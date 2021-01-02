Proje Yönetimi (PMP Uyumlu) Sertifika Programı - Online
BMI Open Platform - Online Eğitim Programı
Program Hakkında
Program, global yaklaşımda önemli bir yer alan Project Management Institute (PMI®) metodolojisi ile proje yönetimi yaklaşımı ve projelerde başarılı sonuçlar almak için gerekenler konusunda katılımcıları bilgilendirmeyi, temel yetkinlikleri kazandırmayı ve aynı zamanda PMI tarafından yapılan PMP (Project Management Professional) sınavını başarıyla geçebilecek katılımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
İçerik hâlihazırda projeleri yöneten, projelere katkıda bulunan veya proje yönetimi alanında ilerlemek isteyen profesyoneller için konuları en verimli şekilde aktarmak ve katılımcıları sınav konusunda hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitim 6 gün (3 hafta sonu) boyunca, günde 6 saat online olarak gerçekleşecektir. Bu program sonunda PMI'ın düzenlemiş olduğu PMP Sınavına giriş kriterlerinden biri olan en az 35 saatlik Proje Yönetimi Eğitimi alma ön koşulu yerine getirilmektedir.
Eğitim PMBOK 6. versiyona göre yenilenmiştir.
PMBOK 6. versiyondaki "Agile Extension" konularına da değinilmektedir.
Eğitim aşağıdaki konularda katılımcılara bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar;
- Proje Yönetimi Konularına Hakim Olmaları Hem de PMP sınavına hazır hale gelmeleri,
- Vurgulanması gereken terimler, konseptler, karşılaştırmalar ve genel metodoloji yaklaşımı,
- PMP sınavında başarılı olunması için gerekli bilgi seti, örnek soru, deneme testi çözümleri,
Genel Bilgiler
Başlangıç Tarihi: 23-24-30-31 Ocak / 6-7 Şubat 2021
Süre: 36 Saat (6 Gün)
Gün & Saatler: Cumartesi - Pazar / 10:00 - 17:00
Lokasyon: Online / Canlı Sınıf Eğitim
Kontenjan: 15 Kişi
Sonraki Dönem: 27 Şubat 2021
Detaylı Bilgi için
Fatma Ermiş | BMI Education Director
0 212 273 15 05 / 0 542 228 72 74
Tüm open platform eğitim programları, kuruma özel / kapalı sınıf olarak düzenlenebilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz veya linkteki formu doldurunuz. > Kurumsal Talep Et
Online / Canlı Sınıf eğitimine katılmak için bilgisayarınıza Zoom programını indirmelisiniz.
Detaylı Eğitim İçeriği
Modül 1 - Proje Yönetiminde Temel Kavramlar
• Project Management Institute (PMI) ve Project Management Professional (PMP)
• Proje Nedir? - Proje Yönetimi - Program Yönetimi - Portföy Yönetimi
• Proje Yaşam Döngüsü - Projelerin Faaliyet Gösterdikleri Çevre
• Proje Etkileri
• Çevresel İşletme Faktörleri
• Organizasyonel Süreç Varlıkları
• Organizasyonel Yapılar
• Fonksiyonel Organizasyon
• Proje Bazlı Organizasyon
• Matris Organizasyon
• Proje Kısıtlarını Yönetmek
• Kurumsal Proje Yönetiminde Başarı ve Başarısızlıklar
• Proje Sınırları
• Proje Yönetimi Süreç Grupları
Proje Yöneticisinin Rolü
Proje Yöneticisinin Etki Alanı
Proje Yöneticisinin Yetkinlikleri
Liderlik Stilleri
Modül 2 - Proje Entegrasyon Yönetimi
• Proje Başlatma Belgesi’nin Geliştirilmesi (Develop Project Charter)
• Proje Yönetim Planı’nın Geliştirilmesi (Develop Project Management Plan)
• Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi (Direct and Manage Project Work)
• Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi (Manage Project Knowledge)
• Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü (Monitor and Control Project Work)
• Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi (Perform Integrated Change Control)
• Proje ya da Faz Kapanışı (Close Project or Phase)
Modül 3 - Proje Kapsam Yönetimi
• Kapsam Yönetiminin Planlanması (Plan Scope Management)
• Gereksinimlerin Toplanması (Collect Requirements)
• Kapsamın Tanımlanması (Define Scope)
• İş Kırılım Yapısının Oluşturulması (Create WBS)
• Kapsamın Onaylanması (Validate Scope)
• Kapsamın Kontrolü (Control Scope)
Modül 3 - Proje Zaman Yönetimi
• Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması (Plan Schedule Management)
• Aktivitelerin Tanımlanması (Define Activities)
• Aktivitelerin Sıralanması (Sequence Activities)
• Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi (Estimate Activity Durations)
• Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi (Develop Schedule)
• Zaman Çizelgesinin Kontrolü (Control Schedule)
Modül 4 - Proje Maliyet Yönetimi
• Maliyet Yönetiminin Planlanması (Plan Cost Management)
• Maliyetlerin Tahmin Edilmesi (Estimate Costs)
• Bütçenin Belirlenmesi (Determine Budget)
• Maliyetlerin Kontrolü (Control Costs)
Modül 5 - Proje Kalite Yönetimi
• Kalite Yönetiminin Planlanması (Plan Quality Management)
• Kalitenin Yönetimi (Manage Quality)
• Kalitenin Kontrolü (Control Quality)
Modül 6 - Proje Kaynak Yönetimi
• Kaynak Yönetiminin Planlanması (Plan Resource Management)
• Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi (Estimate Activity)
• Kaynakların Sağlanması (Acquire Resources)
• Ekibin geliştirilmesi (Develop Team)
• Ekibin yönetilmesi (Manage Team)
• Kaynakların Kontrolü (Control Resources)
Modül 7 - Proje İletişim Yönetimi
• İletişim Yönetiminin Planlanması (Plan Communications Management)
• İletişimin Yönetilmesi (Manage Communications)
• İletişimin İzlenmesi (Monitor Communications)
- Modül 8 - Proje Risk Yönetimi
Risk Yönetiminin Planlanması (Plan Risk Management)
Risklerin Tanımlanması (Identify Risks)
Niteliksel Risk Analizinin Yapılması (Perform Qualitative Risk Analysis)
Niceliksel Risk Analizinin Yapılması (Perform Quantative Risk Analysis)
Risk Yanıtlarının Planlaması (Plan Risk Responses)
Risk Yanıtlarının Uygulanması (Implement Risk Responses)
Risklerin İzlenmesi (Monitor Risks)
Modül 9 - Proje Tedarik Yönetimi
• Tedarik Yönetiminin Planlanması (Plan Procurement Management)
• Tedariklerin Yürütülmesi (Conduct Procurements)
• Tedariklerin Kontrolü (Control Procurements)
Modül 10 - Proje Paydaş Yönetimi
• Paydaşların Belirlenmesi (Identify Stakeholders)
• Paydaş Katılımının Planlanması (Plan Stakeholder Engagement)
• Paydaş Katılımının Yönetilmesi (Manage Stakeholder Engagement)
• Paydaş Katılımının İzlenmesi (Monitor Stakeholder Engagement)
PMBOK 6 - PMP Uyumlu İçerik
Eğitim içeriği, ekteki PMBOK 6 süreçlerine göre düzenlenmiştir. PMBOK 6'daki "Agile Extension" konularına da değinir.
İçerik proje yönetiminin tüm alanlarını kapsamaktadır ve kapsamlı bir proje yönetimi eğitimini katılımcılarına sunmaktadır.
Ayrıca PMP sınavına yönelik örnek soru çözümleri, sınıf içi çalışmalar, ve deneme testlerini de içermektedir.
Eğitim sonunda katılımcıların, hem proje yönetimi konularına hakim olmaları hem de PMP sınavına hazır hale gelmeleri hedeflenmektedir.
Belgelendirme
Bu online ve canlı yayın olarak gerçekleştirilecek eğitimin en az %80'ine katılanlara ve eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar BMI Business School tarafından hazırlanan resmi sertifika önce pdf ve sonrasında kargo ile gönderilecektir.
Eğitmen
ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan Özüdoğru, 14 yıldan fazla süredir Bosch, Delphi, Ingersoll Rand ve Tırsan gibi ulusal ve uluslararası şirketlerde proje yönetimi, süreç yönetimi ile iş analizi konularında deneyim edinmiştir. Son olarak, Unifree şirketinde Süreç Geliştirme ve Kontrol ekibinin yöneticiliğini yürütmüştür. Bu görevinde Yeni İstanbul Havalimanı projesinde dünyanın en geniş “Duty Free “alanının kuruluş süreçleri üzerine çalışmıştır.
2013 yılından bu yana profesyonel yaşamının yanı sıra önde gelen özel sektör ve devlet kurumlarına, proje yönetimi, süreç yönetimi ve iş analizi konusunda eğitim ve seminerler vermektedir.
Sahip Olduğu Sertifikalar
- Project Management Professional (PMP)
- Altı Sigma Siyah Kuşak. (ASQ)
- Certified Business Analysis Professional (CBAP)
Katılımcı Profili
Eğitim halihazırda projeleri yöneten, projelere katkıda bulunan veya proje yönetimi alanında ilerlemek isteyen profesyoneller için konuları en verimli şekilde ve PMP sınavını başarıyla geçebilecek katılımcılar yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu doğrultuda, uzman, danışman, orta düzey yöneticilerinin katılımına da uygundur. Bunun dışında temel olarak, proje yönetimi ulusal ve uluslararası sertifikasyonlarını almak isteyen, PMP olmayı hedefleyen herkesin katılımına açıktır.
Online eğitimin verimliliği ve interaktif olması gözetilerek katılımcı kontenjanı 15 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.
Belgelendirme
Bu online ve canlı yayın olarak gerçekleştirilecek eğitimin en az %80'ine katılanlara BMI Business School tarafından hazırlanan resmi sertifika önce pdf ve sonrasında kargo ile gönderilecektir.
Kayıt Bilgileri
Eğitime kayıt için, aşağıdaki iletişim bilgilerinden ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurarak kayıt sürecinizi başlatabilirsiniz.
Sonrasında kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde ilerlemektedir;
- Tarafınıza ulaştırılan eğitim kayıt formunu, bilgisayar ortamında veya çıktısını alarak eksiksiz bir şekilde doldurunuz.
- Program bedeline ilişkin ödeme işleminizi, kayıt formunda belirtilen banka hesaplarına havale / eft yoluyla, veya kredi kartınızla online olarak tamamlayınız.
- Kayıt formunu ve program bedeline ilişkin ödeme dekontunuzla birlikte e-mail ile ilgili eğitim danışmanınıza iletiniz.
- Kaydınız tamamlandığına dair bilgilendirme ve programa katılımınıza ilişkin detaylar aynı gün içerisinde size iletilecektir.
Detaylı Bilgi için; Fatma Ermiş | BMI Education Director | 0 212 273 15 05 / 0 542 228 72 74 | fatmaermis@bm-institute.com
Ücret Bilgileri
Kişi Başı Program Bedeli; 2.000TL + %18 KDV
- 3 Kişi ve üzeri toplu katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
- Program başlangıç tarihinden bir ay öncesine kadar yapılan kayıtlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
- Program bedeli havale/EFT ile veya kredi kartı ile ödenebilmektedir.
- Program başlama tarihinden bir hafta öncesinde yapılan iptal başvurularında, program bedeli kesintisiz iade edilir.
- Online eğitimlerde program bedeline PDF olarak eğitim dokümanları ve gerçekleştirilen canlı / interaktif sınıf eğitimine bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.
- Sınıf-içi eğitimlerde program bedeline öğle yemekler, gün boyu ikramlar / içecekler, ve tüm katılımcı dokümanları dahildir.
PMI - Project Management Institute Nedir?
Project Management Institute® 1969 yılında 5 gönüllü tarafından ABD’de kurulan, bugün dünyada 195 ülkede 462.000 üyesi bulunan bir enstitüdür. Enstitünün temel amaçlarının şunlardır;
1. Proje yönetimi konusunda profesyonelliğin gerekliliğini anlatmak ve yaymak,
2. Proje yönetimiyle ilgili problemlerin, çözüm önerilerinin ve uygulama alanlarının tartışılabileceği bir ortam oluşturmak,
3. Endüstriyel problemleri çözmek amacıyla yapılacak araştırmaları koordine etmek,
4. Proje yönetimi sistemlerini kullanan kişiler arasında ortak bir dil yaratabilmek amacıyla terminoloji oluşturmak ve yaygınlaşmasını sağlamak,
5. Proje yönetimi uygulamalarıyla ilgili tanıtıcı ve eğitici kılavuzlar hazırlanmasına destek olmak ve proje yönetimi alnında kariyer gelişimini özendirmek,
Özel sektördeki firmaların ve akademik çevrelerin desteklediği PMI®, 1974 yılında 1000 üyeye ulaştı. 1984 yılında 4000 üyesi olan PMI®'ın üyelerinin %30'u mühendis, %17'si bilgisayar donanım ve yazılım, %5'i ise eğitim sektöründendi. İlk 10 yıl mühendislik, savunma ve inşaat sanayi ağırlıklı faaliyetlerde bulunan enstitü, özellikle 80’lerin ikinci yarısından itibaren bilişim sektörünün gelişmesiyle yıllık büyüme hızını %20 - %30 oranında arttırmıştır. Farklı ülkelerde Chapter adı verilen dernekler ile yapılanmaya devam etmektedir.
Project Management Institute Resmi / Global Websitesi - https://www.pmi.org/
PMP Sertifikasyonu Hakkında
PMI tarafından sunulan PMP® sertifikası, uluslararası geçerliliği olan, dünya çapında işverenler ve bireysel proje yöneticileri açısından en çok talep gören sertifikalardan birisidir. Tüm dünyada bilinen ve yetkinliği kabul edilen bir sertifikadır. 2017 yılı itibarıyla tüm dünyadaki PMP sertifikasına sahip profesyonellerin sayısı iki milyona yaklaşmıştır ve bu sayı hızla artmaktadır.
PMP® - Proje Yönetimi Profesyoneli - sertifikası için başvuran adaylar;
- PMI® tarafından belirlenen eğitim ve deneyim koşullarını karşılamalı,
- Proje Yönetimi Profesyoneli Mesleki Davranış Kuralları'na uymayı kabul etmeli,
- PMI tarafından düzenlenen PMP® Sertifika Sınavını başarıyla geçmelidir,
Sertifika Sınavına girebilmek için 2 temel ön koşul (eğitim ve deneyim) vardır;
- Proje yönetimi deneyimine sahip olmak / Adayların lisans ve üzeri eğitim derecesine göre değişmektedir; 4.500 saat proje yönetimi / süreç deneyimi
- Proje yönetimi eğitimi almış olmak/ Adayların son 5 yıl içerisinde en az 35 saatlik proje yönetimi eğitimi almış olmaları gerekmektedir.
PMP Sınavı Hakkında
PMP Sınavına başvuru;
PMP sertifikası ön koşullarını yerine getiren aday, online olarak PMI websitesi - https://www.pmi.org/ -üzerinden PMP sertifika sınavına başvurabilirler. Online PMP başvuruları 5 iş günü içerisinde PMI tarafından incelenerek aday bilgilendirilir. Başvurunun onaylanması halinde, PMP sertifika sınavına 1 yıl içerisinde girilerek geçilmesi gerekmektedir.
PMI® Web Sayfasında; Certifications > Certification Types > Project Management Professional PMP® > Apply for PMP® Certification
basamaklarını takip ederek, başvurunuzu başlatabilirsiniz. Başlatmadan önce "PMP® Certification Handbook" sekmesindeki yönlendirmeleri okumanız faydalı olacaktır.
PMP® sınavına girmek için, PMI® üyeliği bir ön koşul değildir. PMI® üyelik ve sınav başvuru giderleri;
- PMI® Üyeliği Ücreti: 139 USD (129 USD bir yıl üyelik aidatı + 10 USD ilk giriş bedeli)
- PMP® Sınav Ücreti: 405 USD (PMI® üyesi olanlar için) / 555 USD (PMI® üyesi olmayanlar için)
PMP Sınavına Nasıl Hazırlanmak Gerekir?
BMI Business School Istanbul, Türkiye'nin lider iş okulunun, Yıl içerisinde 4 dönem olmak üzere Proje Yönetimi (PMP® Uyumlu) Sertifika Programı eğitimine katılarak;
- PMP sınavına girmek için gerekli olan eğitim koşulunu karşılayan 35 saatlik eğitimi alabilirsiniz,
- PMP sınavı için gerekli hazırlık sürecini eğitmenlerimiz eşliğinde tamamlayabilir,
- PMP sınavı için eğitim sonrasında da eğitmenlerimizden destek ve danışmanlık alabilirsiniz,
- Eğitim öncesinde, süresince ve sonrasında PMP Sınavı ve Sertifikasyonu hakkında tüm sorularınız için ve diğer desteklerimizle yanınızdayız,
BMI Business School Istanbul, genel katılıma açık program dışında, talep durumunda kurumunuza özel ve ihtiyaçlarınızı tam karşılayacak şekilde proje yönetimi kurumsal eğitim programı da sunabilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Ocak 2021 - PMP® Sertifika Sınavında Neler Değişti?
PMI®, değişen ihtiyaçlar karşısında PMP® Sınav içeriğinde değişikliğe gitme kararını 2020 yılında duyurmuştu. Süreç bazlı yaklaşımdan uzaklaşılarak prensiplere odaklanmaya doğru bir geçiş söz konusu.
Yeni PMP® Sınavında önemli değişiklikler mevcut:
PMI® artık PMP® sertifikası sınavına giren kişinin proje yönetimi süreci grupları
- Başlatma,
- Planlama
- Yürütme
- İzleme ve Kontrol
- Kapatma
yeterliliklerini test etmeyecek.
PMI® bunun yerine aşağıdaki üç alanda test edecek:
İkinci büyük değişiklik, PMI® artık PMP® sınavına aşağıdaki proje yönetimi yaklaşımlarını dâhil edecek:
02 Ocak 2021 itibariyle PMP® Sertifika Sınavı:
- 180 soru (önceki sınav 200'dü.)
- Sınavı tamamlamak için 230 dakika
- 10 dakikalık iki ara
- Sorular, çoktan seçmeli, çoklu yanıtlar, eşleştirme, boşluk doldurma kombinasyonları şeklinde olacaktır.
PMBoK® 7th Edition 2021 son çeyreğinde yayınlanacağı öngörülüyor. Bu da PMBoK® 6th Edition ın hala geçerli olduğu anlamına gelmektedir.
Detaylı Bilgi & Başvuru Formu
Eğitim programlarımız hakkında detaylı bilgi için aşağıdakı formu doldurmanız yeterli, sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.