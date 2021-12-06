BMI Business School

İnsan Kaynakları Analitiği Sertifika Programı

Mannheim Business School &  BMI Executive Education

Veri Analitiği ve Veri Bilimi

Program Hakkında

Almanya'nın 1 Numaralı İş Okulu olan Mannheim Business School ve BMI Business School Istanbul işbirliğiyle düzenlenen İK Analitiği Sertifika Programının amacı; deneyimli insan kaynakları yöneticilerini ve kurum içerisindeki diğer departman yöneticilerini, İK yönetiminde veri analitiği ve veri biliminden yararlanılarak, kurumun stratejisine ve verimliliğine nasıl katkıda bulunulabileceği konusunda geliştirmeyi ve bakış açısı kazandırmayı hedefleri. 


İK Veri Analitiği Sertifika Programı ile katılımcılar, insan kaynakları uygulamalarının ve çıktılarının veriye dayalı kararlarla nasıl geliştirilebileceğini, doğru verinin toplanması, analiz edilmesi ve yönetilmesi ile kurum ik stratejisinde veriden nasıl değer yaratılabileceğini inceleyecekler. Ayrıca dünyadan ve Türkiye'den  uygulamadaki güncel örnekler ve vaka analizleri ile İK analitiği ve dijital İK trendleri hakkında bakış açısı kazanacaklar.


> Program broşürünü PDF olarak indirmek için tıklayınız |  Click to download program brochure (PDF) in English.

 

Genel Bilgiler

Eğitim Tarihi: 6 Aralık 2021

Süre: 24 Saat (6 Gün)

Gün & Saat: Salı-Perşembe / 16:00-19:00                    Cumartesi / 10:00 - 16:00

Lokasyon: Online / Canlı Sınıf

Sonraki Dönem: 2 Nisan 2022

Detaylı Bilgi için

Aysel Yapar | BMI Education Consultant

0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40

ayselyapar@bmieducation.com

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu
Program Broşürünü (PDF) İndir

Eğitim Alanları

  • Teknoloji & Dijital Dönüşüm
  • İnsan Kaynakları
  • Strateji & Liderlik

Kimin İçin Uygun

  • Orta ve Üst Düzey Yöneticiler
  • Takım & Departman Yöneticileri, Liderleri
  • İşletme Sahipleri & Yöneticileri

Hedefler

Veri Analitiği Sertifika Programı katılımcılarına; 
  • Veri Bilimi alanındaki anahtar kavramlar, tarihsel gelişimi ve günümüzdeki uygulama alanları bilgileri aktarır, 
  • Dijital iş dünyasında veri bilimi ve veri analitiği konularında stratejik bakış açısı geliştirmesini sağlar, 
  • İK analitiği planlama ve uygulama sürecinin basamaklarını aktarır, 
  • Workshop çalışmaları ile kurumlarında İK analitiği uygulamalarını hayata geçirecek yetkinlik kazandırır,
  • Kurumun hedeflerine katkıda bulunacak İK stratejisi oluşturma konusunda yetkinliklerini geliştirir,
  • Kurum içerisindeki karmaşık ve zorlu durumlarda veriye dayanarak etkili ve sonuca yönelik karar alma - eyleme geçme yetisini geliştirir,
  • İK analitiği alanındaki güncel ve başarılı örneklerin incelenmesi ile uygulamaya yönelik vizyoner ve inovatif düşünmesine katkıda bulunur,

Katılımcı Profili

Eğitim programı, iş analitiği, veri bilimi, büyük veri gibi alanlara ilgi duyan, hali hazırda bu alanlarda çalışmakta olan ve bilgilerini ilerletmek isteyen iş dünyası profesyonellerinin katılımına uygundur.  Fakat programın temel hedef kitlesi kurumların İK departmanlarda orta ve üst düzey yönetici koltuklarında çalışan; veri analitiği konusunda gelişim göstererek kurum, departman ve kişisel hedeflerine katkıda bulunabilecek iş dünyası profesyonelleridir.


Programa İK alanında en az 5 yıl profesyonel iş deneyimi sahibi,  kurumlarında orta – üst düzey yönetici olarak çalışan veya yönetici adayı olarak gösterilen iş dünyası profesyonelleri kabul edilmektedir.


Bununla birlikte, veri bilimi alanında kendini geliştirmek isteyen diğer departmanlardaki orta – üst düzey yöneticiler, işletme sahipleri ve yönetim alanında danışmanlık / hizmet sunan profesyonellerin de katılımı kabul edilmektedir. 

Sertifika & Mezunlar Topluluğu

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar Mannheim Business School tarafından hazırlanan resmi “HR & People Analytics” sertifikası ve BMI tarafından Executive Education sertifikası olmak üzere çift sertifikaya hak kazanacaklardır.


Aynı zamanda program mezunları, Executive Education programı katılımcılarına özel BMI Mezunlar Topluluğu üyesi olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, topluluk üyelerine özel olarak düzenlenen workshop, seminer ve etkinliklere ücretsiz olarak katılım gösterebilmekte ve yaşam boyu sürecek eşsiz bir network ve gelişim ağına sahip olmaktadırlar. Mezunlar topluluğu üyeleri aynı zamanda, BMI tarafından düzenlenen tüm eğitim, konferans ve zirve programlarına katılım için özel indirim oranlarından yararlanabilmektedir.   


* Eğitim programı %50 İngilizce / %50 Türkçe olarak gerçekleştirilecektir. Program sonunda Mannheim Business School tarafından İngilizce sertifika, BMI Business School tarafından İngilizce - Türkçe sertifikaya hak kazanılmaktadır. 

Program İçeriği

 1. Modül | Data Science, Big Data, Data Analyitcs - Fundamentals  2. Modül | Stratejik Bir Yön Olarak İK Metrikleri & İK Analitiği
Veri Bilimi Nedir? Veri Bilimi Çağında Mıyız? Veri Neden Önemli?Kurum Stratejisi ve İK Stratejisini Uyumlandırmak için İK Analitiği
Veri Bilimi - Veri Analitiği - Büyük Veri / Temel Kavramlar ve FarklarKurum Stratejisinde ve Hedeflerinde İK Metriklerini Anlamak & Yönetmek
Veri Analitiği Neyi Hedefler? Uygulama Alanları? Katkıları?İK Analitiği ile Kurum için Değer Yaratmak - Veriden Değer Yaratmak
 3. Modül | İK Analitiğine Giriş & İK Analitiğinin Temelleri4. Modül | İK Analitik Vaka Çalışmaları & İncelemeleri
İK Analitiği Nedir? Neden Yapılır? Nasıl Fayda Sağlar?Tahmine Dayalı Analitik & Fayda Analizi - İK Analitik Kavramı ve Hazırlıklar
İK Projelerinde İstatistik ve Veriden Yararlanmak
Veriye ve Kanıta Dayalı İK Yönetimi - Uygulama Örnekleri
İK Metrikleri, KPI ve Ölçümleme - Uygulama Çalışmaları (Workshop)Veri Görselleştirme ve Raporlama  - İK Analitiği Çıktıları (Workshop)
 5. Modül | Dijital Dünya - Veri Bilimi - İK Analitiği / Sektörler ve Uygulamalar
Farklı Sektörler, Farklı Departmanlar, Farklı Amaçlar - İK Analitiği Uygulamaları & Güncel Örnekler
Şirket Yönetiminde ve Geleceğinde Veri Bilimi & Veri Analitiğinin Rolü - İK Analitiğinden Çıktılar
 Dünya'da ve Türkiye'de | Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi & Dijital İK Trendleri ve Geleceği

Eğitmen & Konuşmacılar

Konuk konuşmacılar ve sektör profesyonelleri, katılımcıların sektör, seviye ve departman dağılımına göre eğitim dönemlerinde farklılıklar gösterebilmektedir. Güncel eğitim döneminin konuşmacı listesi için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz. 

Prof. Dr. Torsten Biemann

Mannheim University
Chair of Business Administration and Leadership

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Eğitmen - Prof. Dr. Torsten Biemann

Prof. Dr. Torsten Biemann has held the chair for human resource management and leadership at the University of Mannheim since 2013. He is the author of numerous national and international publications with a focus on personnel strategy, people analytics and leadership. In addition, he is a member of the editorial advisory board of various HR magazines and, according to Personalmagazin, is one of the 40 leading figures in HR.  He takes the approach of evidence-based personnel management in order to bridge the gap between theory and practice in the HR management area.

Focus Topics; Careers and career patterns - Effectiveness of HR practices - International HR management - Methods in management research - Leadership and leadership success 

Konuşmacılar

Dr. Chris Kaibel

Roche Germany
Project Lead - People Analytics

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Dr. Max  Mühlenbock

SAP Germany
People Insights

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Dr. Ahmet Karahan

Coca-Cola | CCI

Group HR Analytics and HR Technology Leader

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Mehpare Alp

FNSS Savunma Sanayi
HR Director

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Neslihan Ogan Gümrükçü

Schneider Electric

MEA Vice President - Talent Management&Learning 

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Gökhan Mataracı

KPMG

Director, Data and Analytics Leader

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Mannheim Business School

Mannheim Business School Hakkında

Almanya'nın en prestijli ve en başarılı iş okulu olan Mannheim Business School, Alman Endüstrisinin ve İş Dünyasının merkezinde Frankfurt - Stutgart arasındaki Mannheim kentinde konumlanmaktadır. Dünyaca bilinen basın mecraları tarafından son 5 yıldır tartışmasız Almanya'nın 1 Numaralı iş okulu olarak gösterilen MBS, aynı zamanda Avrupa'da ilk 20 Business School arasında yer almaktadır. 

Program Takvimi & Detaylar

Eğitim programı, iki hafta boyunca, salı - perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere toplam 6 online seans olarak gerçekleştirilecek, eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra, güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacaktır. Cumartesi günleri ise tam gün - 6 saat gerçekleştirilecek online seanslarda sektörün tecrübeli yöneticileri ve yönetim danışmanları ile deneyim ve bilgi paylaşımı seansları gerçekleştirilecek, aynı zamanda networking eventleri düzenlenecektir. 


Program Süresi: 30 Saat (8 Yarım Gün) 

Gün & Saat: Salı - Perşembe / 16:00-19:00 & Cumartesi / 10:00 - 16:00  

Lokasyon: Online – Vedubox Eğitim Sistemi / Zoom Video Conference

Program Dili: İngilizce & Türkçe
Kontenjan: Maksimum 15 Katılımcı
* Program katılımcı kitlesinde çeşitliliği gözetmek adına, her dönem başvurular sektör, seviye ve departman bazında değerlendirilmektedir. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.


Belgelendirme

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar Mannheim Business School tarafından hazırlanan resmi “HR & People Analytics” sertifikasına hak kazanacaklardır. 


Ücret Bilgileri
2021 yılı için; program kişi başı katılım ücreti peşin ödeme 1.000 Euro + KDV / 10.000TL + KDV olarak belirlenmiştir. 1 Ocak 2022 itibariyle programı katılım ücreti güncellenecektir. 

-  Erken kayıt dönemi eğitim başlangıcından bir ay öncesine kadardır ve %10 erken kayıt indirimi uygulanmaktadır.

-  Programa üç kişi ve üzeri toplu katılımlarda, %10 grup indirimi uygulanmaktadır.

-  BMI Mezunlar Topluluğu üyelerine programa katılım için %25 indirim uygulanmaktadır.


Programa kayıt için öncelikle başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve eğitim danışmanına iletilmesi gerekmektedir. Programa başvurular seçici komite tarafından, katılımcı profilindeki çeşitliliği gözetmem adına ve ön gereklilikleri tamamlamaları açısından değerlendirilecektir ve bu doğrultuda programa kabul edilen adaylar kayıt işlemlerini tamamlamak üzere yönlendirilecektir.


Online Eğitim Sistemi / Destek Partneri: Vedubox Dijital Sertifika Destek Partneri: Sertifier 

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu


Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. 

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Gazi Umur Pasa Sk. No. 31 

Balmumcu / Besiktas / Istanbul

T: +90 (212) 273 15 05

M: info@bmieducation.com

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