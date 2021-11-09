MBA Essentials | MBA Temelleri Sertifika Programı
London School of Economics & BMI Executive Education
Program Hakkında
London School of Economics & Political Science iş birliğiyle;
MBA-seviyesinde beceriler sizi sadece bir iş dünyası profesyoneli olarak geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli kariyer gelişim potansiyelinizi de arttırır. İş dünyasında MBA eğitim programlarının kazandırdığı becerilere talep artmaya devam ettikçe ve günümüz iş ortamı giderek daha rekabetçi hale geldikçe, profesyonellerin MBA seviyesinde becerileri daha kısa sürede elde ederek öne geçme ihtiyaçları da artıyor.
MBA Essentials Sertifika Programı, katılımcılarına, her türlü iş ortamında başarıya ulaştıracak, kapsamlı işletme becerileri kazandırmayı hedefler; üstelik tam zamanlı bir MBA* programına kıyasla bütçe ve zaman açısından çok daha uygun bir maliyetle. Bilgi ve teoriyi dengeleyen eğitim programı, görev aldığınız kurumlarda daha büyük bir etki yaratmanız için gerekli olan ve farklı düşünmenize olanak veren pratik beceri ve teknikleri kapsamaktadır. Böylelikle katılımcılarının, MBA seviyesindeki beceri ve teknikleri, kariyerlerine devam ederken, online olarak ve kısa zamanda zamanda geliştirme fırsatı sunar.
LSE'nin yönetim ve muhasebe departmanı akademisyenleri tarafından hazırlanmış olan bu e-learning programı, başarılı iş kararları ve etkin liderlik için sizi güçlendirecek, üç temel iş liderliği alanına odaklanır;
- Stratejik İş Ortam
- Finansal Bilgi Seti
- İnsan Unsuru
Genel Bilgiler
Başlangıç Tarihi: 9 Kasım 2021
Süre: 10 Hafta (Haftalık 8 - 12 Saat)
Gün & Saat: Self-Paced / Zaman - Mekan Bağımsız Takip Edilebilen Online Eğitim Programı
Sonraki Dönem: Nisan 2022
Detaylı Bilgi için
Aykut Tütüncü | BMI Education Consultant
0 212 273 15 05 / 0 507 341 07 77
aykuttutuncu@bmieducation.com
Destekleyen Kurum
Program İçeriği
|Oryantasyon Modülü | LSE Online Eğitim Sistemi Hazırlık Uygulamaları
|Ek Sanal Sınıf Seansı: Networking ve Tanışma Seansı - BMI Organizasyonuyla
|1. Hafta - 1. Modül | Leading with Influence - Etkin Liderlik
|2. Hafta - 2. Modül | Economics for Managers - Yöneticiler için Ekonomi
|Ek Sanal Sınıf Seansı: Makroekonomi ve Türkiye Ekonomisi üzerine Konuk Konuşmacı ile Seminer - BMI Organizasyonuyla
|3. Hafta - 3. Modül | Competitive Strategy - Rekabetçi Strateji
|4.Hafta - 4. Modül | Corporate Strategy - Kurumsal Strateji
|Ek Sanal Sınıf Seansı: C-Level Konuk Konuşmacı ile Deneyim Paylaşım Seansı - BMI Organizasyonuyla
|5. Hafta - 5. Modül | Financial Accounting - Finansal Muhasebe
|6. Hafta - 6. Modül | Management Accounting - Yönetimsel Muhasebe
|Ek Sanal Sınıf Seansı: C-Level Konuk Konuşmacı ile Deneyim Paylaşım Seansı - BMI Organizasyonuyla
|7. Hafta - 7. Modül | Analysing Financial Statements - Finansal Açıklamaları Analiz Etmek
|8. Hafta - 8. Modül | In the Mind of the Manager - Yönetici Düşünce Yapısı
|Ek Sanal Sınıf Seansı: C-Level Konuk Konuşmacı ile Deneyim Paylaşım Seansı - BMI Organizasyonuyla
|9. Hafta - 9. Modül | Nudging Behavior - Davranışları Yönetmek
|10. Hafta - 10. Modül | Organisational Culture as a Leadership Tool - Bir Liderlik Aracı
|Ek Sanal Sınıf Seansı: C-Level Yöneticiler ile Deneyim Paylaşımı Seansı - BMI Organizasyonuyla
Eğitmen & Konuşmacılar
Konuk konuşmacılar ve sektör profesyonelleri, katılımcıların sektör, seviye ve departman dağılımına göre eğitim dönemlerinde farklılıklar gösterebilmektedir. Güncel eğitim döneminin konuşmacı listesi için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz.
LSE | MBA Essentials Certificate Program - Faculty
Prof. Connson Locke
LSE
Professorial Lecturer in Management
Dr. Jordi Blanes i Vidal
LSE
Associate Professor of Managerial Economics and Strategy
Dr. Barbara Fasolo
LSE
Associate Professor of Behavioural Science
Khamid Irgashev
LSE
Guest Teacher, Accounting
BMI | MBA Essentials Certificate Program - Guest Speakers
Dr. Osman Yılmaz
Turkcell
CFO
Begüm Nalcı
Ex-Danone
CHRO
Yekta Caymaz
Arçelik
CIO
Yüce Zerey
Ex-Hepsiburada
CMO
Cem Sezgin
Deloitte
Supervisory Board Member & Partner
Hakan Göl
Deloitte
Head of Deloitte Digital & Partner
Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu
Piri Reis University
Vice Rector & Economist
London School of Economics (LSE) Hakkında
İngiltere'nin ve dünyanın en prestijli ve en başarılı yükseköğrenim kurumlarından birisi olan London School of Economics & Politics, gerek sosyal bilimler alanında, gerekse yönetim bilimleri, ekonomi, iktisat gibi konularda dünyanın en başarılı üniversiteleri / eğitim - araştırma kurumları arasında gösterilmektedir. QS Global University Rankings'e göre, son 9 yıldır sosyal bilimler ve yönetim bilimleri alanında Avrupa'nın 1 numaralı okulu, Dünya'nın ise ilk 5 okulundan birisi arasında kabul edilmektedir.
Program Takvimi & Detaylar
Eğitim programı, 10 hafta boyunca, temelde bir (asenkron) e-learning programı olarak gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda katılımcılar, belirlenen haftalar içerisinde diledikleri gün, saat ve mekanda, haftalık 8-10 saatlik bir çalışma süresi ayarlayarak, LSE Online Campus üzerinden eğitimi takip edebilecekler. Her haftanın sonunda katılımcıların, ilgili haftaya ilişkin ödev ve araştırmaları tamamlamaları, ayrıca sınıf arkadaşlarıyla grup çalışmalarına katılmaları gerekecek. Bunun yanı sıra, iki haftada bir cumartesi günleri,online sınıf (Zoom) ortamında,BMI organizasyonuyla sektörün tecrübeli yöneticileri ve yönetim danışmanlarının konuk konuşmacı olarak katılımı ile deneyim ve bilgi paylaşımı seansları gerçekleştirilecek, aynı zamanda networking eventleri düzenlenecektir.
Program 9 Kasım 2021 tarihinde başlayacak ve 10 hafta boyunca devam ederek, 29 Ocak 2021 tarihinde son bulacaktır. Katılımcıların programı başarı ile takip edebilmesi için haftalık 8 - 12 Saatlik bir çalışma süresini ayırarak LSE Online Campus üzerinde dersleri tamamlaması önerilmektedir.
Başlangıç Tarihi: 9 Kasım 2021 (Oryantasyon Haftası ile Başlangıç)
Program Süresi: Toplam 10 Hafta / Haftalık 8 - 12 Saatlik Çalışma Süresi
Gün & Saat: E-Learning (Self Paced / Gün, Saat, Mekan Bağımsız Eğitim) + iki haftada bir Cumartesi günleri online sınıf seansları
Lokasyon: Hybrid (LSE Online Campus + BMI Vedubox/Zoom Sınıfları)
Program Dili: İngilizce (%80) & Türkçe (%20)
Kontenjan: Maksimum 20 Katılımcı
* Program katılımcı kitlesinde çeşitliliği gözetmek adına, her dönem başvurular sektör, seviye ve departman bazında değerlendirilmektedir. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.
Belgelendirme
Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan ve program süresince yapılan uygulama ve grup çalışmalarında başarılı olan katılımcılar LSE tarafından hazırlanan resmi “MBA Essentials” sertifikasına hak kazanacaklardır.
Ücret Bilgileri
2020-2021 Akademik yılı için, program kişi başı katılım ücreti peşin ödeme 3.200 Pound + KDV olarak belirlenmiştir.
- Erken kayıt dönemi eğitim başlangıç tarihinden 30 gün öncesine kadardır, %10 erken kayıt indirimi uygulanmaktadır.
- Programa üç kişi ve üzeri toplu katılımlarda, %10 grup indirimi uygulanmaktadır.
Kayıt İşlemleri
Programa kayıt için öncelikle başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve eğitim danışmanına iletilmesi gerekmektedir. Programa başvurular seçici komite tarafından, katılımcı profilindeki çeşitliliği gözetmem adına ve ön gereklilikleri tamamlamaları açısından değerlendirilecektir ve bu doğrultuda programa kabul edilen adaylar kayıt işlemlerini tamamlamak üzere yönlendirilecektir.
Detaylı Bilgi & Başvuru Formu
Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.