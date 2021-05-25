Veri Analitiği ve Veri Bilimi Sertifika Programı
Mannheim Business School & BMI Executive Education
Program Hakkında
Almanya'nın 1 Numaralı İş Okulu olan Mannheim Business School ve BMI Business School Istanbul işbirliğiyle düzenlenen Veri Analitiği Sertifika Programının amacı; günümüzde kurumların her fonksiyonu için başarının temel kriteri haline gelmiş olan "veriden değer yaratılması" sürecinin uygulamalı olarak katılımcılara aktarılması ve bu açıdan kurumlarında uygulamaya geçirebilecekleri ilham verici güncel örneklerin paylaşılmasıdır.
Bu açıdan, özellikle Satış & Pazarlama, IT, Operasyon gibi departmanlar başta olmak üzere, kurum içerisinde farklı birimlerdeki orta ve üst düzey yöneticilere veriye dayalı karar alma ve eyleme geçme konusunda yetkinlik ve bakış açısı kazandırılarak, kurumlarına veri çağında liderlik etmeleri hedeflenmektedir.
Yöneticiler için Veri Analitiği Sertifika Programı ile katılımcılar, hızla dijitalleşen iş dünyasında verinin etkin karar almayı sağlayacak, verimliliği arttıracak, maliyetleri düşürecek ve iş çıktılarına etki edecek şekilde nasıl yönetilebileceği konularında kendilerinin geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Ayrıca dünyadan ve Türkiye'den uygulamadaki güncel örnekler ve vaka analizleri ile veri bilimi alanındaki trendleri ve gelecek beklentileri hakkında bakış açısı kazanacaklar.
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Genel Bilgiler
Eğitim Tarihi: 25 Mayıs 2021 - 5 Haziran 2021
Süre: 30 Saat (8 Yarım Gün)
Gün & Saat: Salı-Çarşamba-Cuma / 16:00 - 19:00 Cumartesi / 13:00 - 17:00
Lokasyon: Online / Canlı Sınıf
Sonraki Dönem: Ekim 2021
Detaylı Bilgi için
Aysel Yapar | BMI Education Consultant
0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40
ayselyapar@bmieducation.com
Program İçeriği
|1. Modül | Data Science, Big Data, Data Analyitcs - Fundamentals
|2. Modül | Stratejik Bir Yön Olarak Veri Yönetimi & Veri Analitiği
|Veri Bilimi Nedir? Veri Bilimi Çağında Mıyız? Veri Neden Önemli?
|Kurum Stratejisi Belirlerken Veriden Faydalanmak & Veriye Yatırım Yapmak
|Veri Bilimi - Veri Analitiği - Büyük Veri / Temel Kavramlar ve Farklar
|Kurum Stratejisinde ve Hedeflerinde Veri Yönetimi ve Veri Analitiği
|Veri Analitiği Neyi Hedefler? Uygulama Alanları? Katkıları?
|Veri Odaklı Kurum Kültürü Yaratmak ve Veri Yönetimi
|3. Modül | Data Management & Data Analytics Methods
|4. Modül | Dealing with Complex and Hard Decisions - based on Data Analytics
|Veri Analitiği Türleri ve Terminoloji - Veri Analitiği Sürecini Anlamak
|Veriyi Anlamak, Veriyi Hazırlamak, Veriyi Yorumlamak, Veriden Değer Yaratmak
|Veri Analitiği Sürecinin Basamakları - Veri Analitiğinde Planlama & Uygulama
|Veriyi Kullanarak Etkili ve Sonuca Yönelik Kararlar Almak - Uygulama Örnekleri
|Veri Analitiğinde Yöntemler, Programlar ve Uygulama Çalışmaları (Workshop)
|Veriden Değer Yaratma Süreci - Uygulama Çalışmaları (Workshop)
|5. Modül | Data Management & Data Analytics for Managers
|6. Modül | Dijital Dünya - Veri Bilimi - Yönetim / Sektörler ve Uygulamalar
|Teknik bilgiler ve süreçlerin ötesinde Yönetim perspektifinden veri bilimi
|Farklı Sektörler, Farklı Departmanlar, Farklı Amaçlar - Veri Uygulamaları
|Veri Analitiğinden Yönetici Olarak Faydalanmak, Veriyi Sonuca Dönüştürmek
|Şirket Yönetiminde ve Geleceğinde Veri Bilimi & Veri Analitiğinin Rolü
|Veri Bilimi, Veri Analitiği, Büyük Veri ve İş Stratejisi
|Dünya'da ve Türkiye'de Veri Analitiği Uygulamaları, Trendler ve Geleceği
Eğitmen & Konuşmacılar
Konuk konuşmacılar ve sektör profesyonelleri, katılımcıların sektör, seviye ve departman dağılımına göre eğitim dönemlerinde farklılıklar gösterebilmektedir. Güncel eğitim döneminin konuşmacı listesi için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz.
Prof. Dr. Florian Stahl
Mannheim University
Chair of Quantitative Marketing
and Consumer Analytics
Eğitmen - Prof. Dr. Florian Stahl
Florian Stahl, Pazarlama alanında profesör olarak 2013 yılında Mannheim Üniversitesi / Almanya - İşletme Bölümüne katılmıştır.
Florian Stahl'in araştırma alanları arasında; deneysel - kantitatif pazarlama, veri bilimi ve veri analitiği uygulamaları, pazarlama için veri bilimi, bilgi işlem sistemleri, dijitalleşen iş dünyası ve ekonomi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, tüketicilerin değişen davranışları, marka ve ürün yaklaşımları, tüketici tercihlerinin zamana göre değişimi, dijital ürünlerin fiyatlanması ve örneklenmesi üzerine araştırmalar da yürütmektedir. Metodolojik olarak araştırmaları, veri bilimi, deneysel modelleme, uygulamalı ekonometri, bayesci istatistik ve deneye dayalı araştırmalar üzerinden ilerlemektedir.
Stahl İsviçre - Zürih Üniversitesi'nde İktisat Yüksek Lisansının 2001 yılında tamamlamış ve 2005 yılında da İsviçre - St. Gallen Üniversitesinde İş İktisadı bölümünde doktora eğitimini tamamlamıştır. 2005 - 2008 yılları arasında Columbia Business School - New York'da doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapan Stahl, 2008 yılında Zürih Üniversitesine pazarlama alanında assistan profesör olarak katılmıştır. 2013 Yılında ise Mannheim Üniversitesi İşletme Bölümünde Profesör olarak göreve başlamıştır. Son üç yıldır kantitatif pazarlama ve müşteri analitiği bölümünün başkanı olarak görev yapmaktadır.
Konuşmacılar
Hülya Türkmen
Garanti BBVA
Customer Experience Director
Bora Sezen
Tanı Pazarlama (Koç Holding)
Data Science and AnalyticalConsultancy Services Manager
Mehmet Emre Demir
System Optima
General Manager
Eren Önal
Turkcell
Head of Customer Journey Analytics
& Data Science
Didem Şekerel Erdoğan
Nielsen
SVP Intelligent Analytics
APAC & EEMEA Region
Mannheim Business School Hakkında
Almanya'nın en prestijli ve en başarılı iş okulu olan Mannheim Business School, Alman Endüstrisinin ve İş Dünyasının merkezinde Frankfurt - Stutgart arasındaki Mannheim kentinde konumlanmaktadır. Dünyaca bilinen basın mecraları tarafından son 5 yıldır tartışmasız Almanya'nın 1 Numaralı iş okulu olarak gösterilen MBS, aynı zamanda Avrupa'da ilk 20 Business School arasında yer almaktadır.
Program Takvimi & Detaylar
Eğitim programı, iki hafta boyunca, salı - çarşamba ve cuma günleri olmak üzere toplam 6 Yarım Günlük online seanslar olarak gerçekleştirilecek, eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra, güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacaktır. Cumartesi günleri ise tam gün - 6 saat gerçekleştirilecek online seanslarda sektörün tecrübeli yöneticileri ve yönetim danışmanları ile deneyim ve bilgi paylaşımı seansları gerçekleştirilecek, aynı zamanda networking eventleri düzenlenecektir.
Program Süresi: 30 Saat (8 Yarım Gün)
Gün & Saat: Salı-Çarşamba-Cuma / 16:00-19:00 & Cumartesi / 10:00 - 17:00
Lokasyon: Online – Vedubox Eğitim Sistemi / Zoom Video Conference
Program Dili: İngilizce & Türkçe
Kontenjan: Maksimum 15 Katılımcı
* Program katılımcı kitlesinde çeşitliliği gözetmek adına, her dönem başvurular sektör, seviye ve departman bazında değerlendirilmektedir. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.
Belgelendirme
Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar Mannheim Business School tarafından hazırlanan resmi “Data Analytics for Managers” sertifikasına hak kazanacaklardır.
Ücret Bilgileri
2020-2021 Akademik yılı için, program kişi başı katılım ücreti peşin ödeme 1.600 Euro + KDV / 12.800TL + KDV olarak belirlenmiştir. (1 Euro = 8TL Sabit Kur)
- Erken kayıt dönemi 30 Nisan 2021'e kadardır ve %10 erken kayıt indirimi uygulanmaktadır.
- Programa üç kişi ve üzeri toplu katılımlarda, %10 grup indirimi uygulanmaktadır.
- BMI Mezunlar Topluluğu üyelerine programa katılım için %25 indirim uygulanmaktadır.
Programa kayıt için öncelikle başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve eğitim danışmanına iletilmesi gerekmektedir. Programa başvurular seçici komite tarafından, katılımcı profilindeki çeşitliliği gözetmem adına ve ön gereklilikleri tamamlamaları açısından değerlendirilecektir ve bu doğrultuda programa kabul edilen adaylar kayıt işlemlerini tamamlamak üzere yönlendirilecektir.
Detaylı Bilgi & Başvuru Formu
Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.