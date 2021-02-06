Eğitim Takvimi
Genel katılıma açık eğitim takvimimiz 6 aylık dönemler halinde hazırlanmaktadır ve sürekli güncellenmektedir.
İlgilendiğiniz fakat takvimde görünmeyen eğitimlerin bir sonraki dönemi hakkında bilgi almak için aşağıdaki web formunu doldurabilirsiniz.
UFRS-TFRS / UMS-TMS Sertifika Programı
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Sertifika Programı
Lojistik, Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı
Başlangıç Tarihi: 27 Şubat 2021 | Süre: 5 Gün (30 Saat)
Finansçı Olmayanlar için Finansal Yönetim
Başlangıç Tarihi: 27-28 Şubat 2021 | Süre: 2 Tam Gün (12 Saat)
Stratejik Finansal Liderlik Sertifika Programı
Başlangıç Tarihi: 6 Şubat 2021 | Süre: 10 Tam Gün (60 Saat)
Executive Education | > Detaylı Bilgi
Stratejik Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı
Başlangıç Tarihi: 20 Şubat 2021 | Süre: 10 Tam Gün (60 Saat)
Executive Education | > Detaylı Bilgi
İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı
Başlangıç Tarihi: 6 Mart 2021 | Süre: 8 Gün - 4 Haftasonu (48 Saat)
Sözleşmeler Hukuku Eğitim Programı
Başlangıç Tarihi: 20-21 Mart 2021 | Süre: 2 Tam Gün (12 Saat)
Enerji Hukuku Sertifika Programı
Başlangıç Tarihi: 13 Mart 2021 | Süre: 5 Tam Gün (30 Saat)
Sanal ve Uzak Ekiplerin Yönetimi
Başlangıç Tarihi: 27-28 Mart 2021 | Süre: 2 Tam Gün (8 Saat)
E-Ticaret Yönetimi Eğitim Programı
Başlangıç Tarihi: 27-28 Mart 2021 | Süre: 2 Tam Gün (12 Saat)
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı
Başlangıç Tarihi: 6 Mart 2021 | Süre: 10 Tam Gün (60 Saat)
Executive Education | > Detaylı Bilgi
Kurumsal Risk Yönetimi Sertifika Programı
Başlangıç Tarihi: 20 Mart - 1 Nisan 2021 | Süre: 24 Saat
Executive Education | > Detaylı Bilgi
Finansçı Olmayanlar için Finansal Yönetim
Başlangıç Tarihi: 3-4 Nisan 2021 | Süre: 2 Tam Gün (12 Saat)
IIBA İş Analizi Metodolojisi Sertifika Programı
Başlangıç Tarihi: 10 Nisan 2021 | Süre: 8 Tam Gün (48 Saat)
Excel'de Veri Analizi ve Raporlama
Başlangıç Tarihi: 17-18 Nisan 2021 | Süre: 2 Tam Gün (12 Saat)
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Eğitimi
Başlangıç Tarihi: 3 Nisan 2021 | Süre: 4 Tam Gün (24 Saat)
Proje Yönetimi (PMP) Sertifika Programı
Başlangıç Tarihi: 17 Nisan 2021 | Süre: 6 Tam Gün (36 Saat)
Stratejik Marka İletişimi Sertifika Programı
Başlangıç Tarihi: 30 Mart - 10 Nisan 2021 | Süre: 24 Saat
IAE Paris Sorbonne Business School & BMI | > Detaylı Bilgi
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı
Başlangıç Tarihi: 22 Mayıs 2021 | Süre: 4 Tam Gün (24 Saat)
İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı
Başlangıç Tarihi: 22 Mayıs 2021 | Süre: 8 Tam Gün (48 Saat)
E-Ticaret Yönetimi Eğitim Programı
Başlangıç Tarihi: 29-30 Mayıs 2021 | Süre: 2 Tam Gün (12 Saat)
Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı
Başlangıç Tarihi: 8 Mayıs 2021 | Süre: 4 Tam Gün (24 Saat)
Dijital Dönüşüm Liderliği Sertifika Programı
Başlangıç Tarihi: 25 Mayıs - 6 Haziran 2021 | Süre: 42 Saat
IAE Paris Sorbonne Business School & BMI | > Detaylı Bilgi
Lojistik, Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı
Başlangıç Tarihi: 5 Haziran 2021 | Süre: 5 Gün (30 Saat)
Excel'de Veri Analizi Eğitim Programı
Başlangıç Tarihi: 5-6 Haziran 2021 | Süre: 2 Tam Gün (12 Saat)
Finansçı Olmayanlar için Finansal Yönetim
Sözleşmeler Hukuku Eğitim Programı
Online Uzmanlık Eğitimleri
Covid-19 Salgini Sebebiyle Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim programlarımızın bir çoğu online olarak - canlı / interaktif sınıf ortamında - gerçekleştirilecektir. Yaklaşmakta olan online eğitim programlarını aşağıda görebilirsiniz. Tüm open platform eğitim programları, kuruma özel kapalı sınıf (online veya sınıf-içi) olarak düzenlenebilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen info@bm-institute.com adresinden bizlerle iletişime geçiniz.
Süre: 4 Gün (24 Saat) / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Süre: 3 Gün (18 Saat) / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Süre: 3 Gün (18 Saat) / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Süre: 3 Gün (18 Saat) / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır
Süre: 3 Gün (18 Saat) / Online Eğitim
Detaylar Yakında Duyurulacaktır