BMI Business School

  • Online Programmes

    BMI provides short-term online courses, allow working professionals to enhance their skills, online and in their own time schedule, using a highly supportive and interactive learning platform.

Eğitim Takvimi

Genel katılıma açık eğitim takvimimiz 6 aylık dönemler halinde hazırlanmaktadır ve sürekli güncellenmektedir.  

İlgilendiğiniz fakat takvimde görünmeyen eğitimlerin bir sonraki dönemi hakkında bilgi almak için aşağıdaki web formunu doldurabilirsiniz. 

Şubat 2021
Mart 2021
Nisan 2021
Mayıs 2021
Haziran 2021
Şubat 2021

UFRS-TFRS / UMS-TMS Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: 6 Şubat 2021 | Süre: 5 Tam Gün (30 Saat)

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Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: 6 Şubat 2021 | Süre: 5 Tam Gün (30 Saat)

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Lojistik, Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: 27 Şubat 2021 | Süre: 5 Gün (30 Saat)

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Finansçı Olmayanlar için Finansal Yönetim

Başlangıç Tarihi: 27-28 Şubat 2021 | Süre: 2 Tam Gün (12 Saat)

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Yönetici Gelişim Programları

Stratejik Finansal Liderlik Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: 6 Şubat 2021 | Süre: 10 Tam Gün (60 Saat)

Executive Education | > Detaylı Bilgi

Stratejik Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: 20 Şubat 2021 | Süre: 10 Tam Gün (60 Saat)

Executive Education | > Detaylı Bilgi

Mart 2021
İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: 6 Mart 2021 | Süre: 8 Gün - 4 Haftasonu (48 Saat)

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Sözleşmeler Hukuku Eğitim Programı

Başlangıç Tarihi: 20-21 Mart 2021 | Süre: 2 Tam Gün (12 Saat)

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Enerji Hukuku Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: 13 Mart 2021 | Süre: 5 Tam Gün (30 Saat)

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Sanal ve Uzak Ekiplerin Yönetimi

Başlangıç Tarihi: 27-28 Mart 2021 | Süre: 2 Tam Gün (8 Saat)

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E-Ticaret Yönetimi Eğitim Programı

Başlangıç Tarihi: 27-28 Mart 2021 | Süre: 2 Tam Gün (12 Saat)

> Detaylı Bilgi

Yönetici Gelişim Programları
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: 6 Mart 2021 | Süre: 10 Tam Gün (60 Saat)

Executive Education | > Detaylı Bilgi

Kurumsal Risk Yönetimi Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: 20 Mart - 1 Nisan 2021 | Süre: 24 Saat

Executive Education | > Detaylı Bilgi

Nisan 2021
Finansçı Olmayanlar için Finansal Yönetim

Başlangıç Tarihi: 3-4 Nisan 2021 | Süre: 2 Tam Gün (12 Saat)

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IIBA İş Analizi Metodolojisi Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: 10 Nisan 2021 | Süre: 8 Tam Gün (48 Saat)

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Excel'de Veri Analizi ve Raporlama

Başlangıç Tarihi: 17-18 Nisan 2021 | Süre: 2 Tam Gün (12 Saat)

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Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Eğitimi

Başlangıç Tarihi: 3 Nisan 2021 | Süre: 4 Tam Gün (24 Saat)

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Proje Yönetimi (PMP) Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: 17 Nisan 2021 | Süre: 6 Tam Gün (36 Saat)

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Yönetici Gelişim Programları
Stratejik Marka İletişimi Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: 30 Mart - 10 Nisan 2021 | Süre: 24 Saat

IAE Paris Sorbonne Business School & BMI | > Detaylı Bilgi

Mayıs 2021
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: 22 Mayıs 2021 | Süre: 4 Tam Gün (24 Saat)

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İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: 22 Mayıs 2021 | Süre: 8 Tam Gün (48 Saat)

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E-Ticaret Yönetimi Eğitim Programı

Başlangıç Tarihi: 29-30 Mayıs 2021 | Süre: 2 Tam Gün (12 Saat)

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Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: 8 Mayıs 2021 | Süre: 4 Tam Gün (24 Saat)

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Yönetici Gelişim Programları
Dijital Dönüşüm Liderliği Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: 25 Mayıs - 6 Haziran 2021 | Süre: 42 Saat

IAE Paris Sorbonne Business School & BMI | > Detaylı Bilgi

Haziran 2021
Lojistik, Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: 5 Haziran 2021 | Süre: 5 Gün (30 Saat)

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Excel'de Veri Analizi Eğitim Programı

Başlangıç Tarihi: 5-6 Haziran 2021 | Süre: 2 Tam Gün (12 Saat)

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Finansçı Olmayanlar için Finansal Yönetim

Başlangıç Tarihi: 12-13 Haziran 2021 | Süre: 2 Tam Gün (12 Saat)

> Detaylı Bilgi

Sözleşmeler Hukuku Eğitim Programı

Başlangıç Tarihi: 12-13 Haziran 2021 | Süre: 2 Tam Gün (12 Saat)

> Detaylı Bilgi

Online Uzmanlık Eğitimleri

Covid-19 Salgini Sebebiyle Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim programlarımızın bir çoğu online olarak - canlı / interaktif sınıf ortamında - gerçekleştirilecektir. Yaklaşmakta olan online eğitim programlarını aşağıda görebilirsiniz. Tüm open platform eğitim programları, kuruma özel kapalı sınıf (online veya sınıf-içi) olarak düzenlenebilmektedir. Kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen info@bm-institute.com adresinden bizlerle iletişime geçiniz.


Eğitim takvimini görüntülemek için tıklayınız.

Tüm Eğitimler
Finans
İnsan Kaynakları
Satış & Pazarlama
Operasyon & Tedarik & IT
Yönetim & Liderlik
Gelişim & Diğer
Tüm Eğitimler
Proje Yönetimi (PMP Uyumlu) Sertifika Programı

Süre: 6 Gün (36 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Sertifika Programı

Süre: 5 Gün (30 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Prog.

Süre: 4 Gün (24 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı

Süre: 8 Gün (48 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Finansçı Olmayanlar için Finansal Yönetim

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Excel Veri Analizi & Raporlama Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Lojistik, Satınalma ve Tedarik Yönetimi Uzmanlığı

Süre: 5 Gün (30 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Dış Ticaret İşlemleri & Gümrük Uygulamaları

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Enerji Hukuku & Piyasaları Sertifika Programı

Süre: 5 Gün (30 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

UFRS / TFRS - UMS / TMS Sertifika Programı

Süre: 5 Gün (30 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı

Süre: 4 Gün (24 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İş Analizi (IIBA Uyumlu) Sertifika Programı

Süre: 8 Gün (48 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Proje Yönetimi Uzmanlık Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Sözleşmeler Hukuku Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (10 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

E-Ticaret Yönetimi & Uygulamaları Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Eğitim Programı

Süre: 8 Gün (48 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Sanal ve Uzak Ekip Yönetimi Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Kriz Dönemi Mali Tablolar Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Maliyet Muhasebesi Yönetimi Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İş Hukuku, Bordrolama, SGK Uygulamaları

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Müşteri Deneyimi Yönetimi Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İK'cılar için Koçluk Becerileri Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Mülakat Teknikleri & Uygulamaları Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Veri Bilimi Uzmanlığı & Python Sertifika Programı

Süre: 4 Gün (24 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

İlk Kademe Yöneticiler için Yönetici Yetkinlikleri Gelişimi

Süre: 3 Gün (18 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Orta Kademe Yöneticiler için Yöneticilikten Liderliğe Geçiş

Süre: 3 Gün (18 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Müzakere ve İkna Teknikleri Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Kişisel İmaj ve Marka Yönetimi Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Depo ve Stok Yönetimi - Planlama Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Değişim Yönetimi & Liderlik Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Takım Yönetimi ve İletişimi Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İşe Alım ve İşveren Markasi için Sosyal Medya Yönetimi

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Performans Yönetim Sistemi Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Sosyal Ağlarda Topluluk ve Marka Yönetimi

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Dijital Dönüşüm, Endüstri 4.0 Temel Farkındalık

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Zaman Yönetimi ve Planlama Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Fintech, Blockchain, Bitcoin Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

İK Analitiği & Veri Bilimi Uygulamaları Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Design Thinking ve Yaratıcılık Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

İş Hayatında Mindfulness & Bilinçli Farkındalık

Süre: 2 Gün (8 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Bağımsız Denetim Raporlama Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Satışta Profesyonellik - Satış Teknikleri Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Etkili Sunum & İletişim Teknikleri Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Geribildirim Almak & Vermek Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Makroekonomik Verilerin Yorumlanması

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İşveren Markası Uygulamaları Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Finans
Finansçı Olmayanlar için Finansal Yönetim

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

UFRS / TFRS - UMS / TMS Sertifika Programı

Süre: 5 Gün (30 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Kriz Dönemi Mali Tablolar Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Maliyet Muhasebesi Yönetimi Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Makroekonomik Verilerin Yorumlanması

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Bağımsız Denetim&Raporlama Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Kurumsal Risk Yonetimi Sertifika Programı

Süre: 18 Saat / Executive Education

> Detaylı Bilgi

Fintech, Blockchain, Bitcoin Farkındalık Eğitimi

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Uzmanlığı Sertifika Programı

Süre: 8 Gün (48 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İş Hukuku, Bordrolama, SGK Uygulamaları

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Mülakat Teknikleri & Uygulamaları Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İK'cılar için Koçluk Becerileri Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Performans Yönetim Sistemi Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İşveren Markası Uygulamaları Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İK Analitiği & Veri Bilimi Uygulamaları Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

İşe Alım ve İşveren Markasi için Sosyal Medya Yönetimi

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Satış & Pazarlama
Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Sertifika Programı

Süre: 5 Gün (30 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Müşteri Deneyimi Yönetimi Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

E-Ticaret Yönetimi & Uygulamaları Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Design Thinking ve Yaratıcılık Eğitim Programı

Süre: 3 Gün (18 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Satışta Profesyonellik - İleri Satış Teknikleri

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Sosyal Ağlarda Topluluk ve Marka Yönetimi

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Sosyal Ağlarda Reklam Modelleri ve Yönetimi

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Satış Profesyonelleri için Müzakere ve İkna Teknikleri

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Operasyon & Tedarik & IT
Lojistik, Satınalma ve Tedarik Yönetimi Uzmanlığı

Süre: 5 Gün (30 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Proje Yönetimi (PMP Uyumlu) Sertifika Programı

Süre: 6 Gün (36 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Dış Ticaret İşlemleri & Gümrük Uygulamaları

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Proje Yönetimi Uzmanlık Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Excel Veri Analizi & Raporlama Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı

Süre: 4 Gün (24 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Veri Bilimi Uzmanlığı & Python Sertifika Programı

Süre: 3 Gün (18 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Depo ve Stok Yönetimi - Planlama Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İş Analizi (IIBA Uyumlu) Sertifika Programı

Süre: 8 Gün (48 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Yalın 6 Sigma Beyaz Kuşak Eğitim Programı

Süre: 3 Gün (18 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

5S ile Verimlilik & Verimli Organizasyon

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Dijital Dönüşüm, Endüstri 4.0 Temel Farkındalık

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Yönetim & Liderlik
Sanal ve Uzak Ekip Yönetimi Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İlk Kademe Yöneticiler için Yönetici Yetkinlikleri Gelişimi

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Orta Kademe Yöneticiler için Yöneticilikten Liderliğe Geçiş

Süre: 3 Gün (18 Saat) / Online Eğitim

Detaylar Yakında Duyurulacaktır

Değişim Yönetimi & Liderlik Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Müzakere ve İkna Teknikleri Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Takım Yönetimi ve İletişimi Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Zaman Yönetimi ve Planlama Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Geribildirim Almak & Vermek Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Gelişim & Diğer
Dış Ticaret İşlemleri & Gümrük Uygulamaları

Süre: 2 Gün (12 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Sözleşmeler Hukuku Uzmanlık Eğitim Programı

Süre: 2 Gün (10 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Prog.

Süre: 4 Gün (24 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Eğitim Programı

Süre: 8 Gün (48 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Enerji Hukuku & Piyasaları Sertifika Programı

Süre: 5 Gün (30 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Etkili Sunum & İletişim Teknikleri Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

İş Hayatında Mindfulness & Bilinçli Farkındalık

Süre: 2 Gün (8 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Kişisel İmaj ve Marka Yönetimi Eğitim Programı

Süre: 1 Gün (6 Saat) / Online Eğitim

> Detaylı Bilgi

Online / Çevrimiçi Eğitim

Online eğitimlerimiz, canlı / interaktif sınıf ortamında eğitmen ve katılımcıyı buluşturarak, sektörde ihtiyaç duyulan konularda anında ve mesafe tanımaksızın eğitim imkanı sunmaktadır.

Kısa Sürede Hedefe Yönelik

Online eğitimlerimiz tek bir alana / konuya ilişkin uzmanlık seviyesinde yetkinliği, 1-3 günlük eğitimlerle katılımcılarına kazandırmayı hedeflemektedir.

Online Eğitime Özel İçerik

Online eğitim içeriklerimiz, ilgili konuda uzman danışmanlar ve online eğitim uzmanlarının işbirliğiyle, canlı / interaktif sınıf için özel olarak tasarlanmaktadır.

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Contact Us

Gazi Umur Pasa Sk. No. 31 

Balmumcu / Besiktas / Istanbul

T: +90 (212) 273 15 05

M: info@bm-institute.com

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