İnsan Kaynakları Analitiği Sertifika Programı
Mannheim Business School & BMI Executive Education
Program Hakkında
Almanya'nın 1 Numaralı İş Okulu olan Mannheim Business School ve BMI Business School Istanbul işbirliğiyle düzenlenen İK Analitiği Sertifika Programının amacı; deneyimli insan kaynakları yöneticilerini ve kurum içerisindeki diğer departman yöneticilerini, İK yönetiminde veri analitiği ve veri biliminden yararlanılarak, kurumun stratejisine ve verimliliğine nasıl katkıda bulunulabileceği konusunda geliştirmeyi ve bakış açısı kazandırmayı hedefleri.
İK Veri Analitiği Sertifika Programı ile katılımcılar, insan kaynakları uygulamalarının ve çıktılarının veriye dayalı kararlarla nasıl geliştirilebileceğini, doğru verinin toplanması, analiz edilmesi ve yönetilmesi ile kurum ik stratejisinde veriden nasıl değer yaratılabileceğini inceleyecekler. Ayrıca dünyadan ve Türkiye'den uygulamadaki güncel örnekler ve vaka analizleri ile İK analitiği ve dijital İK trendleri hakkında bakış açısı kazanacaklar.
> Program broşürünü PDF olarak indirmek için tıklayınız | Click to download program brochure (PDF) in English.
Genel Bilgiler
Eğitim Tarihi: 6 Aralık 2021
Süre: 24 Saat (6 Gün)
Gün & Saat: Salı-Perşembe / 16:00-19:00 Cumartesi / 10:00 - 16:00
Lokasyon: Online / Canlı Sınıf
Sonraki Dönem: 2 Nisan 2022
Detaylı Bilgi için
Aysel Yapar | BMI Education Consultant
0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40
ayselyapar@bmieducation.com
Program İçeriği
|1. Modül | Data Science, Big Data, Data Analyitcs - Fundamentals
|2. Modül | Stratejik Bir Yön Olarak İK Metrikleri & İK Analitiği
|Veri Bilimi Nedir? Veri Bilimi Çağında Mıyız? Veri Neden Önemli?
|Kurum Stratejisi ve İK Stratejisini Uyumlandırmak için İK Analitiği
|Veri Bilimi - Veri Analitiği - Büyük Veri / Temel Kavramlar ve Farklar
|Kurum Stratejisinde ve Hedeflerinde İK Metriklerini Anlamak & Yönetmek
|Veri Analitiği Neyi Hedefler? Uygulama Alanları? Katkıları?
|İK Analitiği ile Kurum için Değer Yaratmak - Veriden Değer Yaratmak
|3. Modül | İK Analitiğine Giriş & İK Analitiğinin Temelleri
|4. Modül | İK Analitik Vaka Çalışmaları & İncelemeleri
|İK Analitiği Nedir? Neden Yapılır? Nasıl Fayda Sağlar?
|Tahmine Dayalı Analitik & Fayda Analizi - İK Analitik Kavramı ve Hazırlıklar
|İK Projelerinde İstatistik ve Veriden Yararlanmak
|Veriye ve Kanıta Dayalı İK Yönetimi - Uygulama Örnekleri
|İK Metrikleri, KPI ve Ölçümleme - Uygulama Çalışmaları (Workshop)
|Veri Görselleştirme ve Raporlama - İK Analitiği Çıktıları (Workshop)
|5. Modül | Dijital Dünya - Veri Bilimi - İK Analitiği / Sektörler ve Uygulamalar
|Farklı Sektörler, Farklı Departmanlar, Farklı Amaçlar - İK Analitiği Uygulamaları & Güncel Örnekler
|Şirket Yönetiminde ve Geleceğinde Veri Bilimi & Veri Analitiğinin Rolü - İK Analitiğinden Çıktılar
|Dünya'da ve Türkiye'de | Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi & Dijital İK Trendleri ve Geleceği
Eğitmen & Konuşmacılar
Konuk konuşmacılar ve sektör profesyonelleri, katılımcıların sektör, seviye ve departman dağılımına göre eğitim dönemlerinde farklılıklar gösterebilmektedir. Güncel eğitim döneminin konuşmacı listesi için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz.
Prof. Dr. Torsten Biemann
Mannheim University
Chair of Business Administration and Leadership
Eğitmen - Prof. Dr. Torsten Biemann
Prof. Dr. Torsten Biemann has held the chair for human resource management and leadership at the University of Mannheim since 2013. He is the author of numerous national and international publications with a focus on personnel strategy, people analytics and leadership. In addition, he is a member of the editorial advisory board of various HR magazines and, according to Personalmagazin, is one of the 40 leading figures in HR. He takes the approach of evidence-based personnel management in order to bridge the gap between theory and practice in the HR management area.
Focus Topics; Careers and career patterns - Effectiveness of HR practices - International HR management - Methods in management research - Leadership and leadership success
Konuşmacılar
Dr. Chris Kaibel
Roche Germany
Project Lead - People Analytics
Dr. Max Mühlenbock
SAP Germany
People Insights
Dr. Ahmet Karahan
Coca-Cola | CCI
Group HR Analytics and HR Technology Leader
Mehpare Alp
FNSS Savunma Sanayi
HR Director
Neslihan Ogan Gümrükçü
Schneider Electric
MEA Vice President - Talent Management&Learning
Gökhan Mataracı
KPMG
Director, Data and Analytics Leader
Mannheim Business School Hakkında
Almanya'nın en prestijli ve en başarılı iş okulu olan Mannheim Business School, Alman Endüstrisinin ve İş Dünyasının merkezinde Frankfurt - Stutgart arasındaki Mannheim kentinde konumlanmaktadır. Dünyaca bilinen basın mecraları tarafından son 5 yıldır tartışmasız Almanya'nın 1 Numaralı iş okulu olarak gösterilen MBS, aynı zamanda Avrupa'da ilk 20 Business School arasında yer almaktadır.
Program Takvimi & Detaylar
Eğitim programı, iki hafta boyunca, salı - perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere toplam 6 online seans olarak gerçekleştirilecek, eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra, güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacaktır. Cumartesi günleri ise tam gün - 6 saat gerçekleştirilecek online seanslarda sektörün tecrübeli yöneticileri ve yönetim danışmanları ile deneyim ve bilgi paylaşımı seansları gerçekleştirilecek, aynı zamanda networking eventleri düzenlenecektir.
Program Süresi: 30 Saat (8 Yarım Gün)
Gün & Saat: Salı - Perşembe / 16:00-19:00 & Cumartesi / 10:00 - 16:00
Lokasyon: Online – Vedubox Eğitim Sistemi / Zoom Video Conference
Program Dili: İngilizce & Türkçe
Kontenjan: Maksimum 15 Katılımcı
* Program katılımcı kitlesinde çeşitliliği gözetmek adına, her dönem başvurular sektör, seviye ve departman bazında değerlendirilmektedir. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.
Belgelendirme
Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar Mannheim Business School tarafından hazırlanan resmi “HR & People Analytics” sertifikasına hak kazanacaklardır.
Ücret Bilgileri
2021 yılı için; program kişi başı katılım ücreti peşin ödeme 1.000 Euro + KDV / 10.000TL + KDV olarak belirlenmiştir. 1 Ocak 2022 itibariyle programı katılım ücreti güncellenecektir.
- Erken kayıt dönemi eğitim başlangıcından bir ay öncesine kadardır ve %10 erken kayıt indirimi uygulanmaktadır.
- Programa üç kişi ve üzeri toplu katılımlarda, %10 grup indirimi uygulanmaktadır.
- BMI Mezunlar Topluluğu üyelerine programa katılım için %25 indirim uygulanmaktadır.
Programa kayıt için öncelikle başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve eğitim danışmanına iletilmesi gerekmektedir. Programa başvurular seçici komite tarafından, katılımcı profilindeki çeşitliliği gözetmem adına ve ön gereklilikleri tamamlamaları açısından değerlendirilecektir ve bu doğrultuda programa kabul edilen adaylar kayıt işlemlerini tamamlamak üzere yönlendirilecektir.
Online Eğitim Sistemi / Destek Partneri: Dijital Sertifika Destek Partneri:
Detaylı Bilgi & Başvuru Formu
Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.