Proje Yönetimi (PMP Uyumlu) Sertifika Programı - Online
BMI Open Platform - Online Eğitim Programı
Program Hakkında
Eğitim proje yönetimi yaklaşımı ve projelerde başarılı sonuçlar almak için gerekenler konusunda katılımcıları bilgilendirmeyi ve temel yetkinlikleri kazandırmayı ve aynı zamanda PMI tarafından yapılan PMP (Project Management Professional) sınavını başarıyla geçebilecek katılımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
İçerik halihazırda projeleri yöneten, projelere katkıda bulunan veya proje yönetimi alanında ilerlemek isteyen profesyoneller için konuları en verimli şekilde aktarmak ve katılımcıları sınav konusunda hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim 6 gün (3 haftasonu) boyunca, günde 6 saat online olarak işlenecektir. Böylelikle toplam 35 saatlik eğitim süresini doldurarak, PMP sınavına giriş kriteri yerine getirilecektir.
Eğitim aşağıdaki konularda katılımcılara bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar;
- Proje Yönetimi Konularına Hakim Olmaları Hem de PMP sınavına hazır hale gelmeleri,
- Vurgulanması gereken terimler, konseptler, karşılaştırmalar ve genel metodoloji yaklaşımı,
- PMP sınavında başarılı olunması için gerekli bilgi seti, örnek soru, deneme testi çözümleri,
- İngilizce ve Türkçe soru bankalarından örnekler ile açıklama ve uygulama çalışmaları,
Genel Bilgiler
Başlangıç Tarihi: 21 Kasım 2020
Süre: 36 Saat (6 Gün)
Gün & Saatler: Cumartesi - Pazar / 10:00 - 17:00
Lokasyon: Online / Canlı Sınıf Eğitim
Kontenjan: 12 Kişi
Sonraki Dönem: Şubat 2021
Detaylı Bilgi için
Aysel Yapar | BMI Education Consultant
0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40
ayselyapar@bm-institute.com
Tüm open platform eğitim programları, kuruma özel / kapalı sınıf olarak düzenlenebilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz veya linkteki formu doldurunuz. > Kurumsal Talep Et
Online / Canlı Sınıf eğitimine katılmak için bilgisayarınıza Zoom programını indirmelisiniz.
Eğitim İçeriği
Eğitim içeriği, ekteki PMBOK 6 süreçlerine göre düzenlenmiştir. PMBOK 6'daki "Agile Extension" konularına da değinir.
İçerik proje yönetiminin tüm alanlarını kapsamaktadır ve kapsamlı bir proje yönetimi eğitimini katılımcılarına sunmaktadır.
Ayrıca PMP sınavına yönelik örnek soru çözümleri, sınıf içi çalışmalar, ve deneme testlerini de içermektedir.
Eğitim sonunda katılımcıların, hem proje yönetimi konularına hakim olmaları hem de PMP sınavına hazır hale gelmeleri hedeflenmektedir.
Eğitmen
ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan Özüdoğru, 14 yıldan fazla süredir Bosch, Delphi, Ingersoll Rand ve Tırsan gibi ulusal ve uluslararası şirketlerde proje yönetimi, süreç yönetimi ile iş analizi konularında deneyim edinmiştir. Son olarak, Unifree şirketinde Süreç Geliştirme ve Kontrol ekibinin yöneticiliğini yürütmüştür. Bu görevinde Yeni İstanbul Havalimanı projesinde dünyanın en geniş “Duty Free “alanının kuruluş süreçleri üzerine çalışmıştır.
2013 yılından bu yana profesyonel yaşamının yanı sıra önde gelen özel sektör ve devlet kurumlarına, proje yönetimi, süreç yönetimi ve iş analizi konusunda eğitim ve seminerler vermektedir.
Sahip Olduğu Sertifikalar
- Project Management Professional (PMP)
- Altı Sigma Siyah Kuşak. (ASQ)
- Certified Business Analysis Professional (CBAP)
Katılımcı Profili
Eğitim halihazırda projeleri yöneten, projelere katkıda bulunan veya proje yönetimi alanında ilerlemek isteyen profesyoneller için konuları en verimli şekilde ve PMP sınavını başarıyla geçebilecek katılımcılar yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu doğrultuda, uzman, danışman, orta düzey yöneticilerinin katılımına da uygundur. Bunun dışında temel olarak, proje yönetimi ulusal ve uluslararası sertifikasyonlarını almak isteyen, PMP olmayı hedefleyen herkesin katılımına açıktır.
Online eğitimin verimliliği ve interaktif olması gözetilerek katılımcı kontenjanı 12 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.
Belgelendirme
Bu online ve canlı yayın olarak gerçekleştirilecek eğitimin en az %80'ine katılanlara BMI Business School tarafından hazırlanan resmi sertifika önce pdf ve sonrasında kargo ile gönderilecektir.
Kayıt Bilgileri
Eğitime kayıt için, aşağıdaki iletişim bilgilerinden ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurarak kayıt sürecinizi başlatabilirsiniz.
Sonrasında kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde ilerlemektedir;
- Tarafınıza ulaştırılan eğitim kayıt formunu, bilgisayar ortamında veya çıktısını alarak eksiksiz bir şekilde doldurunuz.
- Program bedeline ilişkin ödeme işleminizi, kayıt formunda belirtilen banka hesaplarına havale / eft yoluyla, veya kredi kartınızla online olarak tamamlayınız.
- Kayıt formunu ve program bedeline ilişkin ödeme dekontunuzla birlikte e-mail ile ilgili eğitim danışmanınıza iletiniz.
- Kaydınız tamamlandığına dair bilgilendirme ve programa katılımınıza ilişkin detaylar aynı gün içerisinde size iletilecektir.
Eğitim Danışmanı; Aysel Yapar | BMI Education Consultant - 0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40 - ayselyapar@bm-institute.com
Ücret Bilgileri
Kişi Başı Program Bedeli; 1.600TL + KDV
- 3 Kişi ve üzeri toplu katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
- Program başlangıç tarihinden bir ay öncesine kadar yapılan kayıtlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
- Program bedeli havale/EFT ile veya kredi kartlarına vade farksız 3 taksitle ödenebilmektedir.
- Program başlama tarihinden bir hafta öncesinde yapılan iptal başvurularında, program bedeli kesintisiz iade edilir.
- Online eğitimlerde program bedeline PDF olarak eğitim dokümanları ve gerçekleştirilen canlı / interaktif sınıf eğitimine bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.
- Sınıf-içi eğitimlerde program bedeline öğle yemekler, gün boyu ikramlar / içecekler, ve tüm katılımcı dokümanları dahildir.
Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.