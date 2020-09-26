Stratejik Marka & Pazarlama İletişimi Sertifika Programı
IAE Paris Sorbonne Business School & BMI Executive Education
Program Hakkında
Stratejik Marka & Pazarlama İletişimi Sertifika Programının amacı; pazarlama ve marka yönetimi alanında en güncel uygulamaları, yeni nesil yöntemleri ve iletişim stratejilerini, değişen tüketici davranışları, rekabet ortamı ve dijitalleşme sürecinin etkileri doğrultusunda inceleyerek, katılımcılarını güncel dünya trendlerine hakim ve stratejik vizyon sahibi pazarlama profesyonelleri olarak üst düzey yönetici koltuklarına hazırlamaktır.
Dijital Dünya’da marka yönetimi ve pazarlama iletişiminin temel stratejileri, yeni metotları ve güncel trendlerinin kapsama alındığı, toplam 6 gün sürecek olan bu online sertifika programında katılımcılar, stratejik pazarlama iletişimi ve marka yönetimi konularında kendilerini geliştirme ve güncelleme fırsatı yakalayacaklar.
Genel Bilgiler
Eğitim Tarihi: 21-26 Eylül 2020
Süre: 18 Saat (6 Gün)
Günler: Tüm Hafta (Pazartesi - Cumartesi)
Saat: 16:00 - 19:00
Lokasyon: Online / Canlı Sınıf
Sonraki Dönem: Nisan 2021
Detaylı Bilgi için
Seçil Sevim | BMI Education Consultant
0 212 273 15 05 / 0 505 582 56 25
secilsevim@bm-institute.com
Program İçeriği
|1. Modül | Strateji, Stratejik Yönetim, Pazarlama
|2. Modül | Stratejik Marka Yönetimi & Pazarlama İletişimi
|Stratejinin Temelleri, Strateji Planlama, Stratejik Yönetim
|Marka Durum Analizi & Strateji Planlaması
|Pazarlamanın Kurum için Stratejik Rolü, Görevi ve Amacı
|Stratejik Ürün / Marka Yönetimi
|Pazarlama Stratejisi – İletişim Stratejisi - Şirket Stratejisi
|Fiyatlandırma, Dağıtım, Kanal, İletişim, Büyüme Stratejileri
|3. Modül | How Brands Can Communicate Effectively During & After Covid-19 Crisis
|4. Modül | How Brands Can Communicate Effectively During & After Covid-19 Crisis
|Responsiveness & Adaptation in Brand Management
|How brands can take advantage of such extreme conditions
|Major brand issues during a crisis context
|How to Revitalize & Reinvent the consumer relationship
|What is a strong brand and how to build it ?
|How to Develop & Reinforce brand meaning during critical situations
|5. Modül | Dijital Dünya, Dijital İletişim, Pazarlama ve Marka
|6. Modül | Pazarlama - Liderlik - Yönetim
|Dijital Pazarlama Kavramları ve Dijital İletişim Stratejisi
|Şirket Stratejisi ile Pazarlama Stratejisini Uyumlandırmak
|Dijital Pazarlama Teknolojileri ve Güncel Trendler
|Şirket Yönetiminde ve Geleceğinde Pazarlama Fonksiyonun Rolü
|Yeni Nesil Pazarlama Yaklaşımları & Stratejileri
|Dünya'da ve Türkiye'de Pazarlama Fonksiyonu
Eğitmen & Konuşmacılar
Konuk konuşmacılar ve sektör profesyonelleri, katılımcıların sektör, seviye ve departman dağılımına göre eğitim dönemlerinde farklılıklar gösterebilmektedir. Güncel eğitim döneminin konuşmacı listesi için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz.
Dr. Geraldine Scmidt
Paris Sorbonne University
Professeur de l'IAE Paris - Sorbonne
Dr. Valerie Zeitoun
Paris Sorbonne University
Professeur de l'IAE Paris - Sorbonne
Boğaç Göncü
Startershub
CEO
Barış Erdim
Toyota Türkiye
CMO
Tunç Berkman
Divera AI, Chado, TBS et al.
CMO, Marketing Consultant, Investor
İsmail Bütün
Türk Telekom
Chief Consumer Sales Officer
Cem Aracı
PwC Türkiye
Partner
Özlem Kestioğlu
SAP Türkiye
Head of Customer Experience
Program Takvimi & Detaylar
Eğitim programı, 6 Gün boyunca her gün 3 saatlik online seanslar olarak gerçekleştirilecek, eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra, güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacak, ayrıca deneyim, bilgi paylaşımı ve networking seansları yapılacaktır.
Program boyunca katılımcılar, online seanslar aracılığıyla;
- Paris Sorbonne Business School’un marka yönetimi ve pazarlama iletişimi alanında uzman akademik kadrosu,
- Türkiye’nin lider firmalarının CMO’lar ve üst düzey pazarlama yöneticileri,
- Sektörün önde gelen pazarlama ve yönetim danışmanlarıyla,
eğitim / sunum seanslarında buluşacaklar, güncel ve başarılı örnekleri inceleyecek – vaka analizleri / çalışmaları uygulayacak, bilgi - deneyim paylaşımı seansları gerçekleştirecekler.
Program Süresi: 18 Saat (6 Gün)
Gün & Saat: Pazartesi - Cumartesi / 16:00 – 19:00
Lokasyon: Online – Vedubox Eğitim Sistemi / Zoom Video Conference
Program Dili: İngilizce & Türkçe
Kontenjan: Maksimum 20 Katılımcı
* Program katılımcı kitlesinde çeşitliliği gözetmek adına, her dönem başvurular sektör, seviye ve departman bazında değerlendirilmektedir. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.
Belgelendirme
Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar IAE Paris Sorbonne Business School tarafından hazırlanan resmi “Stratejik Marka & Pazarlama İletişimi” sertifikasına hak kazanacaklardır.
Ücret Bilgileri
2020-2021 Akademik yılı için, program kişi başı katılım ücreti peşin ödeme 800 Euro + KDV olarak belirlenmiştir.
- Erken kayıt dönemi 4 Eylül 2020'ye kadardır ve %10 erken kayıt indirimi uygulanmaktadır.
- Programa üç kişi ve üzeri toplu katılımlarda, %10 grup indirimi uygulanmaktadır.
- BMI Mezunlar Topluluğu üyelerine programa katılım için %25 indirim uygulanmaktadır.
Programa kayıt için öncelikle başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve eğitim danışmanına iletilmesi gerekmektedir. Programa başvurular seçici komite tarafından, katılımcı profilindeki çeşitliliği gözetmem adına ve ön gereklilikleri tamamlamaları açısından değerlendirilecektir ve bu doğrultuda programa kabul edilen adaylar kayıt işlemlerini tamamlamak üzere yönlendirilecektir.
Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.