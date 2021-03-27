Enerji Hukuku Sertifika Programı - Online Eğitim
BMI Open Platform
Program Hakkında
Eğitim programı, günümüzde hızla büyüyen ve giderek daha karmaşık bir hal alan enerji sektörü ile ilgili, sektör profesyonellerine hukuki bilgi ve güncel mevzuat hakkında bilgi kazandırmayı hedeflemektedir. Gerekse serbestleşen enerji sektöründe günümüzde karşılaşılan risk ve aksaklıklara - hukuksal bir bakış açısı ile dikkat çekilerek çözüm yollarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Bu çerçevede, mevcut piyasa yapısı ile bunun sınırlarını ve kısıtlarını belirleyen düzenleyici çerçevenin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. BMI tarafından düzenlenen eğitim programında; ilgili mevzuat ile beraber enerji piyasalarında lisanslandırma süreçleri, tariflendirme esasları, toptan piyasaların işleyiş esasları, ayrıştırma prensipleri, enerji piyasalarında rekabet ile ilgili konularda ortaya çıkmış çarpıcı örnek olaylar konunun kamu ve özel sektör deneyimine sahip uzmanları tarafından sunulacaktır.
Genel Bilgiler
Başlangıç Tarihi: 13-14-20-21-27 Mart 2021
Süre: 30 Saat (5 Gün)
Gün: Cumartesi - Pazar
Saat: 10:00 - 17:00
Lokasyon: Online / Canlı Sınıf Eğitim
Kontenjan: 20 Kişi
Detaylı Bilgi için
Fatma Ermiş | BMI Education Director
0 212 273 15 05 / 0 542 228 72 74
Tüm open platform eğitim programları, kuruma özel / kapalı sınıf olarak düzenlenebilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz veya linkteki formu doldurunuz. > Kurumsal Talep Et
Online / Canlı Sınıf eğitimine katılmak için bilgisayarınıza Zoom programını indirmelisiniz.
Eğitim İçeriği
Modül 1 - Giriş - Enerji Hukukuna Giriş
- Enerji Hukuku Genel Yaklaşım
- Enerji Hukuku Tarihçesi
- Hangi Konular Enerji Hukuku Kapsamında Yer Alır?
- Regülasyon yapıları
Modül 2 - Elektrik Piyasası
- Elektrik Piyasası Teknik Kavramlar
- Elektrik Piyasası Faaliyetleri
- Faaliyetlerin Hukuki Çerçevesi
- Elektrik Piyasası Lisanslama Süreçleri
- Elektrik Piyasası Aktörleri
Modül 3 - Petrol Piyasası
- Petrol Piyasasına Giriş
- Petrol Piyasası Faaliyetleri
- Faaliyetlerin Hukuki Çerçevesi
- Petrol Piyasası Lisanslama Süreçleri
- Petrol Piyasası Aktörleri
- Petrol Piyasası Sözleşmeleri
Modül 4 - Doğalgaz Piyasası
- Doğalgaz Piyasasına Giriş
- Doğalgaz Piyasası Faaliyetleri
- Faaliyetlerin Hukuki Çerçevesi
- Doğalgaz Piyasası Lisanslama Süreçleri
- Doğalgaz Piyasası Aktörleri
- Doğalgaz Piyasası Sözleşmeleri
Modül 5- Giriş - Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
- LPG Piyasasına Giriş
- LPG Piyasası Faaliyetleri
- Faaliyetlerin Hukuki Çerçevesi
- LPG Piyasası Lisanslama Süreçleri
- LPG Piyasası Aktörleri
- LPG Piyasası Sözleşmeleri
Modül 6- Giriş - Elektrik Piyasası Sözleşmeleri
- Elektrik Piyasası Sözleşmeleri
- Elektrik Piyasası Sözleşmelerine Genel Bakış
- Elektrik Piyasası Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği
- Elektrik Piyasası Sözleşmelerinin Sınıflandırılması
- Toptan Satış Seviyesindeki Sözleşmeler
- EFET Sözleşmesi
- Elektrik Tedarik Sözleşmeleri ve Unsurları
- Perakende Satış Sözleşmesi
- Serbest Tedarik Sözleşmeleri
- Uyuşmazlık Örnekleri
Modül 7 - Enerji Piyasaları ve Rekabet Hukuku
Rekabet Kanunu'ndaki Temel Hükümler,
Elektrik Piyasasının Rekabet Hukuku Açısından İncelenmesi
Petrol Piyasasının Rekabet Hukuku Açısından İncelenmesi
Doğal Gaz Piyasasının Rekabet Hukuku Açısından İncelenmesi
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasının Rekabet Hukuku Açısından İncelenmesi
Rekabet Sorunları ve Alınan Önlemler
Rekabet Kurumu ve EPDK Arası Yetki Sorunu
Modül 8- Enerji Piyasaları Yargı Kararlarının İncelenmesi
Uluslararası Arenada Proje Finansmanı Uygulamaları
- Proje Finansmanında Taraflar
Türkiye’de proje finansmanı ile ilgili karşılaşılan sorunlar ve çözümler
Enerji ve Çevre Hukuku
- Enerji Sektöründe Çevre Hukuku Sorunları
Modül 9- Uluslararası Enerji Yatırımlarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
- Yatırım ve “Uluslararası”lık kavramları
- Uluslararası Sözleşmeler
- Uluslararası tahkim mekanizmaları
- Uygulanacak Hukuk ve Hakem Kararlarının Bağlayıcılığı
Modül 10- Enerji Projelerinin Finansmanı
- Uluslararası Arenada Proje Finansmanı Uygulamaları
- Proje Finansmanı ve Anahtar Teslim İnşaat (EPC) Sözleşmeleri
- Türkiye’de proje finansmanı ile ilgili karşılaşılan sorunlar ve Çözüm Önerileri
Modül 11- Enerji ve Çevre Hukuku
- Enerji Sektöründe Çevre Hukuku Sorunları
Eğitmen Kadrosu
Av. Burak Dimici
Burak Dimici, “Dimici Aksoy Hukuk Bürosu”nun kurucu ortağıdır.
Burak Dimici, çok uluslu bir şirketler topluluğu olan AES Corporation’ın (“AES”) Türkiye’deki iştiraklerinde hukuk müşaviri ve yasal uyum müdürü olarak görev yapmış; aynı zamanda AES’nin sırasıyla IC Holding ve Koç Holding ile kurmuş olduğu ortak girişimlerde de aynı görevleri başarıyla yürütmüştür. Daha öncesinde ise uluslararası bir hukuk bürosunun İstanbul ofisinde özellikle enerji, altyapı ve maden hukuku konularında kıdemli avukat olarak danışmanlık hizmeti vermiştir.
Burak Dimici, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Dışişleri Bakanlığı bünyesinde hukuk müşaviri olarak görev almış ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda danışmanlık yapmıştır. Burak Dimici bu dönemde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’ne (BOTAŞ) Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi (BTC) hakkında hukukî destek sağlamış ve doğalgaz tedariki için uluslararası sözleşmelerin müzakerelerinde yer almıştır. Burak Dimici, enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin düzenleyici kurum işlemlerinde danışmanlık hizmeti verilmesi, her ihtiyaca ve duruma özel hukukî yapılar oluşturulması, ortaklık görüşmelerinin yürütülmesi ve ortaklık/ortak girişim sözleşmeleri, anahtar teslim inşaat sözleşmeleri ile proje finansmanı işlemlerine ilişkin çalışmalar; yasal uyum programlarının geliştirilmesi ve şirket içi soruşturmaların yapılması konularında tecrübe sahibidir.
Dimici Aksoy 1200 hukuk bürosunun üyesi olduğu global bir network olan IR Global Türkiye Enerji Hukuku münhasır üyesidir.
Av. Çiğdem Dilek
Avukatlık mesleğine başladığı andan itibaren özel hukuk alanında çalışan Çiğdem Dilek, özellikle enerji hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, marka ve patent hukuku, inşaat hukuku, idare hukuku konularında çalışmalarını sürdürmektedir. İleri düzeyde İngilizce bilen Çiğdem Dilek, kamu kurumlarının yanı sıra birçok yerli ve yabancı şirketi temsil etmiştir.
Çiğdem Dilek, Ankara Barosu Enerji Hukuku Komisyonu'nun kurucu başkanıdır. Halen Global Energy Association'da İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca son 13 yıldır Türkiye'nin en büyük enerji kongresi olan EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nda İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Bu kongre kapsamında düzenlenen enerji hukuku oturumlarında ders vermiştir. En üst düzeyde akademik bilgi ile donatılmış olan Av. Çiğdem Dilek, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olmak üzere tüm Enerji Üst Düzey Bürokrasisinde sağlam bağlantılara ve iletişimlere sahiptir. Çiğdem Dilek halen Ankara Çankaya'daki ofisinde mesleğini yapmaktadır
Prof. Dr. Mustafa Erkan
Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü,2020 -Devam Ediyor.
Doktora, University of Exeter, Hukuk, Hukuk, İngiltere 2004 -2009
Yüksek Lisans, University of Leicester, Hukuk, Uluslararası Ticaret Hukuku, İngiltere 2002 -2003
Lisans, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye 1995 -1999
Mesleki Deneyim
Arabulucu, Adalet Bakanlığı, Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Arabulucu,2020 -Devam Ediyor
Avukat, Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu,2000 -Devam Ediyor
Engelliler Komisyonu Başkanı, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2014 -2016
Bologna Esgüdüm Komisyonu Üyesi, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü,2012 -2016
Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2011 -2015
Farabi Koordinatörü, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2011 -2015
Farazi Dava Komisyonu Üyesi, Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü,2013 -2014
Enerji Hukuku, Uluslararası Enerji Yatırımlarında Uyuşmazlıkların Çözümü, Miletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Enerji Yatırımlarında Politik Riskler ve Önlenmesi, Miletlerarası Tahkimde Yetki Sorunları, Miletlerarası Ticaret Hukuku, Miletlerarası Tahkim Hukuku, Arabulucuk dersleri vermektedir.
Bilimsel kuruluşlarda üyelikleri olup bilimsel hakemlikler yapmaktadır.
Bilimsel Kongre ve Sempozyum Organizasyonlarında yer almaktadır. Davetli olarak da pek çok kongre ve sempozyumda yer almaktadır.
Bilimsel danışmanlıklar yapmaktadır.
Kitapları ve dergilerde yayınlanan çok sayıda makalesi bulunmaktadır.
Av. Necdet Can Artüz - LL.M.
2012 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Can Artüz, LL.M. olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bilgi Üniversitesi'nde yaptığı staj sırasında, özellikle anti-trust, tüketicinin korunması, enerji düzenlemesi ve dava konularına odaklanan lider bir iş danışmanlığı firmasında çalıştı.
Fırat-İzgi Avukatlık Ortaklığı'na ortak olarak katıldıktan sonra ağırlıklı olarak enerji hukuku, iş hukuku, icra ve iflas hukuku, ticaret hukuku ve ticari davalara odaklandı. Karmaşık ticari uyuşmazlıklar konusunda hatırı sayılır deneyim kazandı ve çözümlerinin her aşamasında aktif rol aldı. Can Artüz, söz konusu uzmanlık alanlarında Fırat-İzgi Avukatlık Ortaklığı bünyesinde çok uluslu firmaları temsil etmeye ve hukuki danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.
Av. Mehmet Feridun İzgi - LL.M.
2001 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun olan Mehmet Feridun İZGİ, 2007 yılında Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans çalışmalarını tamamlamıştır. Şu anda Yeditepe Üniversitesinde Özel Hukuk Doktora çalışmalarına tez aşamasında devam eden Feridun İzgi, 2011 yılında Columbia Üniversitesinde üç yarıyıl boyunca Misafir Doktora Adayı olarak araştırmalar yapmış ve gözlemde bulunmuştur. 2008 ile 2010 yılları arasında ENERJİSA Enerji Üretim A.Ş.’de hukuk müşavirliği yapmış olan İzgi, 2010 ile 2012 yılları arasında ACTECON Danışmanlık A.Ş.’de enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlere özellikle elektrik ve doğal gaz piyasalarıyla ilgili olarak regülasyon danışmanlığı yapmıştır. Çalışmalarını Enerji Hukuku, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanlarında yoğunlaştıran Feridun İzgi, İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukat olarak mesleki faaliyetini sürdürmektedir. 2013 yılında kurduğu Fırat İzgi Avukatlık Ortaklığı’nda Kurucu Ortak olarak çalışmaya devam eden Feridun İzgi, aynı zamanda Uluslararası Barolar Birliği’nin (IBA) Enerji Hukuku Komitesi, İstanbul Barosu’nun Enerji Hukuku İcra Kurulu, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) üyesidir. İzgi, 2017 yılında Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu arabuluculuk eğitimi ve sınavını başarıyla tamamlayarak Arabuluculuk Belgesi almıştır. İzgi aynı zamanda bir marka vekilidir.
Dr. Muzaffer Eroğlu
Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2020 -Devam Ediyor.
Eğitim Bilgileri
Doktora, University Of London-Queen Mary And Westfield Colege, Ticaret Hukuku, İngiltere 2004 -2007
Yüksek Lisans, University Of Kent At Canterbury, Ticaret Hukuku, İngiltere 2002 -2003
Lisans, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye 1996 -2000
Mesleki Deneyim
Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, 2010 – devam ediyor.
Öğretim Görevlisi, Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, 2008 -2010
Öğretim Görevlisi, University Of London-Queen Mary And Westfield Colege, Hukuk Fakültesi, Hukuk ,2005 -2008
Karşılaştırmalı Şirketler Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Kara Ticaret Hukuku, Enerji Hukuku dersleri vermektedir.
Bilimsel Kongre ve Sempozyum Organizasyonlarında yer almaktadır.
Kitapları ve dergilerde yayınlanan çok sayıda makalesi bulunmaktadır.
Av. Orhan Yavuz Mavioğlu - LL.M.
Orhan Yavuz Mavioğlu, 2005 yılından beri ADMD'nin yönetici ortağıdır. Birleşme ve devralmalar, kurumsal yönetim ve işlemler, vergi planlaması ve vergi tartışmaları dahil olmak üzere çok çeşitli konularda finansal kurumları ve kurumsal müşterileri temsil etmektedir.
Yabancı yatırımlardaki engin deneyimine ek olarak, Sayın Mavioğlu, son olarak Londra'da bulunan World News Media tarafından yayınlanan önde gelen finans dergisi World Finance tarafından "En İyi Vergi" ödülüne layık görülen, ülkenin önde gelen vergi uygulayıcılarından biri olarak gösterildi. Türkiye Danışmanı ”2011.
Mavioğlu daha önce Altheimer & Gray, Arthur Andersen ve Ernst & Young İstanbul ofislerinde çalışmıştır. Ayrıca Balıkesir'de Harp Okulunda Astsubaylara Hukuk ve İdare Hukukuna Giriş dersleri verdi.
Sayın Mavioğlu LL.B. Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. LL.M'de de okudu. Columbia Üniversitesi, New York'ta 'Stone Scholar' olarak ABD hukuku, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nde AB Hukuku ve İstanbul Üniversitesi'nde finans hukuku programları. 2000 yılından beri İstanbul Barosu üyesi olan Mavioğlu, 2004 yılında ilk denemesinde New York Barosu Sınavını da geçmiştir.
Sayın Mavioğlu ayrıca 2001 yılından beri Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Örgütü'nde ticari marka ve patent temsilcisidir. Sayın Mavioğlu ayrıca ILSA Moot Court yarışmalarının ulusal turlarında sıklıkla hakim olarak görev yapmaktadır.
Av. Duygu Alkan - LL.M.
ADMD Avukatlık Bürosu kurucu ortaklarından biri olup, 2004 yılından itibaren ADMD Dava ve İcra İşlemleri Bölümünün idarecisi olarak görev yapmaktadır. İdari görevlerinin yanı sıra Sayın Alkan başta ticari, medeni, idari ve cezai konularda uyuşmazlıkların çözümü, alacak tahsili, iş ve rekabet hukukları gelmek üzere farklı ve çeşitli alanlarda müvekkillerine hukuk danışmanlığı ve temsil hizmetleri sunmaktadır.
Sayın Alkan ADMD'ye katılmadan önce Ergun Özer Avukatlık Bürosunda ve Ernst & Young uluslararası bağımsız denetim şirketinin Türkiye temsilciliğinde ve avukat olarak çalışmıştır.
Sayın Alkan hukuk lisansı eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Kendisi ayrıca İstanbul Ticaret Üniversitesinde ticaret hukuku alanında yüksek lisans çalışması yapmıştır. Av. Duygu Alkan 2002 yılından itibaren İstanbul Barosuna kayıtlı bir avukattır.
Av. Mehmet Suat KAYIKÇI
Mehmet Suat Kayıkçı, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Daha sonra 2011 yılında Queen Mary, University of London’da Çevre ve Enerji Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır.
Avukatlık stajını Ankara Barosunda tamamladıktan sonra Çevre Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde uzman yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Kayıkçı, Eylül 2004’te Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda uzman yardımcılığı görevine başlamış, Ocak 2008’de Enerji Uzmanı olarak atanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 2014 yılında ayrılan Kayıkçı kariyerine serbest avukat olarak devam etmek üzere LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunun kurucu ortakları arasında yer almıştır.
Enerji hukuku alanındaki önde gelen sertifika programları başta olmak üzere birçok platformda eğitici ve konuşmacı olarak da sunumlar yapan Kayıkçı’nın, Petrol Piyasası Hukuku isimli bir kitabı, enerji alanındaki çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve değerlendirme yazıları bulunmaktadır. Kayıkçı, İngilizceyi akıcı olarak ve akademik düzeyde kullanmaktadır.
Katılımcı Profili
Enerji sektöründe çalışan iş profesyonelleri için sektörde karşılaşılabilecek sorunlar ve güncel mevzuatlar ile ilgili bilgi aktarmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu doğrultuda farklı departmanlarda çalışan danışmanlar, departman ve ekip yöneticileri, hukuki süreçlerden sorumlu olacak yönetici / yönetici adaylarının katılımı hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra sözleşme hazırlayan, inceleyen, imzalayan her seviyeden yöneticinin katılımı önerilmektedir.
Ayrıca enerji hukuku konusunda bilgilerini güncellemek isteyen avukatlar, işletme sahipleri, işveren vekillerinin katılımı da eğitim hedefleri ile uyuşmaktadır.
Online eğitimin verimliliği ve interaktif olması gözetilerek katılımcı kontenjanı 12 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.
Belgelendirme
Bu online ve canlı yayın olarak gerçekleştirilecek eğitimin en az %80'ine katılanlara BMI Business School tarafından hazırlanan resmi sertifika önce pdf ve sonrasında kargo ile gönderilecektir.
Kayıt Bilgileri
Eğitime kayıt için, aşağıdaki iletişim bilgilerinden ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurarak kayıt sürecinizi başlatabilirsiniz.
Sonrasında kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde ilerlemektedir;
- Tarafınıza ulaştırılan eğitim kayıt formunu, bilgisayar ortamında veya çıktısını alarak eksiksiz bir şekilde doldurunuz.
- Program bedeline ilişkin ödeme işleminizi, kayıt formunda belirtilen banka hesaplarına havale / eft yoluyla, veya kredi kartınızla online olarak tamamlayınız.
- Kayıt formunu ve program bedeline ilişkin ödeme dekontunuzla birlikte e-mail ile ilgili eğitim danışmanınıza iletiniz.
- Kaydınız tamamlandığına dair bilgilendirme ve programa katılımınıza ilişkin detaylar aynı gün içerisinde size iletilecektir.
Detaylı Bilgi için; Fatma Ermiş | BMI Education Director | 0 212 273 15 05 / 0 542 228 72 74 | fatmaermis@bmieducation.com
Ücret Bilgileri
Kişi Başı Program Bedeli; 2.500 TL + %18 KDV
- 3 Kişi ve üzeri toplu katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
- Program başlangıç tarihinden bir ay öncesine kadar yapılan kayıtlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
- Program bedeli havale/EFT ile veya kredi kartlarına vade farksız 3 taksitle ödenebilmektedir.
- Program başlama tarihinden bir hafta öncesinde yapılan iptal başvurularında, program bedeli kesintisiz iade edilir.
- Online eğitimlerde program bedeline PDF olarak eğitim dokümanları ve gerçekleştirilen canlı / interaktif sınıf eğitimine bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.
- Sınıf-içi eğitimlerde program bedeline öğle yemekler, gün boyu ikramlar / içecekler, ve tüm katılımcı dokümanları dahildir.
Detaylı Bilgi & Başvuru Formu
Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.