Covid-19 Salgini Sebebiyle Ocak 2021 tarihine kadar eğitim programlarımızın bir çoğu online olarak - canlı / interaktif sınıf ortamında - gerçekleştirilecektir. Yaklaşmakta olan online eğitim programlarını aşağıda görebilirsiniz. Tüm open platform eğitim programları, kuruma özel kapalı sınıf (online veya sınıf-içi) olarak düzenlenebilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen info@bm-institute.com adresinden bizlerle iletişime geçiniz.

