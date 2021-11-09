BMI Business School

MBA Essentials | MBA Temelleri Sertifika Programı

London School of Economics &  BMI Executive Education

Veri Analitiği ve Veri Bilimi

Program Hakkında

London School of Economics & Political Science iş birliğiyle;

MBA-seviyesinde beceriler sizi sadece bir iş dünyası profesyoneli olarak geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli kariyer gelişim potansiyelinizi de arttırır. İş dünyasında MBA eğitim programlarının kazandırdığı becerilere talep artmaya devam ettikçe ve günümüz iş ortamı giderek daha rekabetçi hale geldikçe, profesyonellerin MBA seviyesinde becerileri daha kısa sürede elde ederek öne geçme ihtiyaçları da artıyor.


MBA Essentials Sertifika Programı, katılımcılarına, her türlü iş ortamında başarıya ulaştıracak, kapsamlı işletme becerileri kazandırmayı hedefler; üstelik tam zamanlı bir MBA* programına kıyasla bütçe ve zaman açısından çok daha uygun bir maliyetle. Bilgi ve teoriyi dengeleyen eğitim programı, görev aldığınız kurumlarda daha büyük bir etki yaratmanız için gerekli olan ve farklı düşünmenize olanak veren pratik beceri ve teknikleri kapsamaktadır. Böylelikle katılımcılarının, MBA seviyesindeki beceri ve teknikleri, kariyerlerine devam ederken, online olarak ve kısa zamanda zamanda geliştirme fırsatı sunar. 


LSE'nin yönetim ve muhasebe departmanı akademisyenleri tarafından hazırlanmış olan bu e-learning programı, başarılı iş kararları ve etkin liderlik için sizi güçlendirecek, üç temel iş liderliği alanına odaklanır; 

  • Stratejik İş Ortam 
  • Finansal Bilgi Seti
  • İnsan Unsuru 

* Not: Bu online eğitim programı, tam zamanlı bir MBA (işletme yüksek lisansı) derecesine eşdeğer değildir. MBA eğitiminin temellerini içeren bir sertifika programıdır. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, LSE tarafından resmi yeterlilik sertifikasına hak kazanmaktadır. 

Genel Bilgiler

Başlangıç Tarihi: 9 Kasım 2021

Süre: 10 Hafta (Haftalık 8 - 12 Saat)

Gün & Saat: Self-Paced / Zaman - Mekan Bağımsız Takip Edilebilen Online Eğitim Programı

Sonraki Dönem: Nisan 2022

Detaylı Bilgi için

Aykut Tütüncü | BMI Education Consultant

0 212 273 15 05 / 0 507 341 07 77

aykuttutuncu@bmieducation.com

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Eğitim Alanları

  • Genel Yönetim
  • Strateji & Liderlik
  • MBA

Kimin İçin Uygun

  • Orta Düzey Yöneticiler
  • Takım & Departman Yöneticileri
  • Kıdemli Danışmanlar
  • İşletme Sahipleri & Yöneticileri

Destekleyen Kurum   

Hedefler

  • Stratejik iş ortamını ve sektörünüzün dinamiklerini keşfetmenize ve böylelikle kurumunuzun stratejik rekabet avantajlarını belirlemenize ve arttırmanıza olanak sağlar, 
  • ​Bir işletmenin performansını analiz ve optimize edebilmek için gerekli yönetimsel ve finansal bilgi setini kazanmanızı sağlar, güncel makroekonomik trendler & dünya ekonomisinde ve iş dünyasındaki gelişmeler hakkında bilgi aktarır, 
  • İnsan davranışı ve karar verme süreçleri hakkında iç görü sahibi olmanızı, ayrıca güncel liderlik yaklaşımlarını kavrayarak, kurum içi ve kurum dışı her kademedeki kararlarda etkin rol oynayabilmenizi sağlayacak sosyal beceriler geliştirmenizi sağlar, 

Katılımcı Profili

Eğitim programı, kurumlarda orta ve üst düzey yönetici koltuklarında çalışan ve yönetici adayı olarak gösterilen iş dünyası profesyonelleri için, LSE akademisyenleri tarafından özel olarak tasarlanmış bir e-learning eğitim programıdır. Bunun yanı sıra, kariyerini geliştirme hedefi olan ve işletme yönetimi hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyen deneyimli uzman ve danışmanların katılımı kabul edilmektedir. 


Bununla birlikte, programa kendini işletme yönetimi alanında geliştirmek isteyen işletme sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, aile şirketi yöneticileri ve mühendislik kökenli yöneticilerin katılımı da önerilmektedir.

Sertifika & Mezunlar Topluluğu

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan ve program süresince yapılan uygulama ve grup çalışmalarında başarılı olan katılımcılar LSE tarafından hazırlanan resmi “MBA Essentials” sertifikasına hak kazanacaklardır. 


Aynı zamanda program mezunları, Executive Education programı katılımcılarına özel BMI Mezunlar Topluluğu üyesi olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, topluluk üyelerine özel olarak düzenlenen workshop, seminer ve etkinliklere ücretsiz olarak katılım gösterebilmekte ve yaşam boyu sürecek eşsiz bir network ve gelişim ağına sahip olmaktadırlar. Mezunlar topluluğu üyeleri aynı zamanda, BMI tarafından düzenlenen tüm eğitim, konferans ve zirve programlarına katılım için özel indirim oranlarından yararlanabilmektedir.   

Program İçeriği

Program takvimi & işleyişi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Oryantasyon Modülü | LSE Online Eğitim Sistemi Hazırlık Uygulamaları
 Ek Sanal Sınıf Seansı: Networking ve Tanışma Seansı - BMI Organizasyonuyla
 1. Hafta - 1. Modül  | Leading with Influence - Etkin Liderlik
2. Hafta - 2. Modül |  Economics for Managers - Yöneticiler için Ekonomi
Ek Sanal Sınıf Seansı: Makroekonomi ve Türkiye Ekonomisi üzerine Konuk Konuşmacı ile Seminer - BMI Organizasyonuyla
3. Hafta - 3. Modül | Competitive Strategy - Rekabetçi Strateji
4.Hafta - 4. Modül | Corporate Strategy - Kurumsal Strateji
Ek Sanal Sınıf Seansı: C-Level Konuk Konuşmacı ile Deneyim Paylaşım Seansı - BMI Organizasyonuyla
5. Hafta - 5. Modül | Financial Accounting  - Finansal Muhasebe
6. Hafta - 6. Modül | Management Accounting  - Yönetimsel Muhasebe
Ek Sanal Sınıf Seansı: C-Level Konuk Konuşmacı ile Deneyim Paylaşım Seansı - BMI Organizasyonuyla
7. Hafta - 7. Modül | Analysing Financial Statements - Finansal Açıklamaları Analiz Etmek
8. Hafta - 8. Modül | In the Mind of the Manager - Yönetici Düşünce Yapısı
Ek Sanal Sınıf Seansı: C-Level Konuk Konuşmacı ile Deneyim Paylaşım Seansı - BMI Organizasyonuyla
9. Hafta - 9. Modül | Nudging Behavior - Davranışları Yönetmek
10. Hafta - 10. Modül | Organisational Culture as a Leadership Tool - Bir Liderlik Aracı
Ek Sanal Sınıf Seansı: C-Level Yöneticiler ile Deneyim Paylaşımı Seansı - BMI Organizasyonuyla

Eğitmen & Konuşmacılar

Konuk konuşmacılar ve sektör profesyonelleri, katılımcıların sektör, seviye ve departman dağılımına göre eğitim dönemlerinde farklılıklar gösterebilmektedir. Güncel eğitim döneminin konuşmacı listesi için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz. 

LSE | MBA Essentials Certificate Program - Faculty

Prof. Connson Locke

LSE
Professorial Lecturer in Management


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Dr. Jordi Blanes i Vidal

LSE

Associate Professor of Managerial Economics and Strategy

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Dr. Barbara Fasolo

LSE

Associate Professor of Behavioural Science

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Khamid Irgashev

LSE

Guest Teacher, Accounting


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BMI | MBA Essentials Certificate Program - Guest Speakers

Dr. Osman Yılmaz

Turkcell

CFO

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Begüm Nalcı

Ex-Danone

CHRO

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Yekta Caymaz

Arçelik

CIO

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Yüce Zerey

Ex-Hepsiburada

CMO

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Cem Sezgin

Deloitte

Supervisory Board Member & Partner

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Hakan Göl

Deloitte

Head of Deloitte Digital & Partner

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Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu

Piri Reis University 

Vice Rector & Economist

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Mannheim Business School

London School of Economics (LSE) Hakkında

İngiltere'nin ve dünyanın en prestijli ve en başarılı yükseköğrenim kurumlarından birisi olan London School of Economics & Politics, gerek sosyal bilimler alanında, gerekse yönetim bilimleri, ekonomi, iktisat gibi konularda dünyanın en başarılı üniversiteleri / eğitim - araştırma kurumları arasında gösterilmektedir.  QS Global University Rankings'e göre, son 9 yıldır sosyal bilimler ve yönetim bilimleri alanında Avrupa'nın 1 numaralı okulu, Dünya'nın ise ilk 5 okulundan birisi arasında kabul edilmektedir. 


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Program Takvimi & Detaylar

Eğitim programı, 10 hafta boyunca, temelde bir (asenkron) e-learning programı olarak gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda katılımcılar, belirlenen haftalar içerisinde diledikleri gün, saat ve mekanda, haftalık 8-10 saatlik bir çalışma süresi ayarlayarak, LSE Online Campus üzerinden eğitimi takip edebilecekler. Her haftanın sonunda katılımcıların, ilgili haftaya ilişkin ödev ve araştırmaları tamamlamaları, ayrıca sınıf arkadaşlarıyla grup çalışmalarına katılmaları gerekecek. Bunun yanı sıra, iki haftada bir cumartesi günleri,online sınıf (Zoom) ortamında,BMI organizasyonuyla sektörün tecrübeli yöneticileri ve yönetim danışmanlarının konuk konuşmacı olarak katılımı ile deneyim ve bilgi paylaşımı seansları gerçekleştirilecek, aynı zamanda networking eventleri düzenlenecektir.

Program 9 Kasım 2021 tarihinde başlayacak ve 10 hafta boyunca devam ederek, 29 Ocak 2021 tarihinde son bulacaktır. Katılımcıların programı başarı ile takip edebilmesi için haftalık 8 - 12 Saatlik bir çalışma süresini ayırarak LSE Online Campus üzerinde dersleri tamamlaması önerilmektedir. 


Başlangıç Tarihi: 9 Kasım 2021 (Oryantasyon Haftası ile Başlangıç)

Program Süresi: Toplam 10 Hafta / Haftalık 8 - 12 Saatlik Çalışma Süresi

Gün & Saat: E-Learning (Self Paced / Gün, Saat, Mekan Bağımsız Eğitim) + iki haftada bir Cumartesi günleri online sınıf seansları

Lokasyon: Hybrid (LSE Online Campus + BMI Vedubox/Zoom Sınıfları) 

Program Dili: İngilizce (%80) & Türkçe (%20)
Kontenjan: Maksimum 20 Katılımcı
* Program katılımcı kitlesinde çeşitliliği gözetmek adına, her dönem başvurular sektör, seviye ve departman bazında değerlendirilmektedir. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.


Belgelendirme

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan ve program süresince yapılan uygulama ve grup çalışmalarında başarılı olan katılımcılar LSE tarafından hazırlanan resmi “MBA Essentials” sertifikasına hak kazanacaklardır. 


Ücret Bilgileri
2020-2021 Akademik yılı için, program kişi başı katılım ücreti peşin ödeme 3.200 Pound + KDV olarak belirlenmiştir.

-  Erken kayıt dönemi eğitim başlangıç tarihinden 30 gün öncesine kadardır, %10 erken kayıt indirimi uygulanmaktadır.

-  Programa üç kişi ve üzeri toplu katılımlarda, %10 grup indirimi uygulanmaktadır.


Kayıt İşlemleri

Programa kayıt için öncelikle başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve eğitim danışmanına iletilmesi gerekmektedir. Programa başvurular seçici komite tarafından, katılımcı profilindeki çeşitliliği gözetmem adına ve ön gereklilikleri tamamlamaları açısından değerlendirilecektir ve bu doğrultuda programa kabul edilen adaylar kayıt işlemlerini tamamlamak üzere yönlendirilecektir.

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu


Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. 

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