firmalarından C-Level Yöneticiler konuk konuşmacı olarak ağırlanacak ve ilgili başlıkta deneyim paylaşımı seansları gerçekleştirilecektir. Gerekli koşullarda programın akademik kadrosu içerisinde değişiklik yapılabilir.

Haftalık Ders Takvimi

Sorbonne & BMI – International Executive MBA ders takvimi; yöneticilerin profesyonel kariyerlerine ara vermeden takip edebilmesi için özenle oluşturulmuştur.  Katılımcıların yoğun ajandası göz önünde bulundurularak ders takvimleri şekillendirilmiş; katılımcıların her ayın bir haftasını, Çarşamba – Pazar günleri arasında ders katılımına ayırarak, dersleri takip edebilmesi sağlanmıştır.


Derslerin arasında kalan haftalarda katılımcıların araştırma, okuma, bireysel ve grup proje çalışmaları, iş simülasyonu uygulamaları, sınav ve tez hazırlıkları için zaman ayırmaları beklenmektedir. Her modül en az 28 saatlik ders süresi içermektedir ve buna ek olarak deneyim paylaşımı & uygulama çalışmaları vardır.


Haftalık takvim toplamda 28 saat ders süresi + 2 saat konuk konuşmacı seansı + 2 saat networking etkinliği ve önceki modülünün sınav / değerlendirmesinden oluşmaktadır.

GünSaatEtkinlik
Çarşamba09:00 - 10:00
10:00 - 12:30
13:30 - 17:30		Kahvaltı & Networking
Sınav / Değerlendirme - Öncek Modül 
Ders Süresi - Yeni Modül
Perşembe09:30 - 12:30
13:30 - 15:30 
15:30 - 17:30		Ders Süresi
Ders Süresi
Konuk Konuşmacı Seansı
Cuma 09:30 - 12:30
13:30 - 17:30
Ders Süresi
Ders Süresi
Cumartesi 09:30 - 12:30
13:30 - 17:30
Ders Süresi
Ders Süresi
Pazar 09:30 - 12:30
12:30 - 14:00		Ders Süresi
Öğle Yemeği & Modül Kapanışı

Akademik Kadro

Program boyunca katılımcılar, %60 oranında Paris Sorbonne Üniversitesi’nin %40 oranında iste Türkiye’nin lider Üniversiteleri’nden, alanında uzman dünyaca ünlü akademisyenler ve yönetim danışmanları ile çalışacaklar. Aynı zamanda sektörün önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ile deneyim paylaşımı seansları ve liderlik seminerlerinde buluşacaklardır. Program kapsamında davet edilecek konuk konuşmacılar, katılımcı profiline göre belirlenecek ve ayrıca duyurulacaktır. 

Prof. Dr. Pierre Yves Lagroue

IAE Paris Sorbonne Business School

Professor & EMBA Coordinator

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Prof. Dr. Eric Lamarque

IAE Paris Sorbonne Business School

Directeur - IAE Paris

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Dr. Valerie Zeitoun

IAE Paris Sorbonne Business School

Adjunct Professor

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Prof. Dr. Geraldine Schmidt

IAE Paris Sorbonne Business School

Professor

Check Profile

Prof. Dr. Geraldine Michel

IAE Paris Sorbonne Business School

Professor

Check Profile

Prof. Dr. Erdem Büyüksagis

Fribourg University & Yeditepe Üni.

Hukuk Fakültesi

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Prof. Dr. Florent Noel

IAE Paris Sorbonne Business School

Professor

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Prof. Dr. Metin Ercan

Boğaziçi Üniversitesi

İşletme Bölüm Başkanı

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Doç. Dr. Ali Coşkun

Boğaziçi Üniversitesi

İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı

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Prof. Dr. Erkan Erdil

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

İktisat Bölümü

Check Profile

Prof. Dr. Marion Soulerot

IAE Paris Sorbonne Business School

Adjunct Professor

Check Profile

Doç. Dr. Yavuz Acar

Boğaziçi Üniversitesi

İşletme Bölümü

Check Profile

Prof. Dr. Didier Chabaud

IAE Paris Sorbonne Business School

Professor

Check Profile

Doç. Dr. Nihan Yıldırım

İstanbul Teknik Üniversitesi

İşletme Mühendisliği Bölümü

Check Profile

Dr. Simon Porcher

IAE Paris Sorbonne Business School

Adjunct Professor

Check Profile

Prof. Dr. Vedat Akgiray

Boğaziçi Üniversitesi

İşletme Bölümü

Check Profile

Prof. Dr. Jerome Caby

IAE Paris Sorbonne Business School

Professor & EMBA Coordinator

Check Profile

Prof. Dr. Erdem Başçı

TED Üniversitesi

Ekonomi Bölümü

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Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu

Piri Reis Üniversitesi

Rektör Yardımcısı

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Prof. Dr. Levent Koçkesen

Koç Üniversitesi

Ekonomi Bölümü

Check Profile

Prof. Dr. Fatih Yılmaz

Istanbul Üniversitesi

Muhasebe Bölümü

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Prof. Dr. Volkan Demir

Galatasaray Üniversitesi

İşletme Bölümü

Check Profile

Prof. Dr. Celal Aksu

Emeritus Professor

Former INSEAD, Bogazici, Ozyegin

Check Profile

Doc. Dr. Neslihan Yılmaz

Boğazici Üniversitesi

İşletme Bölümü

Check Profile

Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar

Yeditepe Üniversitesi

Hukuk Bölümü

Check Profile

Dr. Melik Ertuğrul

Galatasaray Üniversitesi

İşletme Bölümü

Check Profile

Prof. Dr. Oğuzhan Özbaş

Boğaziçi Universitesi

Adjunct Professor

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Dr. Cenk Karahan

Boğaziçi Üniversitesi

İşletme Bölümü

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Dr. İsmail Esin

McKinsey & Company

Esin Attorney Partnership

Avukat

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Başvuru & Kabul Koşulları

Katılımcı Profili

10+ Yıl Üzeri İş Deneyimi
2+ Yıl Üzeri Yöneticilik Deneyimi

Başarılı Akademik - Profesyonel Geçmiş


Kimin için Uygun

Üst Düzey Yöneticiler - Orta Düzey Yöneticiler
İşletme Sahipleri - Genel Müdürler
Yönetim Kurulu Üyeleri - Aile Şirketi Liderleri


Detaylı Bilgi & Başvuru

0 (212) 273 15 05 - 0 (555) 818 99 40 

emba@bmieducation.com 
Online - Detaylı Bilgi Formu


Kimler Katılabilir

Sorbonne & BMI – International Executive MBA Programı; kariyerlerini geliştirmek ve uluslararası bir MBA deneyimi ile bir üst seviyeye taşmayı hedefleyen deneyimli yöneticiler için eşsiz bir networking ortamı sunmak için özel olarak hazırlanmış bir programdır.


Bu doğrultuda programa katılım için ön koşullar;

  • Üniversite lisans derecesi mezuniyeti; başarılı akademik geçmiş ve ilgili üniversite bölümleri tercih sebebidir,
  • Lisans derecesi sonrası, toplamda en az 10 yıl profesyonel iş deneyimine sahip olmak; profesyonel deneyimin en az 2 yılı yöneticilik deneyimi olmalıdır,
  • İngilizce yeterlilik sınav belgesi; lisans eğitiminizi İngilizce olarak tamamladıysanız veya anadiliniz İngilizce ise belgeye ihtiyaç yoktur.
  • Uluslararası bir MBA programı tamamlamak için gerekli özveri, motivasyon ve isteklilik,

  • Programa başvuru için öncellikle online başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir, 

Başvuru Dökümanları

Programa başvurunun tamamlanması için gerekli dokümanlar;

  • Online başvuru formu,
  • Güncel hazırlanmış CV / özgeçmiş,
  • Bir sayfalık motivasyon / niyet mektubu,
  • İki adet referans mektubu,
  • Lisans eğitimine ilişkin diploma ve akademik transkript fotokopisi,
  • İngilizce yeterliliği gösterir belge fotokopisi,
  • Kimlik belgesi veya Passport fotokopisi,
  • Başvuru ücreti (50€) ödeme makbuzu,

Eylül 2022’de başlayacak olan program için son başvuru tarihi 10 Ağustos 2022 olarak belirlenmiştir. Başvurunun tamamlanması için gerekli belgelerin en geç bu tarihte kurumumuza ulaştırılmış olması gerekmektedir.

Başvuru Süreci & Mülakatlar

Programa başvurular yıl boyunca kurumumuza ulaştıkları gibi işleme konulur ve değerlendirilir. Program resmi anlamda başvurunun tamamlanması için gerekli belgelerin kurumumuza ulaştırılması gerkemektedir. 


Programa başvurular seçici komite tarafından, katılımcı profilindeki çeşitliliği gözetmek adına ve başvuru koşullarında uygunluk açısından değerlendirilecek ve uygun bulunan adaylar mülakat sürecine dâhil olacaklardır.


Başvuru koşullarına uyan aday öğrenciler ile Haziran ayı içerisinde fiziksel olarak İstanbul’da veya başvuru dönemi boyunca belirlenen tarihlerde online olarak mülakatlar gerçekleştirilir. Mülakat sürecince adayın motivasyon ve istekliliğinin yanı sıra, profesyonel kariyer geçmişi, başarıları ve MBA programı sonrası hedefleri de değerlendirilecektir. Mülakatlar kapsamında adaydan iş yönetimine ilişkin çeşitli vaka analizleri de sunması beklenebilir. 

Katılım Ücreti

2022 – 2023 Akademi Yılı için, program kişi başı katılım ücreti peşin ödeme 19.500€ + KDV olarak belirlenmiştir.

Program ücretine şunlar dâhildir;

  • Tüm eğitim materyalleri, ders kitapları, notlar, sunumlar ve malzemeler,
  • Sorbonne e-kütüphane erişimi & online eğitim materyalleri,
  • Eğitim boyunca kullanılacak olan İş & Yönetim Simülasyonu uygulamaları,
  • Eğitim boyunca kullanılacak olan uluslararası vaka çalışmaları & analizleri,
  • Eğitim günleri gün boyu ikramlar, sabah ve öğle yemekleri, kahve molaları,
  • Eğitime ek olarak kurgulanacak olan liderlik seminerleri & koçluk seansları,
  • BMI eğitim programlarına ve etkinliklere %25 indirimli katılım hakkı,

Belgelendirme & Mezunlar Topluluğu

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan, program süresince her modüle özgü yapılan sınavlarda %70 başarı ortalaması yakalayan ve tez savunmasını başarıyla tamamlayan katılımcılar, Paris Sorbonne Üniversitesi resmi İşletme Yüksek Lisans belgesine hak kazanacaklardır. Uluslararası anlamda geçerli resmi bir yüksek lisans belgesine hak kazanacak olan katılımcılar; bu prestjli ve dünyanın her tarafında tanınan yüksek lisans derecesi ile yurt içinde ve yurt dışında diledikleri doktora programlarına başvurabilmektedirler. 


Aynı zamanda program mezunları, BMI Mezunlar Topluluğu üyesi olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, topluluk üyelerine özel olarak düzenlenen workshop, seminer ve etkinliklere ücretsiz olarak katılım gösterebilmekte ve yaşam boyu sürecek eşsiz bir network ve gelişim ağına sahip olmaktadırlar. Mezunlar topluluğu üyeleri aynı zamanda, BMI tarafından düzenlenen tüm eğitim, konferans ve zirve programlarına katılım için özel indirim oranlarından yararlanabilmektedir. 

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu


Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. 

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Contact Us

Gazi Umur Pasa Sk. No. 31 

Balmumcu / Besiktas / Istanbul

T: +90 (212) 273 15 05

M: info@bmieducation.com

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