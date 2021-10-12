Almanya'nın 1 Numaralı İş Okulu olan Mannheim Business School ve BMI Business School Istanbul işbirliğiyle düzenlenen Veri Analitiği Sertifika Programının amacı; günümüzde kurumların her fonksiyonu için başarının temel kriteri haline gelmiş olan "veriden değer yaratılması" sürecinin uygulamalı olarak katılımcılara aktarılması ve bu açıdan kurumlarında uygulamaya geçirebilecekleri ilham verici güncel örneklerin paylaşılmasıdır.





Bu açıdan, özellikle Satış & Pazarlama, IT, Operasyon gibi departmanlar başta olmak üzere, kurum içerisinde farklı birimlerdeki orta ve üst düzey yöneticilere veriye dayalı karar alma ve eyleme geçme konusunda yetkinlik ve bakış açısı kazandırılarak, kurumlarına veri çağında liderlik etmeleri hedeflenmektedir.





Yöneticiler için Veri Analitiği Sertifika Programı ile katılımcılar, hızla dijitalleşen iş dünyasında verinin etkin karar almayı sağlayacak, verimliliği arttıracak, maliyetleri düşürecek ve iş çıktılarına etki edecek şekilde nasıl yönetilebileceği konularında kendilerinin geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Ayrıca dünyadan ve Türkiye'den uygulamadaki güncel örnekler ve vaka analizleri ile veri bilimi alanındaki trendleri ve gelecek beklentileri hakkında bakış açısı kazanacaklar.





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