London School of Economics & Political Science iş birliğiyle;

MBA-seviyesinde beceriler sizi sadece bir iş dünyası profesyoneli olarak geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli kariyer gelişim potansiyelinizi de arttırır. İş dünyasında MBA eğitim programlarının kazandırdığı becerilere talep artmaya devam ettikçe ve günümüz iş ortamı giderek daha rekabetçi hale geldikçe, profesyonellerin MBA seviyesinde becerileri daha kısa sürede elde ederek öne geçme ihtiyaçları da artıyor.





MBA Essentials Sertifika Programı, katılımcılarına, her türlü iş ortamında başarıya ulaştıracak, kapsamlı işletme becerileri kazandırmayı hedefler; üstelik tam zamanlı bir MBA* programına kıyasla bütçe ve zaman açısından çok daha uygun bir maliyetle. Bilgi ve teoriyi dengeleyen eğitim programı, görev aldığınız kurumlarda daha büyük bir etki yaratmanız için gerekli olan ve farklı düşünmenize olanak veren pratik beceri ve teknikleri kapsamaktadır. Böylelikle katılımcılarının, MBA seviyesindeki beceri ve teknikleri, kariyerlerine devam ederken, online olarak ve kısa zamanda zamanda geliştirme fırsatı sunar.





LSE'nin yönetim ve muhasebe departmanı akademisyenleri tarafından hazırlanmış olan bu e-learning programı, başarılı iş kararları ve etkin liderlik için sizi güçlendirecek, üç temel iş liderliği alanına odaklanır;

Stratejik İş Ortam

Finansal Bilgi Seti

İnsan Unsuru





* Not: Bu online eğitim programı, tam zamanlı bir MBA (işletme yüksek lisansı) derecesine eşdeğer değildir. MBA eğitiminin temellerini içeren bir sertifika programıdır. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, LSE tarafından resmi yeterlilik sertifikasına hak kazanmaktadır.