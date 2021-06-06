BMI Business School

Dijital Dönüşüm Liderliği Sertifika Programı
Global Dijital Liderlik | GDL Eğitim Programı - BMI Executive Education

Dijital Dönüşüm Liderlik Sertifika Programı

Program Hakkında

Global Dijital Liderlik – Dijital Dönüşüm Liderliği Sertifika Programı, iş dünyası profesyonellerini kurumlarındaki dijital dönüşüm yolculuğunun karmaşık zorluklarının üstesinden gelmeleri için güçlendirmeyi amaçlayan hızlandırılmış bir yönetici gelişim programıdır. Bu bakımdan program, dijital çağ için gerekli olan yetkinlikleri aktararak gelecek jenerasyonun iş liderlerini yetiştirmeyi ve bu liderlere kurumlarını geleceğe taşıyacak stratejik vizyonu kazandırmayı hedeflemektedir.


Katılımcılar, hızla değişen müşteri beklentileri, dijital çağa uygun strateji tasarımı ve kurumlarında etkin dijital dönüşüm için gerekli ortamın oluşturulması konularında yönetim bilgisi kazanacaklardır. Uygulamadaki en iyi örnekleri inceleyerek, küresel ve yerel diğer kurumların dijital çağ için başarı resimlerini nasıl gözden geçirdiği hakkında değerli iç görüler elde edecekler. Böylelikle yaklaşan zorluklarla nasıl başa çıkabilecekleri ve dijital çağda kurumlarına nasıl öncülük edebilecekleri hakkında önemli bir bakış açısına sahip olacaklar. 


> Program broşürünü PDF olarak indirmek için tıklayınız |  Click to download program brochure (PDF) in English.

Genel Bilgiler

Eğitim Tarihi: 25 Mayıs - 6 Haziran 2021

Süre: 42 Saat (10 Gün)

Gün & Saatler: Cumartesi-Pazar / 10:00-17:00

Salı-Çarşamba-Perşembe / 16:00-19:00

Lokasyon: Online / Canlı Sınıf

Sonraki Dönem: Duyurulacaktır.

Detaylı Bilgi için

Aysel Yapar | BMI Education Consultant

0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40

ayselyapar@bmieducation.com

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu
Program Broşürünü (PDF) İndir

  • Teknoloji, Dijital, İnovasyon
  • Strateji & Liderlik
  • Genel Yönetim

Kimin İçin Uygun

  • Orta Düzey Yöneticiler
  • Takım & Departman Yöneticileri
  • Kıdemli Danışmanlar
  • İşletme Sahipleri & Yöneticileri

Hedefler

  • Global Dijital Liderlik Programı katılımcılarına; 
    • Dijital çağın ihtiyaçlarına uygun stratejik yönetim ve liderlik teknikleri hakkında güncel bilgi seti kazandırır,

    • Dijital çağda bir yöneticinin sahip olması gereken temel teknoloji yönetimi ve dijitalleşme bilgilerini aktarır,

    • Dijital dönüşümün kurum için değer yaratmasını sağlayacak şekilde uygulanması konusunda stratejik ve inovatif bakış açısı sağlar, 

    • Kurumun dijital çağa taşımasını sağlayacak ve başarısına katkıda bulunacak strateji oluşturma ve uygulama yetkinliklerini geliştirir, 

    • Kurumun ve ekibinin bakış açısını stratejik ve inovatif seviyeye taşımasını, böylelikle kurumuna dijital dönüşümde öncülük etmesini sağlar,

    • Dijital çağın yeni jenerasyon çalışanları ve ekip yönetimi hakkında bilgi kazandırarak, iletişim, mentorluk ve liderlik becerilerini güçlendirir, 

Katılımcı Profili

Eğitim programı, dijital dönüşüm sürecinde ekiplerine ve kurumlarına stratejik anlayış, teknik bilgi seti ve yenilikçi çözümler sunmak için kendilerini geliştirmeyi hedefleyen yöneticiler için tasarlanmıştır.


Bu bakımdan,

-  Genel Yönetim, IT / IS, Finans, Pazarlama, Operasyon, İnsan Kaynakları gibi kurum içerisindeki farklı iş alanlarında,  farklı departmanlarda dijital dönüşüme liderlik edebilecek,

-  Müdürler, Kıdemli Müdürler, Bölüm/Departman Yöneticileri, Direktörler, C-Level Yöneticiler,

için özel olarak hazırlanmış,
hızlandırılmış bir yönetici gelişim programıdır. 


Önceki dönemler detaylı katılımcı profili için, 
lütfen eğitim danışmanı ile iletişime geçiniz.

Sertifika & Mezunlar Topluluğu

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar IAE Paris Sorbonne Business School tarafından hazırlanan resmi “Global Digital Leaders” sertifikası ve BMI tarafından Executive Education sertifikası olmak üzere çift sertifikaya hak kazanacaklardır.


Aynı zamanda program mezunları, Executive Education programı katılımcılarına özel BMI Mezunlar Topluluğu üyesi olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, topluluk üyelerine özel olarak düzenlenen workshop, seminer ve etkinliklere ücretsiz olarak katılım gösterebilmekte ve yaşam boyu sürecek eşsiz bir network ve gelişim ağına sahip olmaktadırlar. Mezunlar topluluğu üyeleri aynı zamanda, BMI tarafından düzenlenen tüm eğitim, konferans ve zirve programlarına katılım için özel indirim oranlarından yararlanabilmektedir.   

Program İçeriği

 1. Modül | Dijital Dünya, Strateji ve Organizasyon 2. Modül | Dijital Dönüşüm Süreci & Yönetimi
Dijital Dünya ve Kurumsal YönetimDijital Dönüşüm için Zorlukları Belirlemek, Dijital Dönüşüm Planı
 Dijital Strateji'den Dijital Organizasyona
 Dijital Dönüşüm Sürecini Yönetmek, Sürece Liderlik Etmek
Organizasyon Yapısını ve Kültürünü Analiz EtmekDijital Dönüşümün Başarısını Ölçmek, Değerlendirme ve Geliştirme
Dijital Dönüşüm için Uygun Yapı ve Kültürü İnşa EtmekSürekli & Sürdürülebilir Dijital Dönüşüm, Çağı Yakalamak
 3. Modül | Dijital Dönüşüm, Değişen Müşteri Beklentileri 4. Modül | Dijital Dönüşüm, Değişen Organizasyon Yapısı & Kültürü
Gelecek / Doğuştan Dijital Jenerasyon - Dijital MüşterilerGelecek / Doğuştan Dijital Jenerasyon - Dijital Çalışanlar
Müşterilerin Tercihi, Deneyimi, Dönüşümü
 Çalışmanın Dijital Boyutu ve Yeni Trendler, Dijital Liderlik Yetkinlikleri, 
Deneyim Ekonomisinde Kazanmak, Çevik Kurum Olmak, Çevik İK, Çevik Çalışma - Dijital Çağda Organizasyon
Dijital Müşteriyi Kazanan Dijital Kurum OlmakDijital Çalışan, Dijital Müşteri, Dijital Kurum
5. Modül | Finans Yönetiminde Dijitalleşme 6. Modül | Dijital Dünya ve Strateji: Fırsatları Yakalamak
Finans Sektörünün Dijitalleşmesi ve FintechDijital Dünyada Strateji ve Stratejik Yönetim
 Dijital Çağda Bankacılık, Piyasalar ve Küresel Ekonomi Dijital Tabanlı İşletme Örnekleri - Verimlilik Fırsatlarını Görmek & Yakalamak
Dijital Çağda Stratejik Finans Yönetimi Ürünleri, Hizmetleri, Değer Zincirlerini ve Süreçleri Yeniden Keşfetmek
Dijital Çağda Finans Yönetimi ile Değer Yaratmak İnovasyon Süreçlerini Yeniden Düşünmek
7. Modül | Global İş Anlayışı & Dijitalleşme 8. Modül | Global İş Anlayışı & Dijitalleşme
Dijitalleşme için Analitik Araçları Uygulamak ve Veri Biliminden Yararlanmak Global Perspektiften Kurum Stratejisini Gözden Geçirmek
Veri Bilimi ile Stratejik Yönetim, Veri Analitiği ve Uygulama AlanlarıGlobal İş Anlayışını Oluşturmak, Planlamak ve Uygulamak
 Vaka Analizleri ile Veri Bilimi & Dijital Dönüşüm, En Güncel Uygulamalar İş Modeli Yaklaşımını Globale ve Dijitale Uyarlamak
Yıkıcı İnovasyon, Açık İnovasyon, İnovatif Olmak ve LiderlikGlobal Dijital İş ve Ekonomi Ortamı - Dijital Dünyada Güncel Trendler

Eğitmen & Konuşmacılar

Dr. Geraldine Scmidt

Paris Sorbonne University
Professeur et Directeur de Program de l'IAE Paris - Sorbonne

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Dr. Didier Chabaud

Paris Sorbonne University
Professeur et Directeur de Program de l'IAE Paris - Sorbonne

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Dilek Duman

Denizbank

Vice President


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Ali Rıza Ersoy

ION Academy
Founder

Digital Transformation Consultant

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Ayhan Demirci

Koç Dijital

Director, Data and Analytics


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Bülent Bayram

Vodafone

Chief Human Resources Officer


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Tuğrul Cora

UiPath Türkiye

General Manager


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Erman Karaca

TFI TAB Food İnvestment - TÜBİSAD

CTO Member of Tübisad Council of Presidents

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Hayriye Karadeniz

Ford Otosan

Chief Digital Officer

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Önder Oğuzhan

Teknosa

Chief Marketing & Technology Officer

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Etkin Çiftçi

PwC Türkiye

Head of Experience Consulting

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Oktay Aktolun

PwC Türkiye

Partner - PwC Digital

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Program Takvimi & Detaylar

Eğitim programı, 7 Gün boyunca her gün online seanslar olarak gerçekleştirilecek.
Haftaiçi seansları 16:00 - 19:00 saatleri arasında, haftasonu seansları ise 10:00 - 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Dersler / sunumlar 45 dakikalık bloklar halinde işlenecek, her saatin sonunda soru - cevap seansı gerçekleştirilecektir. Haftasonu 1 saatlik öğle arası olacaktır.

Eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra, güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacak, ayrıca deneyim, bilgi paylaşımı ve networking seansları yapılacaktır. 


Program boyunca katılımcılar, online seanslar aracılığıyla;

-  Paris Sorbonne Business School’un dijital dönüşüm & stratejik yönetim alanında uzman akademik kadrosu,

-  Türkiye’nin lider firmalarının üst düzey yöneticiler ve dijital dönüşüm liderleri,

-  Sektörün önde gelen yönetim & dijital dönüşüm danışmanlarıyla,

eğitim / sunum seanslarında buluşacaklar, güncel ve başarılı örnekleri inceleyecek – vaka analizleri / çalışmaları uygulayacak, bilgi - deneyim paylaşımı seansları gerçekleştirecekler. 


Program Süresi: 42 Saat (10 Gün - 2 Hafta) 

Gün & Saat: Cumartesi-Pazar / 10:00-17:00 | Salı-Çarşamba-Perşembe / 16:00-19:00

Lokasyon: Online – Vedubox Eğitim Sistemi / Zoom Video Conference

Program Dili: İngilizce & Türkçe
Kontenjan: Maksimum 15 Katılımcı
* Program katılımcı kitlesinde çeşitliliği gözetmek adına, her dönem başvurular sektör, seviye ve departman bazında değerlendirilmektedir. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.


Belgelendirme

Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar IAE Paris Sorbonne Business School tarafından hazırlanan resmi “Global Dijital Liderlik” sertifikasına hak kazanacaklardır. 


Ücret Bilgileri
2020-2021 Akademik yılı için, program kişi başı katılım ücreti peşin ödeme 1.600 Euro + KDV / 12.800 TL + KDV olarak belirlenmiştir. .(1 Euro = 8 TL Sabit Kur)

-  Erken kayıt dönemi program başlama tarihinden 30 gün öncesine kadardır, ve %10 erken kayıt indirimi uygulanmaktadır.

-  Programa üç kişi ve üzeri toplu katılımlarda, %10 grup indirimi uygulanmaktadır.

-  BMI Mezunlar Topluluğu üyelerine programa katılım için %25 indirim uygulanmaktadır.


Programa kayıt için öncelikle başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve eğitim danışmanına iletilmesi gerekmektedir. Programa başvurular seçici komite tarafından, katılımcı profilindeki çeşitliliği gözetmem adına ve ön gereklilikleri tamamlamaları açısından değerlendirilecektir ve bu doğrultuda programa kabul edilen adaylar kayıt işlemlerini tamamlamak üzere yönlendirilecektir.


Online Eğitim Sistemi / Destek Partneri:  Dijital Sertifika Destek Partneri:  

Referanslar

Daha önce Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı'na katılımcı yönlendiren firmalardan bazılarını görebilirsiniz.

Detaylı Bilgi & Başvuru Formu


Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. 

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