Uygulamalı Siber Güvenlik Eğitimi, temel bir güvenlik dersidir ancak yine de katılımcıların eğitime katılmadan önce TCP/IP, networking ve yeteri kadar Linux bilgisi gibi belirli bilgilere sahip olmasını gerekmektedir. Bu eğitimin amacı, ethical hacking metodolojisi oluşturarak katılımcılara laboratuvar ortamında gerçek penetrasyon testi tecrübesi kazandırmaktır.

Bu eğitim programında, temel IT bilgisine sahip bilişim uzmanlarının siber güvenlik konularında uygulamalı eğitim görerek "Siber Güvenlik Uzmanları" olarak gelişmelerini hedeflenmektedir. Böylelikle çalıştıkları kurumlarda uygulayabilecekleri yetknilik setini kazanacak, karışılaşabilecek sorunlar için çözümler üretebilecek ve kurumdaki bilgi/haberleşme güvenliği sistemlerinin gelişmesi için aksiyon alabilecek ve kurumu yönlendirebileceklerdir.

Eğitim online ortamda, 3 gün boyunca - 6 saatlik online seanslar ile gerçekleştirilecektir. Uygulamaya yönelik bir eğitim olup, interaktif sınıf ortamında birebir uygulama örnekleri ve vaka çalışmaları yapılacaktır.