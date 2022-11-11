Eğitim programı, finans, muhasebe, mali işler, iç denetim, iç denetim, kontrol, operasyon, geliştirme ve benzeri alanlarda deneyimli iş dünyası profesyonellerini, strateji, risk yönetimi, kurumsal yönetim alanlarında geliştirmek, güncellemek ve ilham vermek için tasarlanmıştır.







Programa en az 7 yıl profesoynel deneyim sahibi, tercihen ilgili alanlarda en az 1 yıl deneyim sahibi, kurumlarında orta – üst düzey yönetici olarak çalışan veya yönetici adayı olarak gösterilen iş dünyası profesyonelleri kabul edilmektedir.





Bununla birlikte, programa ilgili alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen satış, teknoloji, pazarlama gibi diğer departmanlardaki orta – üst düzey yöneticilerin, işletme sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürlerin, ve yönetim – finans alanında danışmanlık / hizmet sunan profesyonellerin de katılımı kabul edilmektedir.