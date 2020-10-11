Uygulamalı Siber Güvenlik Eğitimi - Online
BMI Open Platform
Program Hakkında
Uygulamalı Siber Güvenlik Eğitimi, temel bir güvenlik dersidir ancak yine de katılımcıların eğitime katılmadan önce TCP/IP, networking ve yeteri kadar Linux bilgisi gibi belirli bilgilere sahip olmasını gerekmektedir. Bu eğitimin amacı, ethical hacking metodolojisi oluşturarak katılımcılara laboratuvar ortamında gerçek penetrasyon testi tecrübesi kazandırmaktır.
Bu eğitim programında, temel IT bilgisine sahip bilişim uzmanlarının siber güvenlik konularında uygulamalı eğitim görerek "Siber Güvenlik Uzmanları" olarak gelişmelerini hedeflenmektedir. Böylelikle çalıştıkları kurumlarda uygulayabilecekleri yetknilik setini kazanacak, karışılaşabilecek sorunlar için çözümler üretebilecek ve kurumdaki bilgi/haberleşme güvenliği sistemlerinin gelişmesi için aksiyon alabilecek ve kurumu yönlendirebileceklerdir.
Eğitim online ortamda, 3 gün boyunca - 6 saatlik online seanslar ile gerçekleştirilecektir. Uygulamaya yönelik bir eğitim olup, interaktif sınıf ortamında birebir uygulama örnekleri ve vaka çalışmaları yapılacaktır.
Genel Bilgiler
Eğitim Tarihi: 9 - 10 - 11 Ekim 2020
Süre: 3 Gün (18 Saat)
Gün: Cuma - Cumartesi - Pazar
Saat: 10:00 - 17:00
Lokasyon: Online / Canlı Sınıf Eğitim
Kontenjan: 12 Kişi
Sonraki Dönem: Şubat 2021
Detaylı Bilgi için
Aysel Yapar | BMI Education Consultant
0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40
ayselyapar@bm-institute.com
Tüm open platform eğitim programları, kuruma özel / kapalı sınıf olarak düzenlenebilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz veya linkteki formu doldurunuz. > Kurumsal Talep Et
Online / Canlı Sınıf eğitimine katılmak için bilgisayarınıza Zoom programını indirmelisiniz.
Eğitim İçeriği
Uygulamalı Siber Güvenlik Eğitimi, bilgi güvenliği eğitimi ve ethical hacking dersidir. Bu eğitim, güvenlik dünyasında kendilerini tanıtmak isteyen ağ yöneticileri ve güvenlik uzmanları için tasarlanmıştır. Penetrasyon testleri konusunda detaylı bilgi sunan eğitimimiz, sahadaki en son hacking araçlarını ve tekniklerini sunar ve baştan sona tam kapsamlı penetrasyontestlerini simule eder. Farklı ve savunmasız bir ağa kendinizi enjekte ederek, deneyim sahibi olursunuz. Bu eğitim ile, sanal penetrasyon test laboratuvarı ortamımızı tamamen keşfedebilir ve bunlardan istifade edebilirsiniz. Toplam 3 Gün sürecek olan eğitim programında genel olarak aşağıdaki başlıklar incelenecektir,
- Siber Güvenlik, Konsept, Alanlar, Farklı Güvenlik Noktaları
- Ağların Taranması, Enümerasyon
- Sistem Hackleme
- Zararlı Yazılım Tehditleri
- Dinleme («Sniffing»)
- Sosyal Mühendislik
- Servis Reddi («Denial-of-Service»)
- Oturum Ele Geçirme («SessionHijacking»)
- Siber Güvenlik, Amaçlar, Hedefler, Araçlar
- Web Sunucusu / Uygulamaları Hacklemeve SQL Saldırısı
(«SQL Injection»)
- Kriptografi
- Kablosuz Ağ Testleri
- Mobil Platform Testleri
- Güvenlik Sistemlerini Atlatma Yöntemleri
- Sık Karşılaşılan Durumlar & Soru - Cevap
Eğitmen - Onur Oktay
Eğitmen - İsmail Saygılı
1998 yılında bilgisayarla tanışan İsmail Saygılı, 2000 yılından bu yana aktif olarak siber uzayda rol almaktadır. 2010 yılına kadar ki süreçte Black Hat tarafında kendisini geliştirmiştir. Üniversite eğitimini uçak teknolojisi üzerine alan Saygılı, 2010 yılından sonra profesyonel olarak siber güvenlik sektöründe hem ofansif güvenlik hem de defansif güvenlik taraflarında çalışmakta ve bu konuda çeşitli eğitimler de vererek sektöre aranılan personeller kazandırmaktadır. Ayrıca kendisine ait çeşitli blog sitelerinde de kişisel bilgi ve tecrübelerini makaleler yazarak okuyucularına aktarıyor.
Katılımcı Profili
Eğitime özellikle Bilgi güvenliği çalışanları, IT Departmanı çalışanları, ağ - sistem yöneticileri, veri tabanı yöneticileri - analistleri, bilgi işlem sistemleri ile ilgili yakından proje geliştirenler, denetçiler, güvenlik uzmanları, site - sistem yöneticileri, kendini siber güvenlik alanında geliştirmek isteyen veya bilgilerini güncellemek isteyen kişilerin katılımını hedeflenmektedir. Bunun yanı siber güvenlik konusunda kendini geliştirmek isteyen diğer departman yöneticileri, orta ve üst düzey yöneticiler, ve işletme sahiplerinin de katılımı eğitim hedefleri ile uyuşmaktadır.
Online eğitimin verimliliği ve interaktif olması gözetilerek katılımcı kontenjanı 15 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.
Belgelendirme
Bu online ve canlı yayın olarak gerçekleştirilecek eğitimin en az %80'ine katılanlara BMI Business School tarafından hazırlanan resmi sertifika önce pdf ve sonrasında kargo ile gönderilecektir.
Kayıt Bilgileri
Eğitime kayıt için, aşağıdaki iletişim bilgilerinden ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurarak kayıt sürecinizi başlatabilirsiniz.
Sonrasında kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde ilerlemektedir;
- Tarafınıza ulaştırılan eğitim kayıt formunu, bilgisayar ortamında veya çıktısını alarak eksiksiz bir şekilde doldurunuz.
- Program bedeline ilişkin ödeme işleminizi, kayıt formunda belirtilen banka hesaplarına havale / eft yoluyla, veya kredi kartınızla online olarak tamamlayınız.
- Kayıt formunu ve program bedeline ilişkin ödeme dekontunuzla birlikte e-mail ile ilgili eğitim danışmanınıza iletiniz.
- Kaydınız tamamlandığına dair bilgilendirme ve programa katılımınıza ilişkin detaylar aynı gün içerisinde size iletilecektir.
Eğitim Danışmanı; Aysel Yapar | BMI Education Consultant - 0 212 273 15 05 / 0 (555) 818 99 40 - ayselyapar@bm-institute.com
Eğitim Ücreti
Kişi Başı Program Bedeli; 1.500TL + KDV
- 3 Kişi ve üzeri toplu katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
- Program başlangıç tarihinden bir ay öncesine kadar yapılan kayıtlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
- Program bedeli havale/EFT ile veya kredi kartlarına vade farksız 3 taksitle ödenebilmektedir.
- Program başlama tarihinden bir hafta öncesinde yapılan iptal başvurularında, program bedeli kesintisiz iade edilir.
- Online eğitimlerde program bedeline PDF olarak eğitim dokümanları ve gerçekleştirilen canlı / interaktif sınıf eğitimine bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.
- Sınıf-içi eğitimlerde program bedeline öğle yemekler, gün boyu ikramlar / içecekler, ve tüm katılımcı dokümanları dahildir.
Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.