Dijital Pazarlama Sertifika Programı - Online Eğitim
Strateji'den Uygulama'ya Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya | BMI Open Platform
Program Hakkında
Türkiye'nin Dijital pazarlama alanında tecrübeli isimlerinin size yol göstereceği bu programın amacı, günümüzde en önemli mecra haline gelmiş dijital platformlar için, iş dünyasına yönelik bütünsel bir dijital pazarlama stratejisi oluşturma bilgi ve vizyonunu katılımcılarına kazandırmak, aynı zamanda dijital pazarlama ve sosyal medya pazarlaması için uygulamaya yönelik pratik bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamaktır.
Eğitim aşağıdaki konularda katılımcılara detaylı teknik bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar;
- Dijital Dünya'ya uygun iletişim teknikleri ve stratejileri hakkında bilgi seti kazandırmak,
- Verilerden yararlanarak dijital pazarlama stratejisi oluşturma ve planlama için vizyon kazandırmak,
- Dijital pazarlama mecraları ve uygulama araçları hakkında pratik bilgi kazandırmak,
- Uygulama ve vaka çalışmaları ile dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi hakkında beceri geliştirmek,
Genel Bilgiler
Başlangıç Tarihi: 24 Ekim 2020
Süre: 30 Saat (5 Gün)
Gün: Cumartesi - Pazar
Saat: 10:00 - 17:00
Lokasyon: Online / Canlı Sınıf Eğitim
Kontenjan: 12 Kişi
Sonraki Dönem: Şubat 2021
Detaylı Bilgi için
Aysel Yapar | BMI Education Consultant
0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40
ayselyapar@bm-institute.com
Tüm open platform eğitim programları, kuruma özel / kapalı sınıf olarak düzenlenebilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz veya linkteki formu doldurunuz. > Kurumsal Talep Et
Online / Canlı Sınıf eğitimine katılmak için bilgisayarınıza Zoom programını indirmelisiniz.
Eğitim İçeriği
Modül 1 - Dijital Dünyada İletişim & Pazarlama
- Dijital Dönüşüm, Dijital Dünya, Dijital İletişim
- Pazarlama'da Güncel Trendler ve Pazarlamanın Dönüşümü
- Dijital Teknolojiler - Pazarlamanın Yeni Karması
- Geleneksel Medya vs. Dijital Medya
- Tüketici Davranışları & Segmentasyon
- Pazarlama Kanalları & Mecralar
- İletişim Stratejileri & Yeni İletişim Yolları
- Marka Konumlandırma & Geliştirme
- Fiyatlama, Ölçümleme, Analiz, Raporlama
Modül 2 - Dijital Pazarlama Stratejisi Oluşturmak
- Strateji ve Stratejik Yönetimin Hedefi
- Dijital Pazarlama Stratejik Yaklaşmak
- Dijital Pazarlama için Başarılı Süreç Modeli
- Hedefleri Belirlemek, Hedefe Uygun Planlama Yapmak
- Veriyi Anlamlandırmak, Yönetmek, Kullanmak
- İstatistiklerden Yola Çıkarak Dijital Pazarlama Stratejisi
- Dijitalin 4 Anahtarı: Tasarım, İçerik, Teknoloji, Data
- Dijital Medya Planlama, Satınalma ve Optimizasyonu
- Dijital Pazarlama'da Başarı için Kritik Noktalar
Modül 3 - SEO & SEM (Search Engine Optimization & Marketing)
& Google Webmaster Tools & Google Analytics
- SEO - SEM Uyumlu İçerik Üretimi & Website Tasarımı
- Anahtar Kelime Yoğunluğu & Tagleme & Inline Linking - Kodlama
- Makale Pazarlaması & Forum Pazarlaması & Bağlantılama
- Back-Linking, Dijital İz Bırakma, Organik Arama Motoru
- Arama Motoru Pazarlama Stratejileri
- Google - Youtube Reklamları & Kampanya Oluşturmak
- Web Trafiğinin Kaynağını Anlamak Yönetmek
- Webmaster Tool Kullanımı ve Faydaları
Modül 5 - Sosyal Medya Pazarlaması & Yönetimi
& İçerik Pazarlaması & Influencer Marketing
- Müşterileriniz Nerede ve Ne Yapıyorlar?
- Sosyal Medyada Kurumsal Durum Değerlendirmesi
- Rakiplerinizle Nerede Kesişiyorsunuz?
- Sektörünüzün Sosyal Medya Analizi
- Sosyal Medya Stratejisi Belirlemek & SM Yönetimi
- İçerik Pazarlaması - Kavram Oluşturmak
- İçerik Pazarlaması - Kampanya Süreçleri & Yönetimi
- İçerik Pazarlaması - Örnek Olaylar & Vaka İncelemeleri
Modül 4 - Dijital Pazarlama'da Akışı Yönetmek & Nitelik ve Hedef Analizi & Hedef Kitle Belirleme & Dijital Reklam Satın alımı
- Dijital Pazarlama Süreçlerine Bütünsel Bakış
- Dijital Pazarlama Kanalları & Yönetimi
- Dijital Pazarlama Kanalı Seçimi & Hedef Kitle
- Hedef Kitle Belirlemek & Hedef Kitleye Ulaşmak
- Dijital Reklam Satın Almak & Fiyat / Performansı Anlamak
- Dijital Reklamları Değerlendirmek & Raporlamak
- Dijital Pazarlama Kanallarını Değerlendirmek & Raporlamak
- Strateji'den Uygulamaya Geçiş - Örnek Çalışmalar
Modül 6 - Facebook & Twitter & Instagram & Linkedin Reklamları
- Sosyal Medyada Reklam Kampanyaları & Yönetimi
- Sosyal Medyada Etkili Reklam Kampanyası Süreçleri
- Sosyal Medyada Reklam Etkisini Değerlendirmek & Raporlamak
- Farklı Kanalların Reklam Portalları & Kampanya Oluşturma
Modül 6 - Website Yönetimi & Kullanıcı Arayüzü - Etkileşimi
- Websitenizde Kullanıcıların Deneyimini Anlamak & Yönetmek
- UX & UI - Kullanıcı Deneyimi & Arayüzü - Etkileşimi Yönet
- Websitenize Trafik Yaratmak & Gelen Trafiği Yönlendirmek
- E-Mail ve Mobil Marketing, Online Reklamcılık, E-Ticaret Taktikleri
Güliz Aksoy
Eray Endeş
Elif Şen
Burak Kartal
Can Besen
Ali Umut Uyanık
Emrah Adıtatar
Serdar Paktın
Stratejik İletişim Danışmanı
Katılımcı Profili
Eğitime katılması hedeflenen profil;
- Firmaların pazarlama departmanlarında çalışan 2-7 sene tecrübeli pazarlama uzmanları, danışmanları
- Dijital Pazarlama Stratejileri konusunda gelişim hedefleyen Satış & Pazarlama Orta Düzey Yöneticileri
- Dijital Dünya & Pazarlama hakkında bilgi sahibi olmak isteyen Orta Düzey Yöneticiler ve Yönetici Adayları
- Pazarlama alanında kariyer yapmayı düşünen genç yetenekler, yeni mezunlar ve üniversite öğrencileri
Bunun yanı sıra, dijital pazarlama & sosyal medya yönetimi anlamında kendini geliştirmeyi hedefleyen diğer departman yöneticileri ve işletme sahiplerinin de katılımına açıktır.
Online eğitimin verimliliği ve interaktif olması gözetilerek katılımcı kontenjanı 12 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.
Belgelendirme
Bu online ve canlı yayın olarak gerçekleştirilecek eğitimin en az %80'ine katılanlara BMI Business School tarafından hazırlanan resmi sertifika önce pdf ve sonrasında kargo ile gönderilecektir.
Kayıt Bilgileri
Eğitime kayıt için, aşağıdaki iletişim bilgilerinden ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurarak kayıt sürecinizi başlatabilirsiniz.
Sonrasında kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde ilerlemektedir;
- Tarafınıza ulaştırılan eğitim kayıt formunu, bilgisayar ortamında veya çıktısını alarak eksiksiz bir şekilde doldurunuz.
- Program bedeline ilişkin ödeme işleminizi, kayıt formunda belirtilen banka hesaplarına havale / eft yoluyla, veya kredi kartınızla online olarak tamamlayınız.
- Kayıt formunu ve program bedeline ilişkin ödeme dekontunuzla birlikte e-mail ile ilgili eğitim danışmanınıza iletiniz.
- Kaydınız tamamlandığına dair bilgilendirme ve programa katılımınıza ilişkin detaylar aynı gün içerisinde size iletilecektir.
Eğitim Danışmanı; Aysel Yapar | BMI Education Consultant - 0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40 - ayselyapar@bm-institute.com
Eğitim Ücreti
Kişi Başı Program Bedeli; 2.250TL + %18 KDV
- 3 Kişi ve üzeri toplu katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
- Program başlangıç tarihinden bir ay öncesine kadar yapılan kayıtlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
- Program bedeli havale/EFT ile veya kredi kartlarına vade farksız 3 taksitle ödenebilmektedir.
- Program başlama tarihinden bir hafta öncesinde yapılan iptal başvurularında, program bedeli kesintisiz iade edilir.
- Online eğitimlerde program bedeline PDF olarak eğitim dokümanları ve gerçekleştirilen canlı / interaktif sınıf eğitimine bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.
- Sınıf-içi eğitimlerde program bedeline öğle yemekler, gün boyu ikramlar / içecekler, ve tüm katılımcı dokümanları dahildir.
Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.