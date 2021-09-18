Stratejik Marka Yönetimi Sertifika Programı

Stratejik Marka Yönetimi Sertifika Programının amacı; pazarlama ve marka yönetimi alanında en güncel uygulamaları, yeni nesil yöntemleri ve iletişim stratejilerini, değişen tüketici davranışları, rekabet ortamı ve dijitalleşme sürecinin etkileri doğrultusunda inceleyerek, katılımcılarını güncel dünya trendlerine hakim ve stratejik vizyon sahibi pazarlama profesyonelleri olarak üst düzey yönetici koltuklarına hazırlamaktır.





Dijital Dünya’da marka yönetimi ve çevik pazarlama iletişiminin temel stratejileri, yeni metotları ve güncel trendlerinin kapsama alındığı, toplam 6 gün sürecek olan bu online sertifika programında katılımcılar, kurumsal iletişim ve marka yönetimi konularında çevik yaklaşımın nasıl uygulanabileceği konusunda kendilerini geliştirme ve güncelleme fırsatı yakalayacaklar.





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