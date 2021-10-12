BMI Business School

Veri Analitiği ve Veri Bilimi Sertifika Programı

Mannheim Business School &  BMI Executive Education

Veri Analitiği ve Veri Bilimi

Program Hakkında

Almanya'nın 1 Numaralı İş Okulu olan Mannheim Business School ve BMI Business School Istanbul işbirliğiyle düzenlenen Veri Analitiği Sertifika Programının amacı; günümüzde kurumların her fonksiyonu için başarının temel kriteri haline gelmiş olan "veriden değer yaratılması" sürecinin uygulamalı olarak katılımcılara aktarılması ve bu açıdan kurumlarında uygulamaya geçirebilecekleri ilham verici güncel örneklerin paylaşılmasıdır. 


Bu açıdan, özellikle Satış & Pazarlama, IT, Operasyon gibi departmanlar başta olmak üzere, kurum içerisinde farklı birimlerdeki orta ve üst düzey yöneticilere veriye dayalı karar alma ve eyleme geçme konusunda yetkinlik ve bakış açısı kazandırılarak, kurumlarına veri çağında liderlik etmeleri hedeflenmektedir. 


Yöneticiler için Veri Analitiği Sertifika Programı ile katılımcılar, hızla dijitalleşen iş dünyasında verinin etkin karar almayı sağlayacak, verimliliği arttıracak, maliyetleri düşürecek ve iş çıktılarına etki edecek şekilde nasıl yönetilebileceği konularında kendilerinin geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Ayrıca dünyadan ve Türkiye'den  uygulamadaki güncel örnekler ve vaka analizleri ile veri bilimi alanındaki trendleri ve gelecek beklentileri hakkında bakış açısı kazanacaklar. 


> Program broşürünü PDF olarak indirmek için tıklayınız |  Click to download program brochure (PDF) in English.



Genel Bilgiler

Eğitim Tarihi: 12 Ekim 2021

Süre: 32 Saat (8 Gün)

Gün & Saat: Salı-Çarşamba-Perşembe / 16:00-19:00                    Cumartesi / 10:00 - 16:00

Lokasyon: Online / Canlı Sınıf

Sonraki Dönem: Şubat 2022

Detaylı Bilgi için

Aysel Yapar | BMI Education Consultant

0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40

ayselyapar@bmieducation.com

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu
Program Broşürünü (PDF) İndir

Eğitim Alanları

  • Teknoloji & Dijital Dönüşüm
  • Satış & Pazarlama
  • Operasyon & Tedarik
  • Strateji & Liderlik

Kimin İçin Uygun

  • Orta ve Üst Düzey Yöneticiler
  • Takım & Departman Yöneticileri, Liderleri
  • İşletme Sahipleri & Yöneticileri

Hedefler

Veri Analitiği Sertifika Programı katılımcılarına; 
  • Veri Bilimi alanındaki anahtar kavramlar, tarihsel gelişimi ve günümüzdeki uygulama alanları bilgileri aktarır, 
  • Dijital iş dünyasında veri bilimi ve veri analitiği konularında stratejik bakış açısı geliştirmesini sağlar, 
  • Veri analitiği planlama ve uygulama sürecinin basamaklarını aktarır, workshop çalışmaları ile kurumlarında veri analitiği uygulamalarını hayata geçirecek yetkinlik kazandırır,
  • Kurumun hedeflerine katkıda bulunacak veri analitiği stratejisi oluşturma & yönlendirme konusunda yetkinliklerini geliştirir,
  • Kurum içerisindeki karmaşık ve zorlu durumlarda veriye dayanarak etkili ve sonuca yönelik karar alma - eyleme geçme yetisini geliştirir,
  • Veri analitiği alanındaki güncel ve başarılı örneklerin incelenmesi ile uygulamaya yönelik vizyoner ve inovatif düşünmesine katkıda bulunur,
  • Veri analitiği projelerinin farklı sektörler, farklı departmanlar ve farklı amaçlar doğrultusunda nasıl uygulanabileceği hakkında bilgi seti kazandırır,

Katılımcı Profili

Eğitim programı, iş analitiği, veri bilimi, büyük veri, veri analizi, veri yönetimi gibi alanlara ilgi duyan, hali hazırda bu alanlarda çalışmakta olan ve bilgilerini ilerletmek isteyen iş dünyası profesyonellerinin katılımına uygundur.  Fakat programın temel hedef kitlesi satış & pazarlama, IT & teknoloji, operasyon gibi farklı departmanlarda orta ve üst düzey yönetici koltuklarında çalışan; veri analitiği - yönetimi konusunda gelişim göstererek kurum, departman ve kişisel hedeflerine katkıda bulunabilecek iş dünyası profesyonelleridir.


Programa en az 5 yıl profesyonel iş deneyimi sahibi, tercihen ilgili alanlarda en az 1 yıl deneyim sahibi, kurumlarında orta – üst düzey yönetici olarak çalışan veya yönetici adayı olarak gösterilen iş dünyası profesyonelleri kabul edilmektedir.


Bununla birlikte, veri bilimi alanında kendini geliştirmek isteyen diğer departmanlardaki orta – üst düzey yöneticiler, işletme sahipleri ve yönetim – pazarlama alanında danışmanlık / hizmet sunan profesyonellerin de katılımı kabul edilmektedir. 

Sertifika & Mezunlar Topluluğu

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar Mannheim Business School tarafından hazırlanan resmi “Data Analytics for Managers” sertifikası ve BMI tarafından Executive Education sertifikası olmak üzere çift sertifikaya hak kazanacaklardır.


Aynı zamanda program mezunları, Executive Education programı katılımcılarına özel BMI Mezunlar Topluluğu üyesi olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, topluluk üyelerine özel olarak düzenlenen workshop, seminer ve etkinliklere ücretsiz olarak katılım gösterebilmekte ve yaşam boyu sürecek eşsiz bir network ve gelişim ağına sahip olmaktadırlar. Mezunlar topluluğu üyeleri aynı zamanda, BMI tarafından düzenlenen tüm eğitim, konferans ve zirve programlarına katılım için özel indirim oranlarından yararlanabilmektedir.   


* Eğitim programı %50 İngilizce / %50 Türkçe olarak gerçekleştirilecektir. Program sonunda Mannheim Business School tarafından İngilizce sertifika, BMI Business School tarafından İngilizce - Türkçe sertifikaya hak kazanılmaktadır. 

Program İçeriği

 1. Modül | Data Science, Big Data, Data Analyitcs - Fundamentals  2. Modül | Stratejik Bir Yön Olarak Veri Yönetimi & Veri Analitiği
Veri Bilimi Nedir? Veri Bilimi Çağında Mıyız? Veri Neden Önemli?Kurum Stratejisi Belirlerken Veriden Faydalanmak & Veriye Yatırım Yapmak
Veri Bilimi - Veri Analitiği - Büyük Veri / Temel Kavramlar ve FarklarKurum Stratejisinde ve Hedeflerinde Veri Yönetimi ve Veri Analitiği
Veri Analitiği Neyi Hedefler? Uygulama Alanları? Katkıları?Veri Odaklı Kurum Kültürü Yaratmak ve Veri Yönetimi
 3. Modül | Data Management & Data Analytics Methods4. Modül | Dealing with Complex and Hard Decisions - based on Data Analytics
Veri Analitiği Türleri ve Terminoloji - Veri Analitiği Sürecini AnlamakVeriyi Anlamak, Veriyi Hazırlamak, Veriyi Yorumlamak, Veriden Değer Yaratmak
Veri Analitiği Sürecinin Basamakları - Veri Analitiğinde Planlama & Uygulama
Veriyi Kullanarak Etkili ve Sonuca Yönelik Kararlar Almak - Uygulama Örnekleri
Veri Analitiğinde Yöntemler, Programlar ve Uygulama Çalışmaları (Workshop)Veriden Değer Yaratma Süreci  - Uygulama Çalışmaları (Workshop)
5. Modül | Data Management & Data Analytics for Managers 6. Modül | Dijital Dünya - Veri Bilimi - Yönetim / Sektörler ve Uygulamalar
Teknik bilgiler ve süreçlerin ötesinde Yönetim perspektifinden veri bilimi Farklı Sektörler, Farklı Departmanlar, Farklı Amaçlar - Veri Uygulamaları
Veri Analitiğinden Yönetici Olarak Faydalanmak, Veriyi Sonuca Dönüştürmek
Şirket Yönetiminde ve Geleceğinde Veri Bilimi & Veri Analitiğinin Rolü
Veri Bilimi, Veri Analitiği, Büyük Veri ve İş Stratejisi Dünya'da ve Türkiye'de Veri Analitiği Uygulamaları, Trendler ve Geleceği

Eğitmen & Konuşmacılar

Konuk konuşmacılar ve sektör profesyonelleri, katılımcıların sektör, seviye ve departman dağılımına göre eğitim dönemlerinde farklılıklar gösterebilmektedir. Güncel eğitim döneminin konuşmacı listesi için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz. 

Prof. Dr. Florian Stahl

Mannheim University
Chair of Quantitative Marketing
and Consumer Analytics

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Eğitmen - Prof. Dr. Florian Stahl

Florian Stahl, Pazarlama alanında profesör olarak 2013 yılında Mannheim Üniversitesi / Almanya - İşletme Bölümüne katılmıştır.

Florian Stahl'in araştırma alanları arasında; deneysel - kantitatif pazarlama, veri bilimi ve veri analitiği uygulamaları, pazarlama için veri bilimi, bilgi işlem sistemleri, dijitalleşen iş dünyası ve ekonomi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, tüketicilerin değişen davranışları, marka ve ürün yaklaşımları, tüketici tercihlerinin zamana göre değişimi, dijital ürünlerin fiyatlanması ve örneklenmesi üzerine araştırmalar da yürütmektedir. Metodolojik olarak araştırmaları, veri bilimi, deneysel modelleme, uygulamalı ekonometri, bayesci istatistik ve deneye dayalı araştırmalar üzerinden ilerlemektedir. 

Stahl İsviçre - Zürih Üniversitesi'nde İktisat Yüksek Lisansının 2001 yılında tamamlamış ve 2005 yılında da İsviçre - St. Gallen Üniversitesinde İş İktisadı bölümünde doktora eğitimini tamamlamıştır. 2005 - 2008 yılları arasında Columbia Business School - New York'da doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapan Stahl, 2008 yılında Zürih Üniversitesine pazarlama alanında assistan profesör olarak katılmıştır. 2013 Yılında ise Mannheim Üniversitesi İşletme Bölümünde Profesör olarak göreve başlamıştır. Son üç yıldır kantitatif pazarlama ve müşteri analitiği bölümünün başkanı olarak görev yapmaktadır.

Konuşmacılar

Çağrı Süzer

Garanti Ödeme Sistemleri

General Manager

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Neslihan Uçar Çadırcı

Independent Consultant

Ex- Hopi General Manager

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Gökhan Mataracı

KPMG

Director, Data and Analytics Leader

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Haydar Erdem Yılmaz

Vodafone
Head of Big Data Analytics Solutions & IT Operations

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Ender Uygun

Denizbank
Retail Banking Customer Analytics Department Head & Data Scientist

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Pinar Köse Kulacz

Arçelik Global

Head of Data & AI


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Remzi Düzağaç

GittiGidiyor

Head of Big Data & AI

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Özcan Çavuş

Doğuş Teknoloji

Group Chief Data Officer

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Mannheim Business School

Mannheim Business School Hakkında

Almanya'nın en prestijli ve en başarılı iş okulu olan Mannheim Business School, Alman Endüstrisinin ve İş Dünyasının merkezinde Frankfurt - Stutgart arasındaki Mannheim kentinde konumlanmaktadır. Dünyaca bilinen basın mecraları tarafından son 5 yıldır tartışmasız Almanya'nın 1 Numaralı iş okulu olarak gösterilen MBS, aynı zamanda Avrupa'da ilk 20 Business School arasında yer almaktadır. 

Program Takvimi & Detaylar

Eğitim programı, iki hafta boyunca, salı - çarşamba - perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere toplam 8 online seans olarak gerçekleştirilecek, eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra, güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacaktır. Cumartesi günleri tam gün - 6 saat gerçekleştirilecek online seanslarda sektörün tecrübeli yöneticileri ve yönetim danışmanları ile deneyim ve bilgi paylaşımı seansları gerçekleştirilecek, aynı zamanda networking eventleri düzenlenecektir. 


Program Süresi: 32 Saat (8 Gün / Online Seans) 

Gün & Saat: Salı-Çarşamba-Perşembe / 16:00-19:00 & Cumartesi / 10:00 - 16:00  

Lokasyon: Online – Vedubox Eğitim Sistemi / Zoom Video Conference

Program Dili: İngilizce & Türkçe
Kontenjan: Maksimum 15 Katılımcı
* Program katılımcı kitlesinde çeşitliliği gözetmek adına, her dönem başvurular sektör, seviye ve departman bazında değerlendirilmektedir. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.


Belgelendirme

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar Mannheim Business School tarafından hazırlanan resmi “Data Analytics for Managers” sertifikasına hak kazanacaklardır. 


Ücret Bilgileri
2020-2021 Akademik yılı için, program kişi başı katılım ücreti peşin ödeme 1.600 Euro + KDV / 16.000TL + KDV olarak belirlenmiştir. (1 Euro = 10 TL Sabit Kur)

-  Erken kayıt dönemi eğitim başlangıç tarihinden 30 gün öncesine kadardır, ve %10 erken kayıt indirimi uygulanmaktadır.

-  Programa üç kişi ve üzeri toplu katılımlarda, %10 grup indirimi uygulanmaktadır.

-  BMI Mezunlar Topluluğu üyelerine programa katılım için %25 indirim uygulanmaktadır.


Programa kayıt için öncelikle başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve eğitim danışmanına iletilmesi gerekmektedir. Programa başvurular seçici komite tarafından, katılımcı profilindeki çeşitliliği gözetmem adına ve ön gereklilikleri tamamlamaları açısından değerlendirilecektir ve bu doğrultuda programa kabul edilen adaylar kayıt işlemlerini tamamlamak üzere yönlendirilecektir.


Online Eğitim Sistemi / Destek Partneri: Vedubox Dijital Sertifika Destek Partneri: Sertifier 

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu


Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. 

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Gazi Umur Pasa Sk. No. 31 

Balmumcu / Besiktas / Istanbul

T: +90 (212) 273 15 05

M: info@bmieducation.com

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