Eğitim proje yönetimi yaklaşımı ve projelerde başarılı sonuçlar almak için gerekenler konusunda katılımcıları bilgilendirmeyi ve temel yetkinlikleri kazandırmayı ve aynı zamanda PMI tarafından yapılan PMP (Project Management Professional) sınavını başarıyla geçebilecek katılımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İçerik halihazırda projeleri yöneten, projelere katkıda bulunan veya proje yönetimi alanında ilerlemek isteyen profesyoneller için konuları en verimli şekilde aktarmak ve katılımcıları sınav konusunda hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim 6 gün (3 haftasonu) boyunca, günde 6 saat online olarak işlenecektir. Böylelikle toplam 35 saatlik eğitim süresini doldurarak, PMP sınavına giriş kriteri yerine getirilecektir.

Eğitim aşağıdaki konularda katılımcılara bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar;