Kurumsal Risk Yönetimi Sertifika Programı
IAE Paris Sorbonne Business School & BMI Executive Education
Program Hakkında
Kurumsal Risk Yönetimi & Analizi Sertifika Programının amacı; güncel gelişmeler doğrultusunda şirketlerin karşılaştıkları riskler, bu risklerin analizi ve yönetimi konularında farkındalık kazandırmak ve kurumsal risk yönetimi konusunda yetkin ve stratejik kararlara yön verebilen orta ve üst düzey yöneticileri geliştirmektir.
Kurumsal risk yönetimi uluslararası kabul gören ilke, kural ve standartlar çerçevesinde örnek olaylarla ele alındığı toplam 6 gün sürecek olan bu online sertifika programında katılımcılara, Kurumsal Risk Yönetimi konusunda stratejik bir bakış açısı sağlamakta, güncel yaklaşımlar ve trendler hakkında katılımcılarını bilgilendirmekte, ve uzmanlık altyapısı sağlamaktadır. Katılımcılara kurumlarında kurumsal risk yönetim sistem ve süreçlerini tasarlayabilecek, uygulayabilecek, değerlendirebilecek, geliştirebilecek yetkinliği kazandırmayı hedeflemektedir.
> Program broşürünü PDF olarak indirmek için tıklayınız | Click to download program brochure (PDF) in English.
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Genel Bilgiler
Eğitim Tarihi: 20 Mart - 1 Nisan 2021
Süre: 24 Saat (6 Gün)
Gün & Saatler: Cumartesi / 10:00-19:00
Salı-Perşembe / 16:00-19:00
Saat: 16:00 - 19:00
Lokasyon: Online / Canlı Sınıf
Sonraki Dönem: Ekim 2021
Detaylı Bilgi için
Aysel Yapar | BMI Education Consultant
0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40
ayselyapar@bmieducation.com
Program İçeriği
|1. Modül | Strateji, Stratejik Yönetim, Risk - Risk Yönetiminin Temelleri
|2. Modül | Kurumsal Risk Yönetimi & Hedefler
|Stratejinin Temelleri, Strateji Planlama, Stratejik Yönetim
| Rol ve Sorumluluklar, Görev ve Amaçlar
|Kurumsal Risk Yönetiminin Kurum Stratejisi için Önemi, Görevi ve Amacı
|Kurumsal Risk Yönetiminin Adımları & Planlama
|Risk Kavramı, Risklerin Sınıflandırılması, Risk Değerlendirilmesi
|Strateji & Hedefler – Risklerin Belirlenmesi
|Riskin Etkisi, Riskin Maliyeti, Stratejik Risk Yönetimi
|Stratejik planlama, risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim ilişkisi
|3. Modül | How to create an effective risk management system & process?
|4. Modül | How to be prepared for any crisis through risk management?
|The Nature & Types of Risk
|Risk Management Culture & How to shape it?
|Risk Management System - Fundmental Tools, Principles & Stages
|Application of Risk Management to an organization / to a business plan
|Risk Management Process - Assesment & Control of Risk Management
|Risk Response, Adaptation, Responsivness, Resilience
|5. Modül | Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları
|6. Modül | Risk Yönetimi & Üst Yönetim İlişkileri
|Kurumsal Risk Yönetimi Metodolojisinin Uygulanması
|TTK ve SPK'ya göre Kurumsal Risk Yönetimi
|Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi Tasarlamak, Planlamak, Değerlendirmek
|İç Denetim & İç Kontrol Fonksiyonları ve Şirket Yönetiminde Önemi
|KRY'de Kullanılan Temel Araç ve Teknolojiler
|Kurumlarda Risk Yönetimi Kültürünün Oluşturulması
Eğitmen & Konuşmacılar
Konuk konuşmacılar ve sektör profesyonelleri, katılımcıların sektör, seviye ve departman dağılımına göre eğitim dönemlerinde farklılıklar gösterebilmektedir. Güncel eğitim döneminin konuşmacı listesi için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz.
Georges Chappoteau
Paris Sorbonne University
Professeur de l'IAE Paris - Sorbonne
Raphael de Vittoris
Michelin Group
Group Crisis Manager
Mustafa Tercan
Esas Holding
Chief Financial Officer
Cumhur Bilgili
Kibar Holding
Risk Management Director
Gökçe Çıtak
SOCAR Türkiye
Risk and Insurance Group Director
Emre Beşli
Ernst & Young
Partner, Advisory
Ali Kamil Uzun
IIA Turkey (TIDE)
Founder, President
Erdinç Güzel
Unifree Duty Free
Chief Financial Officer
Derya Acar
Ernst & Young
Director
Elif Ayça Aktaş
Akbank
Operational Risk Vice President
Program Takvimi & Detaylar
Eğitim programı, 8 Gün boyunca her gün 3 saatlik online seanslar olarak gerçekleştirilecek, eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra, güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacak, ayrıca deneyim, bilgi paylaşımı ve networking seansları yapılacaktır.
Program boyunca katılımcılar, online seanslar aracılığıyla;
- Paris Sorbonne Business School’un risk yönetimi alanında uzman akademik kadrosu,
- Türkiye’nin lider firmalarının CFO’lar ve üst düzey finans yöneticileri,
- Sektörün önde gelen risk yönetimi ve yönetim danışmanlarıyla,
eğitim / sunum seanslarında buluşacaklar, güncel ve başarılı örnekleri inceleyecek – vaka analizleri / çalışmaları uygulayacak, bilgi - deneyim paylaşımı seansları gerçekleştirecekler.
Program Süresi: 24 Saat (6 Gün)
Gün & Saat: Cumartesi / 10:00-17:00 | Salı-Perşembe / 16:00-19:00
Lokasyon: Online – Vedubox Eğitim Sistemi / Zoom Video Conference
Program Dili: İngilizce & Türkçe
Kontenjan: Maksimum 15 Katılımcı
* Program katılımcı kitlesinde çeşitliliği gözetmek adına, her dönem başvurular sektör, seviye ve departman bazında değerlendirilmektedir. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.
Belgelendirme
Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar IAE Paris Sorbonne Business School tarafından hazırlanan resmi “Kurumsal Risk Yönetimi & Analizi” sertifikasına hak kazanacaklardır.
Ücret Bilgileri
2020-2021 Akademik yılı için, program kişi başı katılım ücreti peşin ödeme 1.000 Euro + KDV / 8.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir.(1 Euro = 8 TL Sabit Kur)
- Erken kayıt dönemi program başlangıcından bir ay öncesine kadardır kadardır ve %10 erken kayıt indirimi uygulanmaktadır.
- Programa üç kişi ve üzeri toplu katılımlarda, %10 grup indirimi uygulanmaktadır.
- BMI Mezunlar Topluluğu üyelerine programa katılım için %25 indirim uygulanmaktadır.
Programa kayıt için öncelikle başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve eğitim danışmanına iletilmesi gerekmektedir. Programa başvurular seçici komite tarafından, katılımcı profilindeki çeşitliliği gözetmem adına ve ön gereklilikleri tamamlamaları açısından değerlendirilecektir ve bu doğrultuda programa kabul edilen adaylar kayıt işlemlerini tamamlamak üzere yönlendirilecektir.
Online Eğitim Sistemi / Destek Partneri:
Detaylı Bilgi & Başvuru Formu
Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.