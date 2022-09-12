International Executive MBA Program

International Executive MBA
IAE Paris Sorbonne Business School & BMI Business School Istanbul
Genel Bilgiler
Tarihler: Eylül 2022 - Kasım 2023 (Ders Dönemi)
Kasım 2023 - Nisan 2024 (Bitirme Projesi ve Mezuniyet)
Süre: Toplam 18 Ay (1.5 Yıl)
Kapsam: 14 Eğitim Modülü + Bitirme Projesi
Lokasyon: Paris & İstanbul
Derece: Yüksek Lisans / Executive MBA
Diploma: University Paris 1 Pantheon Sorbonne
Eğitim Dili: İngilizce
Kontenjan: Maksimum 30 Katılımcı
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Aysel Yapar | BMI Education Consultant
0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40
ayselyapar@bmieducation.com
Program Hakkında
Paris Sorbonne Üniversitesi'nin resmi iş okulu olan IAE Paris Sorbonne Business School ve BMI Business School İstanbul işbirliğinde düzenlenen International Executive MBA Programı; lider yöneticiler geliştirmek için özel olarak hazırlanmış, uluslararası anlamda geçerliliğe ve tanınırlığa sahip resmi bir Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans / Executive Master of Business Administration Programıdır.
Global akademik standartlarda hazırlanmış olan eğitim içeriği, Avrupa’dan ve Türkiye’den alanında uzman dünyaca ünlü akademisyenlerden oluşan eğitmen kadrosu ve sunduğu eşsiz networking ortamı ile Türkiye’nin En Prestijli Executive MBA Programı olarak kurgulanmıştır. Program, eğitim seanslarının yanı sıra; Türkiye’nin lider firmalarının üst düzey yöneticileri ile deneyim paylaşımı seansları, eğitim modüllerine eşlik edecek yönetim simülasyonları, liderlik / kişisel gelişim koçluk seansları ve takım uygulama çalışmaları katılımcılara ile benzersiz bir gelişim yolculuğu sunmaktadır.
Program başarıyla tamamlayan katılımcılar, global anlamda geçerliliğe ve tanınırlığa sahip, yüksek prestijli Paris Sorbonne Üniversitesi’nin resmi Executive MBA Diplomasına / Yüksek Lisans Derecesine hak kazanırlar.
Paris Sorbonne Üniversitesi Hakkında
800 Yıllık Tarihi ile Dünya’nın en köklü ve prestijli üniversitelerinden birisi olan Paris Sorbonne Üniversitesi, günümüzde Fransa’nın en önemli üniversitesi konumundadır. Sorbonne Üniversitesi, 40.000’in üzerinde kayıtlı öğrencisi, 14 akademik departmanı, araştırma enstitüleri ve farklı eğitim birimleri ile, hukuk, siyaset bilimi, ekonomi, işletme ve sosyal bilimler alanlarında lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim programları sunmaktadır.
Dünya’nın en önemli başkentlerinden Paris’in kalbindeki konumu ile Sorbonne Üniversitesi, beş farklı kıtaya uzanan zengin bir uluslararası ilişkiler ağının merkezindedir ve global standartlarda araştırmacıların, akademisyenlerin, hukukçuların, yöneticilerin ve profesyonellerin gelişimi için önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Gelenekselin ve modernin kesiştiği Paris Sorbonne Üniversitesi, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Sosyal Bilimler, Yönetim ve İletişim alanlarında Avrupa’nın lider üniversitesi konumundadır.
IAE Paris Sorbonne Business School Hakkında
Dünya'nın en köklü ve en prestijli üniversitelerinden Paris Sorbonne Universitesi'ne bağlı resmi iş ve yönetim okulu; IAE Paris Sorbonne Business School iş dünyasına yönelik yüksek lisans ve yönetici gelişim programları sunmak üzere 1956 yılında kurulmuştur. Küresel ölçekte geçerliliğe sahip diploma ve sertifika programları sunan IAE Paris Sorbonne Business School, Avrupa'nın en önemli iş okullarından birisi olarak gösterilmektedir. Aynı zamanda, Paris Sorbonne Business School Fransa'daki seçkin iş okulları ağını temsil eden IAE (Institut d'Adminsitration des Entrerprises) Network üyesidir.
International Executive MBA Program
IAE Paris Sorbonne Business School & BMI Business School Istanbul iş birliğinde düzenlenen International Executive MBA programı, Université Paris 1 - Pantheon Sorbonne Üniversitesinin resmi diplomasına hak kazanmanızı sağlayan, uluslararası geçerliliğe ve tanınırlığa sahip bir İşletme Yüksek Lisans Programıdır. Hali hazırda Paris (Fransa) ve Bejing (Çin)'de de yürütülmekte olan program, global anlamda yüksek prestije sahip bir Delocalized EMBA programıdır. Bu doğrultuda, Paris Sorbonne Üniversitesi'nin resmi EMBA yüksek lisans programı, BMI Business School ortaklığında, ağırlıklı olarak İstanbul'da (Boğaziçi Üniversitesi Kampüsünde) gerçekleştirilecektir.
Genel Bakış
Akademik Program
Sorbonne & BMI – International Executive MBA Program içeriği; uluslararası standartlarda bir Executive MBA eğitim müfredatının yanı sıra, günümüz iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinlikler ve katılımcıların bireysel gelişimini katkı sağlayacak becerileri de kapsayacak şekilde güçlendirilmiştir.
Eğitim programı bütünsel bir yönetim anlayışını kazandırmaya, dijital çağda iş yönetimi ve liderlik becerilerini geliştirmeye odaklanan toplam 14 eğitim modülünden oluşmaktadır. Programın ilk 14 ayı aktif ders – sınıf katılımı gerektirmektedir, geriye kalan 4 ay katılımcıların tez çalışmaları için ayrılmış olan süredir.
|Modül
|Ders
|Koordinatör / Eğitmen
|Tarih
|Lokasyon
|-
|Açılış & Networking
|Emirhan Altunkaya & Prof. Dr. Jerome Caby
(BMI Business School - IAE Paris Sorbonne)
|12 Eylül 2022
|Istanbul
|1
|Yöneticiler için Ekonomi & Finansal Piyasalar
| Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu - Piri Reis Üniversitesi
Prof. Dr. Metin Ercan - Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Erdem Başçı - TED Üniversitesi-Ex. Merkez Bankası Başkanı
Prof. Dr. Levent Koçkesen - Koç Üniversitesi
|21 - 25 Eylül 2022
|Istanbul
|2
|İşletme & Yönetime Giriş
|Prof. Dr. Pierre Yves Lagroue -Paris Sorbonne Üniversitesi
Dr. Valerie Zeitoun -Paris Sorbonne Üniversitesi
|16 - 23 Ekim 2022
|Paris
|3
|Stratejik Pazarlama Yönetimi
|Prof. Dr. Geraldine Michel - Paris Sorbonne Üniversitesi
Dr. Valerie Zeitoun -Paris Sorbonne Üniversitesi
|16 - 20 Kasım 2022
|Istanbul
|4
|Finansal Muhasebe
|Doç. Dr. Ali Coşkun - Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih Yılmaz - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Volkan Demir - Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Celal Aksu - Former INSEAD
Doç. Dr. Melik Ertuğrul - Galatasaray Üniversitesi
|14 - 18 Aralık 2022
|Istanbul
|5
|Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
| Prof. Dr. Florent Noel - Paris Sorbonne Üniversitesi
|18 - 22 Ocak 2023
|Istanbul
|6
|Operasyon & Tedarik Zinciri Yönetimi
| Prof. Dr. Pierre Yves Lagroue - Paris Sorbonne Üniversitesi
|15 - 19 Şubat 2023
|Istanbul
|7
|Yöneticiler için Hukuk
|Prof. Dr. Erdem Büyüksagis - Fribourg & Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar - Yeditepe Üniversitesi
Dr. Canan Ünal Adınır - Marmara Üniversitesi
|15 - 19 Mart 2023
|Istanbul
|8
|Stratejik Finansal Yönetim
|Prof. Dr. Metin Ercan- Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Vedat Akgiray - Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Oğuzhan Özbaş - Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Neslihan Yılmaz - Boğaziçi Üniversitesi
Dr. Cenk C. Karahan - Boğaziçi Üniversitesi
Dr. Erdinç Akyıldırım - Boğaziçi Üniversitesi
|12 - 16 Nisan 2023
|Istanbul
|9
|Dijital Dönüşüm & Dijital Strateji
|Prof. Dr. Erkan Erdil - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Nihan Yıldırım - İstanbul Teknik Üniversitesi
|10 - 14 Mayıs 2023
|Istanbul
|10
|Uluslararası & Kültürlerarası Yönetim
|Prof. Dr. Geraldine Schmidt - Paris Sorbonne Üniversitesi
|7 - 11 Haziran 2023
|Istanbul
|11
|Bilişim Sistemlerinin Stratejik Yönetimi
|Doç. Dr. Yavuz Acar -Boğaziçi Üniversitesi
|6 - 10 Eylül 2023
|Istanbul
|12
|Yönetimsel Muhasebe & Kontrol
|Prof. Dr. Marion Soulerot -Paris Sorbonne Üniversitesi
|5 - 8 Ekim 2023
|Istanbul
|13
|Girişimcilik & Liderlik
|Prof. Dr. Didier Chabaud - Paris Sorbonne Üniversitesi
|1 - 5 Kasım 2023
|Istanbul
|14
|Stratejik Yönetim & Organizasyon
|Prof. Dr. Simon Porcher - Paris Sorbonne Üniversitesi
|19 - 26 Kasım 2023
|Paris
|-
|Bitirme Projesi Teslimi
|Emirhan Altunkaya & Pierre Yves Lagroue
(BMI Business School & IAE Paris Sorbonne)
|Mart 2024
|Istanbul
|-
|Mezuniyet Töreni
|Emirhan Altunkaya & Pierre Yves Lagroue
(BMI Business School & IAE Paris Sorbonne)
|Nisan 2024
|Paris
Yukarıdaki eğitim takviminin yanı sıra; eğitim modüllerine eşlik edecek şekilde iş simülasyonları, yönetim danışmanları ile uygulama çalışmaları, iletişim – liderlik temalı seminerler, webinarlar ve koçluk seansları düzenlenecektir. Programdaki her eğitim modülü içerisinde Türkiye’nin lider firmalarından C-Level Yöneticiler konuk konuşmacı olarak ağırlanacak ve ilgili başlıkta deneyim paylaşımı seansları gerçekleştirilecektir. Gerekli koşullarda programın akademik kadrosu içerisinde değişiklik yapılabilir.
|Gün
|Saat
|Etkinlik
|Çarşamba
|09:00 - 10:00
10:00 - 12:30
13:30 - 17:30
|Kahvaltı & Networking
Sınav / Değerlendirme - Öncek Modül
Ders Süresi - Yeni Modül
|Perşembe
|09:30 - 12:30
13:30 - 15:30
15:30 - 17:30
|Ders Süresi
Ders Süresi
Konuk Konuşmacı Seansı
|Cuma
| 09:30 - 12:30
13:30 - 17:30
|Ders Süresi
Ders Süresi
|Cumartesi
| 09:30 - 12:30
13:30 - 17:30
|Ders Süresi
Ders Süresi
|Pazar
| 09:30 - 12:30
12:30 - 14:00
|Ders Süresi
Öğle Yemeği & Modül Kapanışı
Akademik Kadro
Program boyunca katılımcılar, %60 oranında Paris Sorbonne Üniversitesi’nin %40 oranında iste Türkiye’nin lider Üniversiteleri’nden, alanında uzman dünyaca ünlü akademisyenler ve yönetim danışmanları ile çalışacaklar. Aynı zamanda sektörün önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ile deneyim paylaşımı seansları ve liderlik seminerlerinde buluşacaklardır. Program kapsamında davet edilecek konuk konuşmacılar, katılımcı profiline göre belirlenecek ve ayrıca duyurulacaktır.
Prof. Dr. Pierre Yves Lagroue
IAE Paris Sorbonne Business School
Professor & EMBA Coordinator
Prof. Dr. Eric Lamarque
Prof. Dr. Eric Lamarque
IAE Paris Sorbonne Business School
Directeur - IAE Paris
Dr. Valerie Zeitoun
IAE Paris Sorbonne Business School
Adjunct Professor
Prof. Dr. Geraldine Schmidt
Prof. Dr. Geraldine Schmidt
IAE Paris Sorbonne Business School
Professor
Prof. Dr. Geraldine Michel
IAE Paris Sorbonne Business School
Professor
Prof. Dr. Erdem Büyüksagis
Fribourg University & Yeditepe Üni.
Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Florent Noel
IAE Paris Sorbonne Business School
Professor
Prof. Dr. Metin Ercan
Boğaziçi Üniversitesi
İşletme Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ali Coşkun
Boğaziçi Üniversitesi
İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Erkan Erdil
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İktisat Bölümü
Prof. Dr. Marion Soulerot
IAE Paris Sorbonne Business School
Adjunct Professor
Doç. Dr. Yavuz Acar
Boğaziçi Üniversitesi
İşletme Bölümü
Prof. Dr. Didier Chabaud
IAE Paris Sorbonne Business School
Professor
Doç. Dr. Nihan Yıldırım
İstanbul Teknik Üniversitesi
İşletme Mühendisliği Bölümü
Dr. Simon Porcher
IAE Paris Sorbonne Business School
Adjunct Professor
Prof. Dr. Vedat Akgiray
Boğaziçi Üniversitesi
İşletme Bölümü
Prof. Dr. Jerome Caby
IAE Paris Sorbonne Business School
Professor & EMBA Coordinator
Prof. Dr. Erdem Başçı
TED Üniversitesi
Ekonomi Bölümü
Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu
Piri Reis Üniversitesi
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Levent Koçkesen
Koç Üniversitesi
Ekonomi Bölümü
Prof. Dr. Fatih Yılmaz
Istanbul Üniversitesi
Muhasebe Bölümü
Prof. Dr. Volkan Demir
Galatasaray Üniversitesi
İşletme Bölümü
Prof. Dr. Celal Aksu
Emeritus Professor
Former INSEAD, Bogazici, Ozyegin
Doc. Dr. Neslihan Yılmaz
Boğazici Üniversitesi
İşletme Bölümü
Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar
Yeditepe Üniversitesi
Hukuk Bölümü
Dr. Melik Ertuğrul
Galatasaray Üniversitesi
İşletme Bölümü
Prof. Dr. Oğuzhan Özbaş
Boğaziçi Universitesi
Adjunct Professor
Dr. Cenk Karahan
Boğaziçi Üniversitesi
İşletme Bölümü
Dr. İsmail Esin
McKinsey & Company
Esin Attorney Partnership
Avukat
Başvuru & Kabul Koşulları
Detaylı Bilgi & Başvuru Formu
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