Online Uzmanlık Eğitimleri
Covid-19 Salgini Sebebiyle Ocak 2021 tarihine kadar eğitim programlarımızın bir çoğu online olarak - canlı / interaktif sınıf ortamında - gerçekleştirilecektir. Yaklaşmakta olan online eğitim programlarını aşağıda görebilirsiniz. Tüm open platform eğitim programları, kuruma özel kapalı sınıf (online veya sınıf-içi) olarak düzenlenebilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen info@bm-institute.com adresinden bizlerle iletişime geçiniz.
9 Ekim 2020 / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
9 Ekim 2020 / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
16 Ekim 2020 / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
23 Ekim 2020 / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Güz 2020 / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Güz 2020 / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Güz 2020 / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
9 Ekim 2020 / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
9 Ekim 2020 / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
16 Ekim 2020 / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Güz 2020 / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Güz 2020 / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
23 Ekim 2020 / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
6 Kasım 2020 / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
13 Kasım 2020 / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Online Konferanslar
Covid-19 Salgini Sebebiyle Aralık 2020 tarihine kadar düzenlediğimiz konferansların bir çoğu online olarak gerçekleştirilecektir.
Yaklaşmakta olan web konferanslarını aşağıda görebilirsiniz.
Süreklilik için Kilit Pozisyon Yedekleme Online Paneli
Bu webinarımızda; Pandemi sürecinde değişen yetkinlik ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, bir çalışanın / yöneticinin / liderin işten ayrılması veya farklı bir pozisyonda görevlendirilmesi gibi durumlarda iş sürekliliğinin etkilenmemesi için kilit pozisyon yedeklemesi örnek uygulamalarını paylaşacağız.
Tarih: 9 Eylül 2020 | Saat: 14:00 - 15:30 | Yer:Online / Zoom Video Conference
Online Yönetici Eğitimleri
Covid-19 Salgini Sebebiyle Aralık 2020 tarihine kadar düzenlediğimiz konferansların bir çoğu online olarak gerçekleştirilecektir.
Yaklaşmakta olan web konferanslarını aşağıda görebilirsiniz.
Kurumsal Talep Et
Tüm online eğitim programlarımız, kurumunuza özel olarak düzenlenebilmektedir.
Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz veya aşağıdaki formu doldurunuz.