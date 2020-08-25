BMI Business School

  • Online Programmes

    BMI provides short-term online courses, allow working professionals to enhance their skills, online and in their own time schedule, using a highly supportive and interactive learning platform.

Online Uzmanlık Eğitimleri

Covid-19 Salgini Sebebiyle Ocak 2021 tarihine kadar eğitim programlarımızın bir çoğu online olarak - canlı / interaktif sınıf ortamında - gerçekleştirilecektir. Yaklaşmakta olan online eğitim programlarını aşağıda görebilirsiniz. Tüm open platform eğitim programları, kuruma özel kapalı sınıf (online veya sınıf-içi) olarak düzenlenebilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen info@bm-institute.com adresinden bizlerle iletişime geçiniz.

Tüm Eğitimler
Finans
İnsan Kaynakları
Satış & Pazarlama
Operasyon & Tedarik & IT
Yönetim & Liderlik
Sektörel & Diğer
Tüm Eğitimler
Temel İş Hukuku Uygulamaları

25 Ağustos 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Müzakere ve İkna Teknikleri

1 Eylül 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Sanal ve Uzak Ekip Yönetimi

4 Eylül 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

KVKK ve İleti Yönetim Sistemi

4 Eylül 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Yenilenebilir Enerji Tekn.

11 Eylül 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Yöneticiler için Finansal Yön.

11 Eylül 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Proje Yönetimi (PMP Uyumlu)

19 Eylül 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Müşteri Deneyimi Yönetimi

19 Eylül 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Stratejik Satınalma ve Tedarik

25 Eylül 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İş Hukuku, Bordrolama, SGK

25 Eylül 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

UFRS Sertifika Programı

25 Eylül 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Değişim Yönetimi

2 Ekim 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Excel Veri Analizi & Raporlama

9 Ekim 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Proje Yönetimi Uzmanlık

9-10 Ekim 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Dijital Pazarlama Stratejileri

9 Ekim 2020 / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Siber Güvenlik (Uygulamalı)

9 Ekim 2020 / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Kriz Dönemi Mali Tablolar

16 Ekim 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Design Thinking ve Yaratıcılık

16 Ekim 2020 / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

VUCA Dünyasında Liderlik

23 Ekim 2020 / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Dijital İK Trendleri

30-31 Ekim 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Mindfulness

30 Ekim 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Sözleşme Hukuku

Güz 2020 / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Veri Bilimi ve Python

Güz 2020 / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

IK'cılar için Koçluk Becerileri

Güz 2020 / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Finans
Yöneticiler için Finansal Yön.

11 Eylül 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

UFRS Sertifika Programı

25 Eylül 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Kriz Dönemi Mali Tablolar

16 Ekim 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İnsan Kaynakları
Temel İş Hukuku Uygulamaları

25 Ağustos 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İş Hukuku, Bordrolama, SGK

25 Eylül 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

IK'cılar için Koçluk Becerileri

9 Ekim 2020 / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Dijital İK Trendleri

30-31 Ekim 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Satış & Pazarlama
KVKK ve İleti Yönetim Sistemi

4 Eylül 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Müşteri Deneyimi Yönetimi

19 Eylül 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Dijital Pazarlama Stratejileri

9 Ekim 2020 / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Design Thinking ve Yaratıcılık

16 Ekim 2020 / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Operasyon & Tedarik & IT
Proje Yönetimi (PMP Uyumlu)

19 Eylül 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Stratejik Satınalma ve Tedarik

25 Eylül 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Excel Veri Analizi & Raporlama

9 Ekim 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Proje Yönetimi Uzmanlık

9-10 Ekim 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Veri Bilimi ve Python

Güz 2020 / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Siber Güvenlik (Uygulamalı)

Güz 2020 / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Yönetim & Liderlik
Müzakere ve İkna Teknikleri

1 Eylül 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Sanal ve Uzak Ekip Yönetimi

4 Eylül 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Değişim Yönetimi

2 Ekim 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

VUCA Dünyasında Liderlik

23 Ekim 2020 / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Sektörel & Diğer
Temel İş Hukuku Uygulamaları

25 Ağustos 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

KVKK ve İleti Yönetim Sistemi

4 Eylül 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Yenilenebilir Enerji Tekn.

11 Eylül 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Excel Veri Analizi & Raporlama

2 Ekim 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Mindfulness

30 Ekim 2020 / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Sözleşme Hukuku

6 Kasım 2020 / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Veri Bilimi ve Python

13 Kasım 2020 / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Online Konferanslar

Covid-19 Salgini Sebebiyle Aralık 2020 tarihine kadar düzenlediğimiz konferansların bir çoğu online olarak gerçekleştirilecektir.
Yaklaşmakta olan web konferanslarını aşağıda görebilirsiniz. 

Süreklilik için Kilit Pozisyon Yedekleme Online Paneli

Bu webinarımızda; Pandemi sürecinde değişen yetkinlik ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, bir çalışanın / yöneticinin / liderin işten ayrılması veya farklı bir pozisyonda görevlendirilmesi gibi durumlarda iş sürekliliğinin etkilenmemesi için kilit pozisyon yedeklemesi örnek uygulamalarını paylaşacağız.

Tarih: 9 Eylül 2020 | Saat: 14:00 - 15:30 | Yer:Online / Zoom Video Conference


> Detaylı Bilgi için Tıklayınız

16 Eylül 2020 - Web Konferansı
14 Ekim 2020 - Web Konferansı
21 Ekim 2020 - Web Konferansı

Online Yönetici Eğitimleri

Covid-19 Salgini Sebebiyle Aralık 2020 tarihine kadar düzenlediğimiz konferansların bir çoğu online olarak gerçekleştirilecektir.
Yaklaşmakta olan web konferanslarını aşağıda görebilirsiniz. 

Paris Sorbonne Business School & BMI

Stratejik Marka & Pazarlama İletişimi (Online)

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Paris Sorbonne Business School & BMI

Kurumsal Risk Yönetimi & Analizi (Online)

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BMI Business School - Executive Education

Stratejik Finansal Liderlik (Online)

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Online / Çevrimiçi Eğitim

Online eğitimlerimiz, canlı / interaktif sınıf ortamında eğitmen ve katılımcıyı buluşturarak, sektörde ihtiyaç duyulan konularda anında ve mesafe tanımaksızın eğitim imkanı sunmaktadır.

Kısa Sürede Hedefe Yönelik

Online eğitimlerimiz tek bir alana / konuya ilişkin uzmanlık seviyesinde yetkinliği, 1-3 günlük eğitimlerle katılımcılarına kazandırmayı hedeflemektedir.

Online Eğitime Özel İçerik

Online eğitim içeriklerimiz, ilgili konuda uzman danışmanlar ve online eğitim uzmanlarının işbirliğiyle, canlı / interaktif sınıf için özel olarak tasarlanmaktadır.

Kurumsal Talep Et

Tüm online eğitim programlarımız, kurumunuza özel olarak düzenlenebilmektedir.
Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz veya aşağıdaki formu doldurunuz.

Contact Us

Gazi Umur Pasa Sk. No. 31 

Balmumcu / Besiktas / Istanbul

T: +90 (212) 273 15 05

M: info@bm-institute.com

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