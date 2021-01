Modül 2 - Proje Entegrasyon Yönetimi

• Proje Başlatma Belgesi’nin Geliştirilmesi (Develop Project Charter)

• Proje Yönetim Planı’nın Geliştirilmesi (Develop Project Management Plan)

• Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi (Direct and Manage Project Work)

• Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi (Manage Project Knowledge)

• Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü (Monitor and Control Project Work)

• Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi (Perform Integrated Change Control)

• Proje ya da Faz Kapanışı (Close Project or Phase)