BMI Business School

Stratejik Marka Yönetimi Sertifika Programı

IAE Paris Sorbonne Business School &  BMI Executive Education

Marka ve Pazarlama Eğitimi

Program Hakkında

Stratejik Marka Yönetimi Sertifika Programının amacı; pazarlama ve marka yönetimi alanında en güncel uygulamaları, yeni nesil yöntemleri ve iletişim stratejilerini, değişen tüketici davranışları, rekabet ortamı ve dijitalleşme sürecinin etkileri doğrultusunda inceleyerek, katılımcılarını güncel dünya trendlerine hakim ve stratejik vizyon sahibi pazarlama profesyonelleri olarak üst düzey yönetici koltuklarına hazırlamaktır.  


Dijital Dünya’da marka yönetimi ve çevik pazarlama iletişiminin temel stratejileri, yeni metotları ve güncel trendlerinin kapsama alındığı, toplam 6 gün sürecek olan bu online sertifika programında katılımcılar, kurumsal iletişim ve marka yönetimi konularında çevik yaklaşımın nasıl uygulanabileceği konusunda kendilerini geliştirme ve güncelleme fırsatı yakalayacaklar. 


 > Program broşürünü PDF olarak indirmek için tıklayınız |  Click to download program brochure (PDF) in English.

Genel Bilgiler

Eğitim Tarihi: 18 Eylül 2021

Süre: 24 Saat (6 Gün)

Gün & Saatler: Cumartesi / 10:00-16:00

Salı-Perşembe / 16:00-19:00

Lokasyon: Online / Canlı Sınıf

Sonraki Dönem: Şubat 2022

Detaylı Bilgi için

Aysel Yapar | BMI Education Consultant

0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40

ayselyapar@bmieducation.com

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu
Program Broşürünü (PDF) İndir

Eğitim Alanları

  • Satış & Pazarlama
  • Strateji & Liderlik
  • Genel Yönetim

Kimin İçin Uygun

  • Orta ve Üst Düzey Yöneticiler
  • Takım & Departman Yöneticileri, Liderleri
  • İşletme Sahipleri & Yöneticileri

Hedefler

Stratejik Marka Yönetimi Sertifika Programı katılımcılarına; 
  • Marka Yönetiminin kurumun çevikliğine ve dayanıklılığına nasıl hizmet edebileceklerini aktarır, 
  • Marka Yönetimi ve Kurumsal İletişim alanında güncel - stratejik çerçeveler hakkında bilgi seti kazandırır, 
  • Dijital dünyada pazarlama iletişimi ve marka yönetimi konularında stratejik bakış açısı geliştirmesini sağlar, 
  • Güncel pazarlama trendleri, dijital pazarlama stratejileri, ve yeni nesil / çevik yaklaşımlar hakkında pratik bilgileri aktarır, yaklaşan değişimlere hazırlar,
  • Kurumun ve markanın hedeflerine katkıda bulunacak şekilde pazarlama stratejisi oluşturma & yönlendirme konusunda yetkinliklerini geliştirir,
  • Dijital dünya, değişen tüketici davranışları ve farklılaşan rekabet ortamı hakkında vizyoner ve inovatif düşünmesine katkıda bulunur,

Katılımcı Profili

Eğitim programı, pazarlama, marka yönetimi, halkla ilişkiler, iletişim ve benzeri alanlarda deneyimli iş dünyası profesyonellerini, strateji, dijital dünya ve pazarlama iletişimi alanlarında geliştirmek,  güncellemek ve ilham vermek için tasarlanmıştır. 


Programa öncelikle ilgili alanlarda deneyim sahibi, kurumlarında orta – üst düzey yönetici olarak çalışan veya yönetici adayı olarak gösterilen iş dünyası profesyonelleri kabul edilmektedir.


Bununla birlikte, programa ilgili alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen satış, teknoloji, finans gibi diğer departmanlardaki orta – üst düzey yöneticilerin, işletme sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürlerin, ve yönetim – pazarlama alanında danışmanlık / hizmet sunan profesyonellerin de katılımı kabul edilmektedir. 

Sertifika & Mezunlar Topluluğu

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar IAE Paris Sorbonne Business School tarafından hazırlanan resmi “Strategic Brand Management” sertifikası ve BMI tarafından Executive Education sertifikası olmak üzere çift sertifikaya hak kazanacaklardır.


Aynı zamanda program mezunları, Executive Education programı katılımcılarına özel BMI Mezunlar Topluluğu üyesi olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, topluluk üyelerine özel olarak düzenlenen workshop, seminer ve etkinliklere ücretsiz olarak katılım gösterebilmekte ve yaşam boyu sürecek eşsiz bir network ve gelişim ağına sahip olmaktadırlar. Mezunlar topluluğu üyeleri aynı zamanda, BMI tarafından düzenlenen tüm eğitim, konferans ve zirve programlarına katılım için özel indirim oranlarından yararlanabilmektedir.   

Program İçeriği

 1. Modül | Strateji, Stratejik Yönetim, Pazarlama - Marka Yönetimi 2. Modül | Güçlü Marka Oluşturmak
Stratejinin Temelleri, Strateji Planlama, Stratejik YönetimMarka Kimliğinin Temel Bileşenleri & Markayı Anlamlandırmak
Pazarlamanın Kurum için Stratejik Rolü, Görevi ve AmacıMarkanın (Müşteri, Çalışan, Ortaklar vs.) Algılanması & Algıyı Yönetmek
Pazarlama Stratejisi – İletişim Stratejisi - Marka Yönetimi
Değer Yaratan & Fayda Odaklı Marka Olmak & Sürdürülebilirlik
 3. Modül | Markalar Krizlerde Nasıl Etkili & Başarılı İletişim Kurabilir4. Modül | Markaların Kriz Ortamlarında Yol Haritası - Örnek Uygulamalar
 Marka Yönetiminde Hızlı Çözüm & Adaptasyon Markalar Kriz Ortamını Nasıl Fırsata Çevirebilir?
Olağanüstü Dönemlerde Marka Yönetiminde Kritik Konular
Müşteri İlişkilerini Yeniden Yaratmak & Yeniden Anlamlandırmak  
Güçlü Marka Nedir, Nasıl Oluşturulur, Kriz Ortamında Nasıl YönetilirKritik Ortamlarda Markanın Anlamını Güçlendirmek & Gerekli Hamleleri Hissetmek
5. Modül | VUCA Dünyasında Çevik Olmak & Çevik Marka / Çevik Pazarlama 6. Modül | Dijital Dünya, Dijital İletişim & Güncel Uygulamalar
Hızla Dönüşen Dünyada Adaptasyon & Gelişim Stratejilerinde Başarı Dijital Teknolojiler, Veri Analitiği ve Pazarlamada Güncel Trendler
Marka Dayanıklılığı & Çevikliği - Pazarlama'da Yeni KavramlarDijital Dünyada Tüketici Trendlerinde Neler Değişiyor & Ne Hızda Değişiyor
Duygusal Zeka - Marka Yönetiminde Çeviklik ve Yaratıcılık Müşteri Deneyimi Yolculuğu & Müşteri Sadakati Yaratmak

Eğitmen & Konuşmacılar

Konuk konuşmacılar ve sektör profesyonelleri, katılımcıların sektör, seviye ve departman dağılımına göre eğitim dönemlerinde farklılıklar gösterebilmektedir. Güncel eğitim döneminin konuşmacı listesi için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz. 

Dr. Geraldine Michel

Paris Sorbonne University
Professeur de l'IAE Paris - Sorbonne

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Dr. Valerie Zeitoun

Paris Sorbonne University
Professeur de l'IAE Paris - Sorbonne

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Konuşmacılar

Zeynep Verda Duysak

Yıldız Holding

CMO

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Nazım Erdoğan

Sahibinden.com

CMO

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Munir Kundakçı

Microsoft

Marketing & Operatios Director

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Özgür Süslü

Tofaş

CMO

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Zeynep Yalım Uzun

Arçelik Group

CMO

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Yiğit Gülbaş

Yapı Kredi

Bireysel Bankacılık Grup Direktörü

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Cüneyt Devrim

Havas İstanbul

CEO

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Tarık Bayar

Reckitt Benckiser

Marketing Director

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Alper Ergenekon

Turkcell

CMO

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Program Takvimi & Detaylar

Eğitim programı, iki hafta boyunca, salı - perşembe akşamüstü olmak üzere toplam 6 online seans olarak gerçekleştirilecek, eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra, güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacaktır. Cumartesi günleri ise tam gün - 6 saat gerçekleştirilecek online seanslarda sektörün tecrübeli yöneticileri ve yönetim danışmanları ile deneyim ve bilgi paylaşımı seansları gerçekleştirilecek, aynı zamanda networking eventleri düzenlenecektir. 


Program boyunca katılımcılar, online seanslar aracılığıyla;

-  Paris Sorbonne Business School’un marka yönetimi ve pazarlama iletişimi alanında uzman akademik kadrosu,

-  Türkiye’nin lider firmalarının CMO’ları ve üst düzey pazarlama yöneticileri,

-  Sektörün önde gelen pazarlama ve yönetim danışmanlarıyla,

eğitim / sunum seanslarında buluşacaklar, güncel ve başarılı örnekleri inceleyecek – vaka analizleri / çalışmaları uygulayacak, bilgi - deneyim paylaşımı seansları gerçekleştirecekler. 


Program Süresi: 24 Saat (6 Gün) 

Gün & Saat: Cumartesi / 10:00-16:00  & Salı - Perşembe / 16:00-19:00 

Lokasyon: Online – Vedubox Eğitim Sistemi / Zoom Video Conference

Program Dili: İngilizce & Türkçe
Kontenjan: Maksimum 15 Katılımcı
* Program katılımcı kitlesinde çeşitliliği gözetmek adına, her dönem başvurular sektör, seviye ve departman bazında değerlendirilmektedir. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.


Belgelendirme

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar IAE Paris Sorbonne Business School tarafından hazırlanan resmi “Stratejik Marka Yönetimi” sertifikasına hak kazanacaklardır. 


Ücret Bilgileri
2020-2021 Akademik yılı için, program kişi başı katılım ücreti peşin ödeme 1.000 Euro + KDV / 10.000TL + KDV olarak belirlenmiştir. (1 Euro = 10TL Sabit Kur) 

-  Erken kayıt dönemi program başlangıcından bir ay öncesine kadardır ve %10 erken kayıt indirimi uygulanmaktadır.

-  Programa üç kişi ve üzeri toplu katılımlarda, %10 grup indirimi uygulanmaktadır.

-  BMI Mezunlar Topluluğu üyelerine programa katılım için %25 indirim uygulanmaktadır.


Programa kayıt için öncelikle başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve eğitim danışmanına iletilmesi gerekmektedir. Programa başvurular seçici komite tarafından, katılımcı profilindeki çeşitliliği gözetmem adına ve ön gereklilikleri tamamlamaları açısından değerlendirilecektir ve bu doğrultuda programa kabul edilen adaylar kayıt işlemlerini tamamlamak üzere yönlendirilecektir.


Online Eğitim Sistemi / Destek Partneri: Vedubox Dijital Sertifika Destek Partneri: Sertifier 


Destekleyen Kurum: iab Akademi 

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu


Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. 

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T: +90 (212) 273 15 05

M: info@bmieducation.com

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