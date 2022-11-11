BMI Business School

Kurumsal Risk Yönetimi Sertifika Programı

IAE Paris Sorbonne Business School &  BMI Executive Education

Risk Analizi ve Risk Yönetimi Eğitimi

Program Hakkında

Kurumsal Risk Yönetimi & Analizi Sertifika Programının amacı; güncel gelişmeler doğrultusunda şirketlerin karşılaştıkları riskler, bu risklerin analizi ve yönetimi konularında farkındalık kazandırmak ve kurumsal risk yönetimi konusunda yetkin ve stratejik kararlara yön verebilen orta ve üst düzey yöneticileri geliştirmektir.


Kurumsal risk yönetimi uluslararası kabul gören ilke, kural ve standartlar çerçevesinde örnek olaylarla ele alındığı toplam 6 gün sürecek olan bu online sertifika programında katılımcılara, Kurumsal Risk Yönetimi konusunda stratejik bir bakış açısı sağlamakta, güncel yaklaşımlar ve trendler hakkında katılımcılarını bilgilendirmekte, ve uzmanlık altyapısı sağlamaktadır. Katılımcılara kurumlarında kurumsal risk yönetim sistem ve süreçlerini tasarlayabilecek, uygulayabilecek, değerlendirebilecek, geliştirebilecek yetkinliği kazandırmayı hedeflemektedir. 


> Program broşürünü PDF olarak indirmek için tıklayınız |  Click to download program brochure (PDF) in English.


Genel Bilgiler

Eğitim Tarihi: 11 Kasım 2022

Süre: 6 Gün

Gün & Saatler: Cumartesi / 10:00-17:00

Salı-Perşembe / 16:00-19:00

Saat: 10:00 - 16:00 / 16:00 - 19:00

Lokasyon: Online / E&Y Office

Sonraki Dönem: Mart 2023

Detaylı Bilgi için

Aysel Yapar | BMI Education Consultant

0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40

ayselyapar@bmieducation.com

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu
Program Broşürünü (PDF) İndir

Eğitim Alanları

  • Finans & Denetim
  • Strateji & Liderlik
  • Operasyon & Tedarik 

Kimin İçin Uygun

  • Orta ve Üst Düzey Yöneticiler
  • Takım & Departman Yöneticileri, Liderleri
  • İşletme Sahipleri & Yöneticileri

Hedefler

Kurumsal Risk Yönetimi & Analizi Sertifika Programı katılımcılarına; 
  • Kurumsal Risk Yönetimi sistem ve süreçlerinin temel stratejik çerçeveleri hakkında bilgi seti kazandırır, 
  • Risk yönetiminin şirket hedefleri ve başarısı için önemi hakkında stratejik bakış açısı geliştirmesini sağlar, 
  • Kurumsal risk yönetimi hakkında güncel trendler, yeni yaklaşımlar ve stratejiler hakkında pratik bilgileri aktarır, yaklaşan değişimlere hazırlar,
  • Günümüz dünyasında kurum hedeflerinin gerçekleşmesine engel olabilecek potansiyel riskleri tehlikeye dönüşmeden, sistematik olarak, verilere dayalı şekilde yönetilebilmesi konusunda yetkinlik kazandırır,
  • Kurumun hedeflerine katkıda bulunacak şekilde etkin bir risk yönetimi sistemi tasarlama & yönlendirme konusunda yetkinliklerini geliştirir,
  • Risk yönetimi anlamında vizyoner ve inovatif düşünülmesine katkıda bulunur,

Katılımcı Profili

Eğitim programı, finans, muhasebe, mali işler, iç denetim, iç denetim, kontrol, operasyon, geliştirme ve benzeri alanlarda deneyimli iş dünyası profesyonellerini, strateji, risk yönetimi, kurumsal yönetim alanlarında geliştirmek, güncellemek ve ilham vermek için tasarlanmıştır.


Programa en az 7 yıl profesoynel deneyim sahibi, tercihen ilgili alanlarda en az 1 yıl deneyim sahibi, kurumlarında orta – üst düzey yönetici olarak çalışan veya yönetici adayı olarak gösterilen iş dünyası profesyonelleri kabul edilmektedir.


Bununla birlikte, programa ilgili alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen satış, teknoloji, pazarlama gibi diğer departmanlardaki orta – üst düzey yöneticilerin, işletme sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürlerin, ve yönetim – finans alanında danışmanlık / hizmet sunan  profesyonellerin de katılımı kabul edilmektedir

Sertifika & Mezunlar Topluluğu

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar IAE Paris Sorbonne Business School tarafından hazırlanan resmi “Corporate Risk Management & Analysis” sertifikası ve BMI tarafından Executive Education sertifikası olmak üzere çift sertifikaya hak kazanacaklardır.


Aynı zamanda program mezunları, Executive Education programı katılımcılarına özel BMI Mezunlar Topluluğu üyesi olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, topluluk üyelerine özel olarak düzenlenen workshop, seminer ve etkinliklere ücretsiz olarak katılım gösterebilmekte ve yaşam boyu sürecek eşsiz bir network ve gelişim ağına sahip olmaktadırlar. Mezunlar topluluğu üyeleri aynı zamanda, BMI tarafından düzenlenen tüm eğitim, konferans ve zirve programlarına katılım için özel indirim oranlarından yararlanabilmektedir.   

Program İçeriği

 1. Modül | Strateji, Stratejik Yönetim, Risk - Risk Yönetiminin Temelleri 2. Modül | Kurumsal Risk Yönetimi & Hedefler
Stratejinin Temelleri, Strateji Planlama, Stratejik YönetimRol ve Sorumluluklar, Görev ve Amaçlar 
Kurumsal Risk Yönetiminin Kurum Stratejisi için Önemi, Görevi ve AmacıKurumsal Risk Yönetiminin Adımları & Planlama
Risk Kavramı, Risklerin Sınıflandırılması, Risk Değerlendirilmesi
Strateji & Hedefler – Risklerin Belirlenmesi 
Riskin Etkisi, Riskin Maliyeti, Stratejik Risk YönetimiStratejik planlama, risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim ilişkisi
 3. Modül | How to create an effective risk management system & process?4. Modül | How to be prepared for any crisis through risk management?
The Nature  & Types of Risk Risk Management Culture & How to shape it?
Risk Management System - Fundmental Tools, Principles & Stages
Application of Risk Management to an organization / to a business plan
Risk Management Process - Assesment & Control of Risk ManagementRisk Response, Adaptation, Responsivness, Resilience
5. Modül | Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları 6. Modül | Risk Yönetimi & Üst Yönetim İlişkileri
Kurumsal Risk Yönetimi Metodolojisinin UygulanmasıTTK ve SPK'ya göre Kurumsal Risk Yönetimi
Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi Tasarlamak, Planlamak, Değerlendirmekİç Denetim & İç Kontrol Fonksiyonları ve Şirket Yönetiminde Önemi
KRY'de Kullanılan Temel Araç ve Teknolojiler Kurumlarda Risk Yönetimi Kültürünün Oluşturulması

Eğitmen & Konuşmacılar

Konuk konuşmacılar ve sektör profesyonelleri, katılımcıların sektör, seviye ve departman dağılımına göre eğitim dönemlerinde farklılıklar gösterebilmektedir. Güncel eğitim döneminin konuşmacı listesi için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz. 

Georges Chappoteau

Paris Sorbonne University
Professeur de l'IAE Paris - Sorbonne

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Raphael de Vittoris

Michelin Group

Group Crisis Manager

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Mustafa Tercan

Esas Holding

Chief Financial Officer

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Cumhur Bilgili

Kibar Holding
Risk Management Director

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Gökçe Çıtak

SOCAR Türkiye

CFO Advisor

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Emre Beşli

Ernst & Young

Partner, Advisory

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Doğu Özden

TOFAŞ

Financial Planning Director

KRYD - President

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Derya Acar

Ernst & Young

Director

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Özge Güngör

Smart Energy

Head Of Risk Management

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Özge Özen

Akenerji

CFO Vekili

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Mannheim Business School

IAE Paris Sorbonne Business School Hakkında

Dünya'nın en köklü ve en prestijli üniversitelerinden Paris Sorbonne Universitesi'ne bağlı resmi iş ve yönetim okulu; IAE Paris Sorbonne Business School iş dünyasına yönelik yüksek lisans ve yönetici gelişim programları sunmak üzere 1956 yılında kurulmuştur. Küresel ölçekte geçerliliğe sahip diploma ve sertifika programları sunan IAE Paris Sorbonne Business School, Avrupa'nın en önemli iş okullarından birisi olarak gösterilmektedir. Aynı zamanda, Paris Sorbonne Business School Fransa'daki seçkin iş okulları ağını temsil eden IAE (Institut d'Adminsitration des Entrerprises) Network üyesidir.


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Program Takvimi & Detaylar

Eğitim programı, 6 Gün boyunca, 3-6 saatlik online seanslar olarak gerçekleştirilecek, eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra, güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacak, ayrıca deneyim, bilgi paylaşımı ve networking seansları yapılacaktır. 


Program boyunca katılımcılar, online seanslar aracılığıyla;

-  Paris Sorbonne Business School’un risk yönetimi alanında uzman akademik kadrosu,

-  Türkiye’nin lider firmalarının CFO’lar ve üst düzey finans yöneticileri,

-  Sektörün önde gelen risk yönetimi ve yönetim danışmanlarıyla,

eğitim / sunum seanslarında buluşacaklar, güncel ve başarılı örnekleri inceleyecek – vaka analizleri / çalışmaları uygulayacak, bilgi - deneyim paylaşımı seansları gerçekleştirecekler. 


Program Süresi: 24 Saat (6 Gün) 

Gün & Saat: Cumartesi / 10:00-17:00 | Salı-Perşembe / 16:00-19:00

Lokasyon: Hybrid (Fiziksel + Online)

Program Dili: İngilizce & Türkçe
Kontenjan: Maksimum 15 Katılımcı
* Program katılımcı kitlesinde çeşitliliği gözetmek adına, her dönem başvurular sektör, seviye ve departman bazında değerlendirilmektedir. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.

Belgelendirme

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar IAE Paris Sorbonne Business School tarafından hazırlanan resmi “Kurumsal Risk Yönetimi & Analizi” sertifikasına hak kazanacaklardır. 


Ücret Bilgileri
Program için kişi başı katılım ücreti peşin ödeme 1.250 Euro + KDV olarak belirlenmiştir.

-  Erken kayıt dönemi program başlangıcından bir ay öncesine kadardır kadardır ve %10 erken kayıt indirimi uygulanmaktadır.

-  Programa üç kişi ve üzeri toplu katılımlarda, %10 grup indirimi uygulanmaktadır.

-  BMI Mezunlar Topluluğu üyelerine programa katılım için %25 indirim uygulanmaktadır.


Programa kayıt için öncelikle başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve eğitim danışmanına iletilmesi gerekmektedir. Programa başvurular seçici komite tarafından, katılımcı profilindeki çeşitliliği gözetmem adına ve ön gereklilikleri tamamlamaları açısından değerlendirilecektir ve bu doğrultuda programa kabul edilen adaylar kayıt işlemlerini tamamlamak üzere yönlendirilecektir.


Online Eğitim Sistemi / Destek Partneri: Vedubox Dijital Sertifika Destek Partneri: Sertifier 

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu


Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. 

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Gazi Umur Pasa Sk. No. 31 

Balmumcu / Besiktas / Istanbul

T: +90 (212) 273 15 05

M: info@bmieducation.com

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