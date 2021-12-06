Almanya'nın 1 Numaralı İş Okulu olan Mannheim Business School ve BMI Business School Istanbul işbirliğiyle düzenlenen İK Analitiği Sertifika Programının amacı; deneyimli insan kaynakları yöneticilerini ve kurum içerisindeki diğer departman yöneticilerini, İK yönetiminde veri analitiği ve veri biliminden yararlanılarak, kurumun stratejisine ve verimliliğine nasıl katkıda bulunulabileceği konusunda geliştirmeyi ve bakış açısı kazandırmayı hedefleri.





İK Veri Analitiği Sertifika Programı ile katılımcılar, insan kaynakları uygulamalarının ve çıktılarının veriye dayalı kararlarla nasıl geliştirilebileceğini, doğru verinin toplanması, analiz edilmesi ve yönetilmesi ile kurum ik stratejisinde veriden nasıl değer yaratılabileceğini inceleyecekler. Ayrıca dünyadan ve Türkiye'den uygulamadaki güncel örnekler ve vaka analizleri ile İK analitiği ve dijital İK trendleri hakkında bakış açısı kazanacaklar.





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