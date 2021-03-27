Burak Dimici, “Dimici Aksoy Hukuk Bürosu”nun kurucu ortağıdır.

Burak Dimici, çok uluslu bir şirketler topluluğu olan AES Corporation’ın (“AES”) Türkiye’deki iştiraklerinde hukuk müşaviri ve yasal uyum müdürü olarak görev yapmış; aynı zamanda AES’nin sırasıyla IC Holding ve Koç Holding ile kurmuş olduğu ortak girişimlerde de aynı görevleri başarıyla yürütmüştür. Daha öncesinde ise uluslararası bir hukuk bürosunun İstanbul ofisinde özellikle enerji, altyapı ve maden hukuku konularında kıdemli avukat olarak danışmanlık hizmeti vermiştir.

Burak Dimici, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Dışişleri Bakanlığı bünyesinde hukuk müşaviri olarak görev almış ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda danışmanlık yapmıştır. Burak Dimici bu dönemde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’ne (BOTAŞ) Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi (BTC) hakkında hukukî destek sağlamış ve doğalgaz tedariki için uluslararası sözleşmelerin müzakerelerinde yer almıştır. Burak Dimici, enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin düzenleyici kurum işlemlerinde danışmanlık hizmeti verilmesi, her ihtiyaca ve duruma özel hukukî yapılar oluşturulması, ortaklık görüşmelerinin yürütülmesi ve ortaklık/ortak girişim sözleşmeleri, anahtar teslim inşaat sözleşmeleri ile proje finansmanı işlemlerine ilişkin çalışmalar; yasal uyum programlarının geliştirilmesi ve şirket içi soruşturmaların yapılması konularında tecrübe sahibidir.

Dimici Aksoy 1200 hukuk bürosunun üyesi olduğu global bir network olan IR Global Türkiye Enerji Hukuku münhasır üyesidir.