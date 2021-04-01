Eğitim programı, 8 Gün boyunca her gün 3 saatlik online seanslar olarak gerçekleştirilecek, eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra, güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacak, ayrıca deneyim, bilgi paylaşımı ve networking seansları yapılacaktır.





Program boyunca katılımcılar, online seanslar aracılığıyla;

- Paris Sorbonne Business School’un risk yönetimi alanında uzman akademik kadrosu,

- Türkiye’nin lider firmalarının CFO’lar ve üst düzey finans yöneticileri,

- Sektörün önde gelen risk yönetimi ve yönetim danışmanlarıyla,

eğitim / sunum seanslarında buluşacaklar, güncel ve başarılı örnekleri inceleyecek – vaka analizleri / çalışmaları uygulayacak, bilgi - deneyim paylaşımı seansları gerçekleştirecekler.





Program Süresi: 24 Saat (6 Gün)

Gün & Saat: Cumartesi / 10:00-17:00 | Salı-Perşembe / 16:00-19:00

Lokasyon: Online – Vedubox Eğitim Sistemi / Zoom Video Conference

Program Dili: İngilizce & Türkçe

Kontenjan: Maksimum 15 Katılımcı

* Program katılımcı kitlesinde çeşitliliği gözetmek adına, her dönem başvurular sektör, seviye ve departman bazında değerlendirilmektedir. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.

Belgelendirme

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar IAE Paris Sorbonne Business School tarafından hazırlanan resmi “Kurumsal Risk Yönetimi & Analizi” sertifikasına hak kazanacaklardır.





Ücret Bilgileri

2020-2021 Akademik yılı için, program kişi başı katılım ücreti peşin ödeme 1.000 Euro + KDV / 8.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir.(1 Euro = 8 TL Sabit Kur)

- Erken kayıt dönemi program başlangıcından bir ay öncesine kadardır kadardır ve %10 erken kayıt indirimi uygulanmaktadır.

- Programa üç kişi ve üzeri toplu katılımlarda, %10 grup indirimi uygulanmaktadır.

- BMI Mezunlar Topluluğu üyelerine programa katılım için %25 indirim uygulanmaktadır.





Programa kayıt için öncelikle başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve eğitim danışmanına iletilmesi gerekmektedir. Programa başvurular seçici komite tarafından, katılımcı profilindeki çeşitliliği gözetmem adına ve ön gereklilikleri tamamlamaları açısından değerlendirilecektir ve bu doğrultuda programa kabul edilen adaylar kayıt işlemlerini tamamlamak üzere yönlendirilecektir.







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