Hakan Aksungar, Türkiye’de ilk PMP’ lerinden olup, 1998 yılında PMP unvanına sahip olmuştur. Finans ve Bankacılık Sektöründe, Teknoloji alanında 20 yılın üzerinde yazılım geliştirme projeleri deneyimine sahiptir. 2012-15 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Proje Yönetim Sertifika Programı ve İş Analizi, Modelleme Teknikleri ve Test Yönetimi Sertifika Programlarını yürütmüştür. Sabancı Üniversitesinde, Siber Güvenlik ve Veri Analitiği Yüksek Lisans Programında, Agile ve Proje Yönetim Dersleri vermektedir. Türkiye Bankalar Birliği ve İstanbul Sanayi Odasında Üretim ve Finans sektöründe eğitimler vermektedir.

Ayrıca Hakan Aksungar, Dijital Dönüşüm ve Sistem Değişikliği Metodolojisi, Proje ve Program ve Portföy Yönetimi, Çevik Geliştirme, IIBA İş Analizi, ISTQB Yazılım Testi, Süreç Analizi, Tasarımı ve Mühendisliği, Sürekli İyileştirme (KAİZEN) alanlarında Danışmanlık, Mentorluk ve Koçluk Hizmetleri sunmaktadır.