Stratejik Marka Yönetimi Sertifika Programı
IAE Paris Sorbonne Business School & BMI Executive Education
Program Hakkında
Stratejik Marka Yönetimi Sertifika Programının amacı; pazarlama ve marka yönetimi alanında en güncel uygulamaları, yeni nesil yöntemleri ve iletişim stratejilerini, değişen tüketici davranışları, rekabet ortamı ve dijitalleşme sürecinin etkileri doğrultusunda inceleyerek, katılımcılarını güncel dünya trendlerine hakim ve stratejik vizyon sahibi pazarlama profesyonelleri olarak üst düzey yönetici koltuklarına hazırlamaktır.
Dijital Dünya’da marka yönetimi ve çevik pazarlama iletişiminin temel stratejileri, yeni metotları ve güncel trendlerinin kapsama alındığı, toplam 6 gün sürecek olan bu online sertifika programında katılımcılar, kurumsal iletişim ve marka yönetimi konularında çevik yaklaşımın nasıl uygulanabileceği konusunda kendilerini geliştirme ve güncelleme fırsatı yakalayacaklar.
> Program broşürünü PDF olarak indirmek için tıklayınız | Click to download program brochure (PDF) in English.
Genel Bilgiler
Eğitim Tarihi: 18 Eylül 2021
Süre: 24 Saat (6 Gün)
Gün & Saatler: Cumartesi / 10:00-16:00
Salı-Perşembe / 16:00-19:00
Lokasyon: Online / Canlı Sınıf
Sonraki Dönem: Şubat 2022
Detaylı Bilgi için
Aysel Yapar | BMI Education Consultant
0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40
ayselyapar@bmieducation.com
Program İçeriği
|1. Modül | Strateji, Stratejik Yönetim, Pazarlama - Marka Yönetimi
|2. Modül | Güçlü Marka Oluşturmak
|Stratejinin Temelleri, Strateji Planlama, Stratejik Yönetim
|Marka Kimliğinin Temel Bileşenleri & Markayı Anlamlandırmak
|Pazarlamanın Kurum için Stratejik Rolü, Görevi ve Amacı
|Markanın (Müşteri, Çalışan, Ortaklar vs.) Algılanması & Algıyı Yönetmek
|Pazarlama Stratejisi – İletişim Stratejisi - Marka Yönetimi
|Değer Yaratan & Fayda Odaklı Marka Olmak & Sürdürülebilirlik
|3. Modül | Markalar Krizlerde Nasıl Etkili & Başarılı İletişim Kurabilir
|4. Modül | Markaların Kriz Ortamlarında Yol Haritası - Örnek Uygulamalar
|Marka Yönetiminde Hızlı Çözüm & Adaptasyon
|Markalar Kriz Ortamını Nasıl Fırsata Çevirebilir?
|Olağanüstü Dönemlerde Marka Yönetiminde Kritik Konular
|Müşteri İlişkilerini Yeniden Yaratmak & Yeniden Anlamlandırmak
|Güçlü Marka Nedir, Nasıl Oluşturulur, Kriz Ortamında Nasıl Yönetilir
|Kritik Ortamlarda Markanın Anlamını Güçlendirmek & Gerekli Hamleleri Hissetmek
|5. Modül | VUCA Dünyasında Çevik Olmak & Çevik Marka / Çevik Pazarlama
|6. Modül | Dijital Dünya, Dijital İletişim & Güncel Uygulamalar
|Hızla Dönüşen Dünyada Adaptasyon & Gelişim Stratejilerinde Başarı
|Dijital Teknolojiler, Veri Analitiği ve Pazarlamada Güncel Trendler
|Marka Dayanıklılığı & Çevikliği - Pazarlama'da Yeni Kavramlar
|Dijital Dünyada Tüketici Trendlerinde Neler Değişiyor & Ne Hızda Değişiyor
|Duygusal Zeka - Marka Yönetiminde Çeviklik ve Yaratıcılık
|Müşteri Deneyimi Yolculuğu & Müşteri Sadakati Yaratmak
Eğitmen & Konuşmacılar
Konuk konuşmacılar ve sektör profesyonelleri, katılımcıların sektör, seviye ve departman dağılımına göre eğitim dönemlerinde farklılıklar gösterebilmektedir. Güncel eğitim döneminin konuşmacı listesi için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz.
Dr. Geraldine Michel
Paris Sorbonne University
Professeur de l'IAE Paris - Sorbonne
Dr. Valerie Zeitoun
Paris Sorbonne University
Professeur de l'IAE Paris - Sorbonne
Konuşmacılar
Zeynep Verda Duysak
Yıldız Holding
CMO
Nazım Erdoğan
Sahibinden.com
CMO
Munir Kundakçı
Microsoft
Marketing & Operatios Director
Özgür Süslü
Tofaş
CMO
Zeynep Yalım Uzun
Arçelik Group
CMO
Yiğit Gülbaş
Yapı Kredi
Bireysel Bankacılık Grup Direktörü
Cüneyt Devrim
Havas İstanbul
CEO
Tarık Bayar
Reckitt Benckiser
Marketing Director
Alper Ergenekon
Turkcell
CMO
Program Takvimi & Detaylar
Eğitim programı, iki hafta boyunca, salı - perşembe akşamüstü olmak üzere toplam 6 online seans olarak gerçekleştirilecek, eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra, güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacaktır. Cumartesi günleri ise tam gün - 6 saat gerçekleştirilecek online seanslarda sektörün tecrübeli yöneticileri ve yönetim danışmanları ile deneyim ve bilgi paylaşımı seansları gerçekleştirilecek, aynı zamanda networking eventleri düzenlenecektir.
Program boyunca katılımcılar, online seanslar aracılığıyla;
- Paris Sorbonne Business School’un marka yönetimi ve pazarlama iletişimi alanında uzman akademik kadrosu,
- Türkiye’nin lider firmalarının CMO’ları ve üst düzey pazarlama yöneticileri,
- Sektörün önde gelen pazarlama ve yönetim danışmanlarıyla,
eğitim / sunum seanslarında buluşacaklar, güncel ve başarılı örnekleri inceleyecek – vaka analizleri / çalışmaları uygulayacak, bilgi - deneyim paylaşımı seansları gerçekleştirecekler.
Program Süresi: 24 Saat (6 Gün)
Gün & Saat: Cumartesi / 10:00-16:00 & Salı - Perşembe / 16:00-19:00
Lokasyon: Online – Vedubox Eğitim Sistemi / Zoom Video Conference
Program Dili: İngilizce & Türkçe
Kontenjan: Maksimum 15 Katılımcı
* Program katılımcı kitlesinde çeşitliliği gözetmek adına, her dönem başvurular sektör, seviye ve departman bazında değerlendirilmektedir. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.
Belgelendirme
Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar IAE Paris Sorbonne Business School tarafından hazırlanan resmi “Stratejik Marka Yönetimi” sertifikasına hak kazanacaklardır.
Ücret Bilgileri
2020-2021 Akademik yılı için, program kişi başı katılım ücreti peşin ödeme 1.000 Euro + KDV / 10.000TL + KDV olarak belirlenmiştir. (1 Euro = 10TL Sabit Kur)
- Erken kayıt dönemi program başlangıcından bir ay öncesine kadardır ve %10 erken kayıt indirimi uygulanmaktadır.
- Programa üç kişi ve üzeri toplu katılımlarda, %10 grup indirimi uygulanmaktadır.
- BMI Mezunlar Topluluğu üyelerine programa katılım için %25 indirim uygulanmaktadır.
Programa kayıt için öncelikle başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve eğitim danışmanına iletilmesi gerekmektedir. Programa başvurular seçici komite tarafından, katılımcı profilindeki çeşitliliği gözetmem adına ve ön gereklilikleri tamamlamaları açısından değerlendirilecektir ve bu doğrultuda programa kabul edilen adaylar kayıt işlemlerini tamamlamak üzere yönlendirilecektir.
Online Eğitim Sistemi / Destek Partneri: Dijital Sertifika Destek Partneri:
Destekleyen Kurum:
Detaylı Bilgi & Başvuru Formu
Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.