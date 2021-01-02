Program, global yaklaşımda önemli bir yer alan Project Management Institute (PMI®) metodolojisi ile proje yönetimi yaklaşımı ve projelerde başarılı sonuçlar almak için gerekenler konusunda katılımcıları bilgilendirmeyi, temel yetkinlikleri kazandırmayı ve aynı zamanda PMI tarafından yapılan PMP (Project Management Professional) sınavını başarıyla geçebilecek katılımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.



İçerik hâlihazırda projeleri yöneten, projelere katkıda bulunan veya proje yönetimi alanında ilerlemek isteyen profesyoneller için konuları en verimli şekilde aktarmak ve katılımcıları sınav konusunda hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim 6 gün (3 hafta sonu) boyunca, günde 6 saat online olarak gerçekleşecektir. Bu program sonunda PMI'ın düzenlemiş olduğu PMP Sınavına giriş kriterlerinden biri olan en az 35 saatlik Proje Yönetimi Eğitimi alma ön koşulu yerine getirilmektedir.

Eğitim PMBOK 6. versiyona göre yenilenmiştir.

PMBOK 6. versiyondaki "Agile Extension" konularına da değinilmektedir.





Eğitim aşağıdaki konularda katılımcılara bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar;