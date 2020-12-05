Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Eğitimi - Online
BMI Open Platform
Program Hakkında
İTÜ Enerji Enstitüsünün Katkılarıyla...
Enerji sektörünün hem dünya da hem de Türkiye de katlanarak büyümesi beklenmektedir. Ülkelerin büyüme ve refah düzeylerini belirleyecek sektör olarak görülmesi nedeniyle geleceğin popüler meslekleri arasın da birinci planda önem kazanmaktadır.
Bu eğitim programıyla enerji sektöründe çalışmak isteyenlerin ve sektör çalışan teknik kadroların bilgi eksikliğinin giderilmesi, yeni düzenlemeler, teknolojiler ve güncel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Eğitim aşağıdaki konularda katılımcılara detaylı teknik bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar;
- Rüzgar Enerjisi
- Hidroelektrik Enerjisi
- Güneş Enerjisi
- Jeotermal Enerjisi
Genel Bilgiler
Başlangıç Tarihi: 27-28 Kasım & 4-5 Aralık 2020
Süre: 24 Saat (4 Gün)
Gün & Saatler: Cuma - Cumartesi / 10:00 - 17:00
Lokasyon: Online / Canlı Sınıf Eğitim
Kontenjan: 25 Kişi
Sonraki Dönem: 22 Ocak 2021
Detaylı Bilgi için
Aysel Yapar | BMI Education Consultant
0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40
Tüm open platform eğitim programları, kuruma özel / kapalı sınıf olarak düzenlenebilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçiniz veya linkteki formu doldurunuz. > Kurumsal Talep Et
Online / Canlı Sınıf eğitimine katılmak için bilgisayarınıza Zoom programını indirmelisiniz.
Eğitim İçeriği
Modül 1 - Rüzgar Enerjisi
- Temel Kavramlar, Rüzgar Enerjisi Sistemlerinin İşleyişi
- Dünya’da ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisinin Durumu
- Rüzgarın Oluşumu, Karakteristiği ve Temel Hesap Metotları
- Bir Rüzgar Santralının Planlanması
- Türkiye’de Kanuni Durum ve Destekler
- Bir Rüzgar Türbininin Kurulum Aşamaları
- Rüzgar Santralinin Kapasitesi & Enerji Üretimi
Modül 2 - Hidroelektrik Enerjisi
- Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Hidroelektrik (HE) Enerji
- HE Tesislerin Sınıflandırılmaları, Elemanları ve Çalışma Prensipleri
- Hidroelektirik Enerji Üretiminin Temel Prensipleri
- İletim Tesisleri ve İşleme Prensipleri
- Serbest Yüzeyli İletim (İsale) , Çökeltme Havuzu, Yükleme Odası
- Basınçlı Akımla İletim, Denge bacası, Cebri Boru
- Türbin Tipleri ve Seçimi
- HE Tesislerinin Fizibilite Anaizi Aşamaları
Modül 3 - Güneş Enerjisi
- Güneş Işınımı, ölçümü ve enerji potansiyeli hesaplamaları
- Güneş pilleri, tipleri, modüller, sıcaklık ve ışınım düzeltmeleri ve enerji üretim hesaplamaları
- Fotovoltaik güç sistemleri, bileşenleri ve karakteristikleri
- Fotovoltaik güç sistemlerinde bileşenlerin seçimi ve boyutlandırma
- Şebekeye bağlı ve ayrık sistemlerin tasarımı ve tasarımda kritik konular
- Örnek ön projelendirme ve fizibilite hesaplamaları
Modül 4 - Jeotermal Enerjisi
- Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Jeotermal Enerji
- Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanları
- Jeotermal Rezervuarların ve Akışkanların Türleri/Özellikleri
- Jeoternal Rezervuarların Üretim ve Rezervuar Performansları, Modelleme
- Jeotermal Sahaların İşletilmesinde Karşılaşılan Sorunlar
- Jeotermal Sahaların Geliştirilmesi ve Projelendirilmesi
Eğitmen Kadrosu
Eğitim İTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Tarafından Verilmektedir;
Prof.Dr. Abdurrahman Satman - (İTÜ Emeklisi)
Prof.Dr. Bihrat Önöz - İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik ve Su Kaynakları Laboratuvarı
Yrd.Doç.Dr. Burak Barutçu - İTÜ Enerji Enstitüsü Yenilenebilir Enerji ABD
* İTÜ Enerji Enstitüsü, akademik takvim uygunluğuna göre eğitmen kadrosunda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Katılımcı Profili
Eğitime enerji şirketlerinin orta ve üst yöneticileri, uzman kadroları, teknik ve saha personelinin yanı sıra enerji alanında serbest çalışacak olan mühendisler, enerji sektöründe yer alan ve almayı planlayan teknik konularla ilgili kişiler, mühendisler ve girişimciler katılacaktır.
Online eğitimin verimliliği ve interaktif olması gözetilerek katılımcı kontenjanı 25 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.
Belgelendirme
Bu online ve canlı yayın olarak gerçekleştirilecek eğitimin en az %80'ine katılanlara BMI Business School tarafından hazırlanan resmi sertifika önce pdf ve sonrasında kargo ile gönderilecektir.
Kayıt Bilgileri
Eğitime kayıt için, aşağıdaki iletişim bilgilerinden ilgili eğitim danışmanıyla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurarak kayıt sürecinizi başlatabilirsiniz.
Sonrasında kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde ilerlemektedir;
- Tarafınıza ulaştırılan eğitim kayıt formunu, bilgisayar ortamında veya çıktısını alarak eksiksiz bir şekilde doldurunuz.
- Program bedeline ilişkin ödeme işleminizi, kayıt formunda belirtilen banka hesaplarına havale / eft yoluyla, veya kredi kartınızla online olarak tamamlayınız.
- Kayıt formunu ve program bedeline ilişkin ödeme dekontunuzla birlikte e-mail ile ilgili eğitim danışmanınıza iletiniz.
- Kaydınız tamamlandığına dair bilgilendirme ve programa katılımınıza ilişkin detaylar aynı gün içerisinde size iletilecektir.
Eğitim Danışmanı; Aysel Yapar | BMI Education Consultant - 0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40 - ayselyapar@bm-institute.com
Eğitim Ücreti
Kişi Başı Program Bedeli; 2.600TL + %18 KDV
- 3 Kişi ve üzeri toplu katılımlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
- Program başlangıç tarihinden bir ay öncesine kadar yapılan kayıtlarda %10 indirim uygulanmaktadır.
- Program bedeli havale/EFT ile veya kredi kartlarına vade farksız 3 taksitle ödenebilmektedir.
- Program başlama tarihinden bir hafta öncesinde yapılan iptal başvurularında, program bedeli kesintisiz iade edilir.
- Online eğitimlerde program bedeline PDF olarak eğitim dokümanları ve gerçekleştirilen canlı / interaktif sınıf eğitimine bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir.
- Sınıf-içi eğitimlerde program bedeline öğle yemekler, gün boyu ikramlar / içecekler, ve tüm katılımcı dokümanları dahildir.
Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.