Global Dijital Liderlik – Dijital Dönüşüm Liderliği Sertifika Programı, iş dünyası profesyonellerini kurumlarındaki dijital dönüşüm yolculuğunun karmaşık zorluklarının üstesinden gelmeleri için güçlendirmeyi amaçlayan hızlandırılmış bir yönetici gelişim programıdır. Bu bakımdan program, dijital çağ için gerekli olan yetkinlikleri aktararak gelecek jenerasyonun iş liderlerini yetiştirmeyi ve bu liderlere kurumlarını geleceğe taşıyacak stratejik vizyonu kazandırmayı hedeflemektedir.





Katılımcılar, hızla değişen müşteri beklentileri, dijital çağa uygun strateji tasarımı ve kurumlarında etkin dijital dönüşüm için gerekli ortamın oluşturulması konularında yönetim bilgisi kazanacaklardır. Uygulamadaki en iyi örnekleri inceleyerek, küresel ve yerel diğer kurumların dijital çağ için başarı resimlerini nasıl gözden geçirdiği hakkında değerli iç görüler elde edecekler. Böylelikle yaklaşan zorluklarla nasıl başa çıkabilecekleri ve dijital çağda kurumlarına nasıl öncülük edebilecekleri hakkında önemli bir bakış açısına sahip olacaklar.





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