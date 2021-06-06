Dijital Dönüşüm Liderliği Sertifika Programı
Global Dijital Liderlik | GDL Eğitim Programı - BMI Executive Education
Program Hakkında
Global Dijital Liderlik – Dijital Dönüşüm Liderliği Sertifika Programı, iş dünyası profesyonellerini kurumlarındaki dijital dönüşüm yolculuğunun karmaşık zorluklarının üstesinden gelmeleri için güçlendirmeyi amaçlayan hızlandırılmış bir yönetici gelişim programıdır. Bu bakımdan program, dijital çağ için gerekli olan yetkinlikleri aktararak gelecek jenerasyonun iş liderlerini yetiştirmeyi ve bu liderlere kurumlarını geleceğe taşıyacak stratejik vizyonu kazandırmayı hedeflemektedir.
Katılımcılar, hızla değişen müşteri beklentileri, dijital çağa uygun strateji tasarımı ve kurumlarında etkin dijital dönüşüm için gerekli ortamın oluşturulması konularında yönetim bilgisi kazanacaklardır. Uygulamadaki en iyi örnekleri inceleyerek, küresel ve yerel diğer kurumların dijital çağ için başarı resimlerini nasıl gözden geçirdiği hakkında değerli iç görüler elde edecekler. Böylelikle yaklaşan zorluklarla nasıl başa çıkabilecekleri ve dijital çağda kurumlarına nasıl öncülük edebilecekleri hakkında önemli bir bakış açısına sahip olacaklar.
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Genel Bilgiler
Eğitim Tarihi: 25 Mayıs - 6 Haziran 2021
Süre: 42 Saat (10 Gün)
Gün & Saatler: Cumartesi-Pazar / 10:00-17:00
Salı-Çarşamba-Perşembe / 16:00-19:00
Lokasyon: Online / Canlı Sınıf
Sonraki Dönem: Duyurulacaktır.
Detaylı Bilgi için
Aysel Yapar | BMI Education Consultant
0 212 273 15 05 / 0 555 818 99 40
ayselyapar@bmieducation.com
Program İçeriği
|1. Modül | Dijital Dünya, Strateji ve Organizasyon
|2. Modül | Dijital Dönüşüm Süreci & Yönetimi
|Dijital Dünya ve Kurumsal Yönetim
|Dijital Dönüşüm için Zorlukları Belirlemek, Dijital Dönüşüm Planı
| Dijital Strateji'den Dijital Organizasyona
|Dijital Dönüşüm Sürecini Yönetmek, Sürece Liderlik Etmek
|Organizasyon Yapısını ve Kültürünü Analiz Etmek
|Dijital Dönüşümün Başarısını Ölçmek, Değerlendirme ve Geliştirme
|Dijital Dönüşüm için Uygun Yapı ve Kültürü İnşa Etmek
|Sürekli & Sürdürülebilir Dijital Dönüşüm, Çağı Yakalamak
|3. Modül | Dijital Dönüşüm, Değişen Müşteri Beklentileri
|4. Modül | Dijital Dönüşüm, Değişen Organizasyon Yapısı & Kültürü
|Gelecek / Doğuştan Dijital Jenerasyon - Dijital Müşteriler
|Gelecek / Doğuştan Dijital Jenerasyon - Dijital Çalışanlar
|Müşterilerin Tercihi, Deneyimi, Dönüşümü
|Çalışmanın Dijital Boyutu ve Yeni Trendler, Dijital Liderlik Yetkinlikleri,
|Deneyim Ekonomisinde Kazanmak,
|Çevik Kurum Olmak, Çevik İK, Çevik Çalışma - Dijital Çağda Organizasyon
|Dijital Müşteriyi Kazanan Dijital Kurum Olmak
|Dijital Çalışan, Dijital Müşteri, Dijital Kurum
|5. Modül | Finans Yönetiminde Dijitalleşme
|6. Modül | Dijital Dünya ve Strateji: Fırsatları Yakalamak
|Finans Sektörünün Dijitalleşmesi ve Fintech
|Dijital Dünyada Strateji ve Stratejik Yönetim
|Dijital Çağda Bankacılık, Piyasalar ve Küresel Ekonomi
|Dijital Tabanlı İşletme Örnekleri - Verimlilik Fırsatlarını Görmek & Yakalamak
|Dijital Çağda Stratejik Finans Yönetimi
|Ürünleri, Hizmetleri, Değer Zincirlerini ve Süreçleri Yeniden Keşfetmek
|Dijital Çağda Finans Yönetimi ile Değer Yaratmak
|İnovasyon Süreçlerini Yeniden Düşünmek
|7. Modül | Global İş Anlayışı & Dijitalleşme
|8. Modül | Global İş Anlayışı & Dijitalleşme
|Dijitalleşme için Analitik Araçları Uygulamak ve Veri Biliminden Yararlanmak
|Global Perspektiften Kurum Stratejisini Gözden Geçirmek
|Veri Bilimi ile Stratejik Yönetim, Veri Analitiği ve Uygulama Alanları
|Global İş Anlayışını Oluşturmak, Planlamak ve Uygulamak
|Vaka Analizleri ile Veri Bilimi & Dijital Dönüşüm, En Güncel Uygulamalar
|İş Modeli Yaklaşımını Globale ve Dijitale Uyarlamak
|Yıkıcı İnovasyon, Açık İnovasyon, İnovatif Olmak ve Liderlik
|Global Dijital İş ve Ekonomi Ortamı - Dijital Dünyada Güncel Trendler
Eğitmen & Konuşmacılar
Dr. Geraldine Scmidt
Paris Sorbonne University
Professeur et Directeur de Program de l'IAE Paris - Sorbonne
Dr. Didier Chabaud
Paris Sorbonne University
Professeur et Directeur de Program de l'IAE Paris - Sorbonne
Dilek Duman
Denizbank
Vice President
Ali Rıza Ersoy
ION Academy
Founder
Digital Transformation Consultant
Ayhan Demirci
Koç Dijital
Director, Data and Analytics
Bülent Bayram
Vodafone
Chief Human Resources Officer
Tuğrul Cora
UiPath Türkiye
General Manager
Erman Karaca
TFI TAB Food İnvestment - TÜBİSAD
CTO - Member of Tübisad Council of Presidents
Hayriye Karadeniz
Ford Otosan
Chief Digital Officer
Önder Oğuzhan
Teknosa
Chief Marketing & Technology Officer
Etkin Çiftçi
PwC Türkiye
Head of Experience Consulting
Oktay Aktolun
PwC Türkiye
Partner - PwC Digital
Program Takvimi & Detaylar
Eğitim programı, 7 Gün boyunca her gün online seanslar olarak gerçekleştirilecek.
Haftaiçi seansları 16:00 - 19:00 saatleri arasında, haftasonu seansları ise 10:00 - 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Dersler / sunumlar 45 dakikalık bloklar halinde işlenecek, her saatin sonunda soru - cevap seansı gerçekleştirilecektir. Haftasonu 1 saatlik öğle arası olacaktır.
Eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra, güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacak, ayrıca deneyim, bilgi paylaşımı ve networking seansları yapılacaktır.
Program boyunca katılımcılar, online seanslar aracılığıyla;
- Paris Sorbonne Business School’un dijital dönüşüm & stratejik yönetim alanında uzman akademik kadrosu,
- Türkiye’nin lider firmalarının üst düzey yöneticiler ve dijital dönüşüm liderleri,
- Sektörün önde gelen yönetim & dijital dönüşüm danışmanlarıyla,
eğitim / sunum seanslarında buluşacaklar, güncel ve başarılı örnekleri inceleyecek – vaka analizleri / çalışmaları uygulayacak, bilgi - deneyim paylaşımı seansları gerçekleştirecekler.
Program Süresi: 42 Saat (10 Gün - 2 Hafta)
Gün & Saat: Cumartesi-Pazar / 10:00-17:00 | Salı-Çarşamba-Perşembe / 16:00-19:00
Lokasyon: Online – Vedubox Eğitim Sistemi / Zoom Video Conference
Program Dili: İngilizce & Türkçe
Kontenjan: Maksimum 15 Katılımcı
* Program katılımcı kitlesinde çeşitliliği gözetmek adına, her dönem başvurular sektör, seviye ve departman bazında değerlendirilmektedir. Bu nedenle katılımınızı kesinleştirmek adına erken başvuru yapmanız veya yerinizi ayırtmanız önerilmektedir.
Belgelendirme
Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan katılımcılar IAE Paris Sorbonne Business School tarafından hazırlanan resmi “Global Dijital Liderlik” sertifikasına hak kazanacaklardır.
Ücret Bilgileri
2020-2021 Akademik yılı için, program kişi başı katılım ücreti peşin ödeme 1.600 Euro + KDV / 12.800 TL + KDV olarak belirlenmiştir. .(1 Euro = 8 TL Sabit Kur)
- Erken kayıt dönemi program başlama tarihinden 30 gün öncesine kadardır, ve %10 erken kayıt indirimi uygulanmaktadır.
- Programa üç kişi ve üzeri toplu katılımlarda, %10 grup indirimi uygulanmaktadır.
- BMI Mezunlar Topluluğu üyelerine programa katılım için %25 indirim uygulanmaktadır.
Programa kayıt için öncelikle başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve eğitim danışmanına iletilmesi gerekmektedir. Programa başvurular seçici komite tarafından, katılımcı profilindeki çeşitliliği gözetmem adına ve ön gereklilikleri tamamlamaları açısından değerlendirilecektir ve bu doğrultuda programa kabul edilen adaylar kayıt işlemlerini tamamlamak üzere yönlendirilecektir.
Online Eğitim Sistemi / Destek Partneri: Dijital Sertifika Destek Partneri:
Referanslar
Daha önce Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı'na katılımcı yönlendiren firmalardan bazılarını görebilirsiniz.
Detaylı Bilgi & Başvuru Formu
Eğitim hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerinden eğitim danışmanımızla iletişime geçebilir veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz, ilgili eğitim danışmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.