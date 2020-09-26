Stratejik Marka & Pazarlama İletişimi Sertifika Programının amacı; pazarlama ve marka yönetimi alanında en güncel uygulamaları, yeni nesil yöntemleri ve iletişim stratejilerini, değişen tüketici davranışları, rekabet ortamı ve dijitalleşme sürecinin etkileri doğrultusunda inceleyerek, katılımcılarını güncel dünya trendlerine hakim ve stratejik vizyon sahibi pazarlama profesyonelleri olarak üst düzey yönetici koltuklarına hazırlamaktır.





Dijital Dünya’da marka yönetimi ve pazarlama iletişiminin temel stratejileri, yeni metotları ve güncel trendlerinin kapsama alındığı, toplam 6 gün sürecek olan bu online sertifika programında katılımcılar, stratejik pazarlama iletişimi ve marka yönetimi konularında kendilerini geliştirme ve güncelleme fırsatı yakalayacaklar.







