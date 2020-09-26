BMI Business School

Stratejik Marka & Pazarlama İletişimi Sertifika Programı
IAE Paris Sorbonne Business School &  BMI Executive Education

Program Hakkında

Stratejik Marka & Pazarlama İletişimi Sertifika Programının amacı; pazarlama ve marka yönetimi alanında en güncel uygulamaları, yeni nesil yöntemleri ve iletişim stratejilerini, değişen tüketici davranışları, rekabet ortamı ve dijitalleşme sürecinin etkileri doğrultusunda inceleyerek, katılımcılarını güncel dünya trendlerine hakim ve stratejik vizyon sahibi pazarlama profesyonelleri olarak üst düzey yönetici koltuklarına hazırlamaktır.  


Dijital Dünya’da marka yönetimi ve pazarlama iletişiminin temel stratejileri, yeni metotları ve güncel trendlerinin kapsama alındığı, toplam 6 gün sürecek olan bu online sertifika programında katılımcılar, stratejik pazarlama iletişimi ve marka yönetimi konularında kendilerini geliştirme ve güncelleme fırsatı yakalayacaklar. 



Genel Bilgiler

Eğitim Tarihi: 21-26 Eylül 2020

Süre: 18 Saat (6 Gün)

Günler: Tüm Hafta (Pazartesi - Cumartesi)
Saat: 16:00 - 19:00

Lokasyon: Online / Canlı Sınıf

Sonraki Dönem: Nisan 2021

Detaylı Bilgi için

Seçil Sevim | BMI Education Consultant

0 212 273 15 05 / 0 505 582 56 25

secilsevim@bm-institute.com

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu

Eğitim Alanları

  • Satış & Pazarlama
  • Strateji & Liderlik
  • Genel Yönetim

Kimin İçin Uygun

  • Orta Düzey Yöneticiler
  • Takım & Departman Yöneticileri
  • Kıdemli Danışmanlar
  • İşletme Sahipleri & Yöneticileri

Hedefler

Stratejik Marka & Pazarlama İletişimi Sertifika Programı katılımcılarına; 
  • Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi alanında temel stratejik çerçeveler hakkında bilgi seti kazandırır, 
  • Dijital dünyada pazarlama iletişimi ve marka yönetimi konularında stratejik bakış açısı geliştirmesini sağlar, 
  • Güncel pazarlama trendleri, dijital pazarlama stratejileri, ve yeni nesil yaklaşımlar hakkında pratik bilgileri aktarır, yaklaşan değişimlere hazırlar,
  • Kurumun ve markanın hedeflerine katkıda bulunacak şekilde pazarlama stratejisi oluşturma & yönlendirme konusunda yetkinliklerini geliştirir,
  • Dijital dünya, değişen tüketici davranışları ve farklılaşan rekabet ortamı hakkında vizyoner ve inovatif düşünmesine katkıda bulunur,

Katılımcı Profili

Eğitim programı, pazarlama, marka yönetimi, halkla ilişkiler, iletişim ve benzeri alanlarda deneyimli iş dünyası profesyonellerini, strateji, dijital dünya ve pazarlama iletişimi alanlarında geliştirmek,  güncellemek ve ilham vermek için tasarlanmıştır. 


Programa öncelikle ilgili alanlarda deneyim sahibi, kurumlarında orta – üst düzey yönetici olarak çalışan veya yönetici adayı olarak gösterilen iş dünyası profesyonelleri kabul edilmektedir.


Bununla birlikte, programa ilgili alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen satış, teknoloji, finans gibi diğer departmanlardaki orta – üst düzey yöneticilerin, işletme sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürlerin, ve yönetim – pazarlama alanında danışmanlık / hizmet sunan profesyonellerin de katılımı kabul edilmektedir. 

Sertifika & Mezunlar Topluluğu

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar IAE Paris Sorbonne Business School tarafından hazırlanan resmi “Strategic Brand & Marketing Communication” sertifikası ve BMI tarafından Executive Education sertifikası olmak üzere çift sertifikaya hak kazanacaklardır.


Aynı zamanda program mezunları, Executive Education programı katılımcılarına özel BMI Mezunlar Topluluğu üyesi olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, topluluk üyelerine özel olarak düzenlenen workshop, seminer ve etkinliklere ücretsiz olarak katılım gösterebilmekte ve yaşam boyu sürecek eşsiz bir network ve gelişim ağına sahip olmaktadırlar. Mezunlar topluluğu üyeleri aynı zamanda, BMI tarafından düzenlenen tüm eğitim, konferans ve zirve programlarına katılım için özel indirim oranlarından yararlanabilmektedir.   

Program İçeriği

 1. Modül | Strateji, Stratejik Yönetim, Pazarlama 2. Modül | Stratejik Marka Yönetimi & Pazarlama İletişimi
Stratejinin Temelleri, Strateji Planlama, Stratejik YönetimMarka Durum Analizi & Strateji Planlaması 
Pazarlamanın Kurum için Stratejik Rolü, Görevi ve AmacıStratejik Ürün / Marka Yönetimi
Pazarlama Stratejisi – İletişim Stratejisi - Şirket Stratejisi
Fiyatlandırma, Dağıtım, Kanal, İletişim, Büyüme Stratejileri
 3. Modül | How Brands Can Communicate Effectively During & After Covid-19 Crisis4. Modül | How Brands Can Communicate Effectively During & After Covid-19 Crisis
Responsiveness & Adaptation in Brand ManagementHow brands can take advantage of such extreme conditions
Major brand issues during a crisis context
How to Revitalize & Reinvent the consumer relationship 
What is a strong brand and how to build it ?How to Develop & Reinforce brand meaning during critical situations
5. Modül | Dijital Dünya, Dijital İletişim, Pazarlama ve Marka 6. Modül | Pazarlama - Liderlik - Yönetim
Dijital Pazarlama Kavramları ve Dijital İletişim StratejisiŞirket Stratejisi ile  Pazarlama Stratejisini Uyumlandırmak
Dijital Pazarlama Teknolojileri ve Güncel Trendler
Şirket Yönetiminde ve Geleceğinde Pazarlama Fonksiyonun Rolü
Yeni Nesil Pazarlama Yaklaşımları & Stratejileri Dünya'da ve Türkiye'de Pazarlama Fonksiyonu

Eğitmen & Konuşmacılar

Konuk konuşmacılar ve sektör profesyonelleri, katılımcıların sektör, seviye ve departman dağılımına göre eğitim dönemlerinde farklılıklar gösterebilmektedir. Güncel eğitim döneminin konuşmacı listesi için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz. 

Dr. Geraldine Scmidt

Paris Sorbonne University
Professeur de l'IAE Paris - Sorbonne

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Dr. Valerie Zeitoun

Paris Sorbonne University
Professeur de l'IAE Paris - Sorbonne

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Boğaç Göncü

Startershub
CEO

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Barış Erdim

Toyota Türkiye

CMO

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Tunç Berkman

Divera AI, Chado, TBS et al.

CMO, Marketing Consultant, Investor

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İsmail Bütün

Türk Telekom

Chief Consumer Sales Officer

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Cem Aracı

PwC Türkiye

Partner

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Özlem Kestioğlu

SAP Türkiye

Head of Customer Experience

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Program Takvimi & Detaylar

Eğitim programı, 6 Gün boyunca her gün 3 saatlik online seanslar olarak gerçekleştirilecek, eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra, güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacak, ayrıca deneyim, bilgi paylaşımı ve networking seansları yapılacaktır. 


Program boyunca katılımcılar, online seanslar aracılığıyla;

-  Paris Sorbonne Business School’un marka yönetimi ve pazarlama iletişimi alanında uzman akademik kadrosu,

-  Türkiye’nin lider firmalarının CMO’lar ve üst düzey pazarlama yöneticileri,

-  Sektörün önde gelen pazarlama ve yönetim danışmanlarıyla,

eğitim / sunum seanslarında buluşacaklar, güncel ve başarılı örnekleri inceleyecek – vaka analizleri / çalışmaları uygulayacak, bilgi - deneyim paylaşımı seansları gerçekleştirecekler. 


Program Süresi: 18 Saat (6 Gün) 

Gün & Saat: Pazartesi - Cumartesi / 16:00 – 19:00
Lokasyon: Online – Vedubox Eğitim Sistemi / Zoom Video Conference

Program Dili: İngilizce & Türkçe
Kontenjan: Maksimum 20 Katılımcı
* Program katılımcı kitlesinde çeşitliliği gözetmek adına, her dönem başvurular sektör, seviye ve departman bazında değerlendirilmektedir. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.


Belgelendirme

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar IAE Paris Sorbonne Business School tarafından hazırlanan resmi “Stratejik Marka & Pazarlama İletişimi” sertifikasına hak kazanacaklardır. 


Ücret Bilgileri
2020-2021 Akademik yılı için, program kişi başı katılım ücreti peşin ödeme 800 Euro + KDV olarak belirlenmiştir. 

-  Erken kayıt dönemi 4 Eylül 2020'ye kadardır ve %10 erken kayıt indirimi uygulanmaktadır.

-  Programa üç kişi ve üzeri toplu katılımlarda, %10 grup indirimi uygulanmaktadır.

-  BMI Mezunlar Topluluğu üyelerine programa katılım için %25 indirim uygulanmaktadır.


Programa kayıt için öncelikle başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve eğitim danışmanına iletilmesi gerekmektedir. Programa başvurular seçici komite tarafından, katılımcı profilindeki çeşitliliği gözetmem adına ve ön gereklilikleri tamamlamaları açısından değerlendirilecektir ve bu doğrultuda programa kabul edilen adaylar kayıt işlemlerini tamamlamak üzere yönlendirilecektir.


Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. 

Contact Us

Gazi Umur Pasa Sk. No. 31 

Balmumcu / Besiktas / Istanbul

T: +90 (212) 273 15 05

M: info@bm-institute.com

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