IIBA® İş Analizi Metodolojisi Sertifika Programı - Online
BMI Open Platform - Online Eğitim Programı
Program Hakkında
Bu eğitimle birlikte, IIBA tarafından tanımlanmış olan İş Analizi metodolojisini öğrenecek, uygulamalarının gerçekleştirecek ve güncel uygulama alanları hakkında detaylı bilgi alarak, IIBA sertifika sınavlarına hazırlanmış olacaksınız.
İş Analizi Eğitimi, iş analizi yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara uluslararası kabul görmüş metodolojiler çerçevesinde yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, İş Anlizi standartlarını, araç ve tekniklerini detaylarıyla aktarmayı ve örnekler ile uygulamayı amaçlamaktadır.
Eğitim aşağıdaki konularda katılımcılara bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar;
- İş Analizi uzmanlığı nedir? Ne yapar? Nasılyapılır?
- İş Analisti nedir? İş Analizine Dünyada ne kadar önem verilmektedir, Türkiye’de nasıl gelişmektedir?
- İş Analisti uzmanlığının olmaz ise olmaz yetkinlikleri ve kariyer yollarıneler?
- İş Analizi Perspektifleri neler? Geleneksel Waterfall ve Agile yaklaşımları nasılişler?
- İş hedefleriyle uyumlu bir iş senaryosu nasıl oluşturulur? Girişim nasılbaşlar?
- Girişim/Proje gereksinimlerinin ayrıntılarını ortaya çıkarmak için kullanılan teknikleri öğrenecek, pratikte deneyimleyecek.
- Girişim / Proje belgelerini tanımanıza ve anlamanıza yardımcı olacak çeşitli modelleme diyagramlarına dair bir anlayış edineceksiniz.
- Gereksinimlerin ortaya çıkartılması ve modellenme teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
- Gereksinimleri belirleyecek, kategorilere ayıracak, türetme (parçalama), öncelik vermeye doğrulama dahil. Gereksinim onay toplantılarını kolaylaştıracaksınız,
- Kaynaklarının etkin ve verimli yürütülmesini aynı zamanda ürün ve hizmet kalitesinin artışını sağlayacak yaklaşımları öğrenecek.
- Nihayetinde, İş Analizi Sertifika Programı ile uzmanlığınızı geliştirecek ve gereken yetkinliklerle sahip olacaksınız.
- Aynı zamanda İş Analizi Sertifika Programı kapsamında uluslararası iş analizi alanındaki dünyanın en önemli sertifikasyon programı olan International Institute of Business Analysis (IIBA) uzmanlık sınavlarına hazırlık için temel oluşturmuş olacaksınız.
o Seviye 1 (ECBA™) – Early Certified BusinessAnalyst
o Seviye 2 (CCBA®) – Competency Certified BusinessAnalyst
o Seviye 3 (CBAP®) – Certified Business AnalystProfesisonal
- Her gün sonunda,6 Bilgi Alanı bazında katılımcı grup ile birlikte 10’ar adet soru çözülecek ve konuların derinlemesine anlaşılması sağlanacak,
- Her Pazar, katılımcılara ek olarak 10’ar adet sınav sorusu verilecek, hafta içinde ev ödevi şeklinde çözmeleri istenecek, aynı zaman da İş Analizi Teknikleri hakkında grup olarak araştırma konuları verilecek, araştırmalar dersler esnasında planlı bir şeklide değerlendirilecek,
· Eğitimin sonunda 50 sorudan oluşan çoktan seçmeli Final Sınavı yapılacaktır
- Aynı zamanda eğitim içinde pratiğe yönelik Grup Çalışmaları ve Egzersizler de yapılarak konular hakkına derinlemesine deneyim kazanacaklar
- Eğitim kapsamında
o %50 teorik anlatım,
o %35 Pratiğe yönelik grup çalışmaları, egzersizler
o %15 civarında sertifika sınavlarına yönelik yaklaşık 200 civarında soru paylaşılacaktır.
Genel Bilgiler
Başlangıç Tarihi: 10 Nisan 2021
Süre: 48 Saat (8 Gün)
Gün & Saatler: Cumartesi - Pazar / 10:00 - 17:00
Lokasyon: Online / Canlı Sınıf Eğitim
Kontenjan: 20 Kişi
Sonraki Dönem: Duyurulacaktır.
Detaylı Bilgi için
Fatma Ermiş | BMI Education Director
0 212 273 15 05 / 0 542 228 72 74
fatmaermis@bmieducation.com
Tüm open platform eğitim programları, kuruma özel / kapalı sınıf olarak düzenlenebilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz veya linkteki formu doldurunuz. > Kurumsal Talep Et
Online / Canlı Sınıf eğitimine katılmak için bilgisayarınıza Zoom programını indirmelisiniz.
Detaylı Eğitim İçeriği
Modül 1 - Temel Kavramlar
Modül 3 - İş Analizi Planlama Teknikleri• İş Analizi ve Proje Yaşam Döngüsü
Modül 5 - Gereksinim Ortaya Çıkarma Teknikleri
Modül 7 - Gereksinim Yaşam Döngüsü Teknikleri
Modül 9 - Strateji Analizi Teknikleri
Modül 11 - Çözümün Değerlendirilmesi Bilgi Alanı
Modül 2 - İş Analizi Planlama ve İzleme Bilgi Alanı• İş Analizi Yaklaşımının Planlanması
Modül 4 - İş Analizi Bilgilerini Ortaya Çıkarma ve İş Birliği Bilgi Alanı• Bilgileri Ortaya Çıkarma için Hazırlık
Modül 6 - Gereksinim Yaşam Döngüsü Yönetimi Bilgi Alanı
Modül 8 - Stratejik Analizi Bilgi Alanı
Modül 10 - Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlaması Bilgi Alanı
Modül 12 - Gereksinim Analizi ve Tasarım Teknikler
- Süreç Modelleme,
- Contex Diagram,
- UML,
- Use Case Modelleme,
- Gözden Geçirmeler
Eğitmen
Eğitmen - Hakan Aksungar
Hakan Aksungar, Türkiye’de ilk PMP’ lerinden olup, 1998 yılında PMP unvanına sahip olmuştur. Finans ve Bankacılık Sektöründe, Teknoloji alanında 20 yılın üzerinde yazılım geliştirme projeleri deneyimine sahiptir. 2012-15 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Proje Yönetim Sertifika Programı ve İş Analizi, Modelleme Teknikleri ve Test Yönetimi Sertifika Programlarını yürütmüştür. Sabancı Üniversitesinde, Siber Güvenlik ve Veri Analitiği Yüksek Lisans Programında, Agile ve Proje Yönetim Dersleri vermektedir. Türkiye Bankalar Birliği ve İstanbul Sanayi Odasında Üretim ve Finans sektöründe eğitimler vermektedir.
Ayrıca Hakan Aksungar, Dijital Dönüşüm ve Sistem Değişikliği Metodolojisi, Proje ve Program ve Portföy Yönetimi, Çevik Geliştirme, IIBA İş Analizi, ISTQB Yazılım Testi, Süreç Analizi, Tasarımı ve Mühendisliği, Sürekli İyileştirme (KAİZEN) alanlarında Danışmanlık, Mentorluk ve Koçluk Hizmetleri sunmaktadır.
Katılımcı Profili
İş Analistleri, Sistem Analistleri, UI / UX Analistleri, Takım Liderleri, Kurumsal Mimarlar, Süreç Analistleri, İş Zekâsı Analistleri, Agile İş Analistleri Ver Analisti, Kalite Güvence Analistleri, Test Analistleri, Geliştiriciler, Scrum Master, Product Owner rolünü üstlenenler, Danışmanlar, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri, Kurumsal Mimarlar, İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe Yöneticiler,İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyenler. Bunun dışında temel olarak, İş Analizi alanında ulusal ve uluslararası sertifikasyonları almak isteyen, CBAP olmayı hedefleyen herkesin katılımına açıktır.
Online eğitimin verimliliği ve interaktif olması gözetilerek katılımcı kontenjanı 15 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.
Belgelendirme
Bu online ve canlı yayın olarak gerçekleştirilecek eğitimin en az %80'ine katılanlara BMI Business School tarafından hazırlanan resmi sertifika önce pdf ve sonrasında kargo ile gönderilecektir.
Kayıt Bilgileri
Eğitime kayıt için, aşağıdaki iletişim bilgilerinden ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurarak kayıt sürecinizi başlatabilirsiniz.
Sonrasında kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde ilerlemektedir;
- Tarafınıza ulaştırılan eğitim kayıt formunu, bilgisayar ortamında veya çıktısını alarak eksiksiz bir şekilde doldurunuz.
- Program bedeline ilişkin ödeme işleminizi, kayıt formunda belirtilen banka hesaplarına havale / eft yoluyla, veya kredi kartınızla online olarak tamamlayınız.
- Kayıt formunu ve program bedeline ilişkin ödeme dekontunuzla birlikte e-mail ile ilgili eğitim danışmanınıza iletiniz.
- Kaydınız tamamlandığına dair bilgilendirme ve programa katılımınıza ilişkin detaylar aynı gün içerisinde size iletilecektir.
Detaylı Bilgi için; Fatma Ermiş | BMI Education Director | 0 212 273 15 05 / 0 542 228 72 74 | fatmaermis@bm-institute.com
Ücret Bilgileri
Kişi Başı Program Bedeli; 2.500TL + %18 KDV
- 3 Kişi ve üzeri toplu katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
- Program başlangıç tarihinden bir ay öncesine kadar yapılan kayıtlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
- Program bedeli havale/EFT ile veya kredi kartlarına vade farksız 3 taksitle ödenebilmektedir.
- Program başlama tarihinden bir hafta öncesinde yapılan iptal başvurularında, program bedeli kesintisiz iade edilir.
- Online eğitimlerde program bedeline PDF olarak eğitim dokümanları ve gerçekleştirilen canlı / interaktif sınıf eğitimine bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.
- Sınıf-içi eğitimlerde program bedeline öğle yemekler, gün boyu ikramlar / içecekler, ve tüm katılımcı dokümanları dahildir.